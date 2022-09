Gorbatchev, un oubli majeur

@Fergus

Allons, la situation économique de l’URSS était catastrophique, les budgets destinés à l’assistance des pays rétrécissaient comme peau de chagrin. La situation économique et sociale était intenable dans la plupart des pays de l’Est.

C’est là la raison essentielle de cette chute sous forme de dominos, les uns après les autres les règles autoritaires qui sévissaient dans ces pays tombent, et les populations n’hésitent plus à manifester, les pouvoirs ne veulent ou ne peuvent plus utiliser la seule répression, ... tous ouvrent la boite de Pandore.

Les régimes sautent les uns après les autres, tous seuls comme des fruits pourris. Même si la CIA, et de nombreux autres pays avaient interet et poussaient à cette chute, ce sont les causes internes liées à la crise politique, alimentaire et sociale qui a entrainé cette chute ...