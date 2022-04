Grande interview avec Faina Savenkova sur la sortie de son dernier livre, ses nouveaux projets, et sa définition du bonheur.

1. Salut. Cela fait un an que le roman « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » est sorti. Que s’est-il passé pendant cette période dans ta vie de jeune écrivain et dramaturge ?

Comme tout écrivain en herbe, le travail continue. J’écris deux nouveaux romans et une pièce de théâtre. Il se trouve que j’écris beaucoup pour le front de l’actualité. Dans un tel moment, il faut aider les adultes, d’autant plus que la guerre a libéré du temps que je consacrais à l’entraînement. Aujourd’hui, je m’entraîne à la maison, et mes études se font également à distance.

2. Travailles-tu toujours avec ton co-auteur Alexandre Kontorovitch ?

Oui, c’est comme ça que j’écris avec Alexandre Sergueïevitch. Un nouveau roman, « Le monde qui n’existe pas », est sorti aujourd’hui. Deux autres romans sont en préparation. Un recueil de fiction et d’essais militaires est également en cours de publication. Il s’agit en partie de nouvelles et de certains de mes essais, il y en a aussi des conjoints. Cela s’appelle « Point de vue ».

3. Comment se passe le travail avec lui ? Tu ne veux pas essayer seule ?

Je me sens à l’aise de travailler avec Alexandre Kontorovitch. Oui, bien sûr, il y a des différends, mais je pense que c’est le cas pour tous les auteurs qui travaillent ensemble.

4. Peut-être as-tu d’autres projets ?

Comme je l’ai dit, nous avons terminé le roman anti-utopique « Le monde qui n’existe pas » et l’anthologie « Point de vue », nous travaillons sur un roman à propos du Donbass et – chose inattendue pour moi – nous écrivons un roman sur les aventures dans l’espace. Et je termine une pièce pour le théâtre intitulée « La vieille femme dans la cabane ».

5. Tu étais sur le point de partir au début de l’opération spéciale. Pourquoi es-tu restée ?

Oui, nous allions partir. Mais mes parents, mon frère et moi avons décidé de rester. Je pense que je peux faire plus de bien en restant chez moi.

6. Tu as été l’une des plus jeunes auteurs à signer la lettre de soutien à l’opération spéciale. Pourquoi as-tu fait ça ?

Oui, je l’ai fait. J’ai dû couper les liens avec certaines personnes à cause de ça, malheureusement. Je ne sais pas pour les autres auteurs, mais pour ma part, je n’ai rien à perdre. Je n’ai pas d’agents et mes livres ne se vendent pas par millions. Et deuxièmement, je pense que le moment est venu de décider avec qui on est. Essayer de négocier avec l’Ukraine est impossible depuis longtemps. Regardez comment l’histoire se termine avec les politiciens et les journalistes qui ont essayé d’arrêter la guerre. Il doit donc y avoir une opération spéciale. C’est juste qu maintenant, malheureusement, ce n’est plus une opération spéciale, mais une guerre. Et nous devons la gagner. Nous devons vaincre. Car ce n’est pas l’Ukraine qui se bat contre nous, mais l’ensemble du monde occidental.

7. Cela fait-il peur de vivre sur la ligne de front si l’on regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine ?

C’est effrayant. Quand un missile a touché Lougansk, ce n’était pas très loin de notre maison. Nous n’avons même pas eu le temps de nous cacher quelque part.

8. Qu’en est-il de tes projets à l’étranger ? Tu continues à écrire pour l’Europe. N’est-ce pas dangereux ?

Les choses se sont ralenties avec les projets étrangers en raison de la situation mondiale. « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » a été traduit et était en préparation pour une sortie en France, mais en raison de la russophobie actuelle en Europe, l’éditeur a décidé de ne pas le sortir pour le moment. En Italie, le roman est encore en cours de traduction, mais j’ai été surpris de voir notre livre en vente au Kazakhstan aujourd’hui.

9. Les dernières nouvelles nous apprennent que des hommes politiques et des journalistes sont arrêtés et tués en Ukraine. Qu’en penses-tu ?

Bien sûr, ce sont des choses d’adultes, mais je suis inquiète. Parce que beaucoup de personnes qui ont été arrêtées ou, comme on dit, tuées par les autorités ukrainiennes, étaient mes amis et m’ont aidé à leur détriment dans l’histoire de Mirotvorets. J’espère vraiment qu’un jour je verrai une photo de Zelensky avec des menottes.

10. Qu’est-ce qui se passe te concernant avec Mirotvorets ? On dit que ta mère est dessus aussi. C’est vrai ?

Oui, ma mère a été mise sur cette liste, aussi. Eh bien, ma mère a déposé une demande auprès de la Commission d’enquête de la fédération de Russie et du Commissaire aux affaires des enfants de la fédération de Russie. Mais je suppose qu’ils sont très occupés. Ils n’ont pas encore répondu, mais bien sûr, nous prenons des mesures de sécurité. Tout peut arriver de nos jours. Surtout quand on sait qui est derrière Mirotvorets. Mais la fin de l’histoire est devant nous.

11. Dis-moi, est-ce vrai ce qu’on écrit en Ukraine, que le ministère des Affaires étrangères et les services secrets russes travaillent avec toi ? Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils écrivent autant sur toi et t’ouvrent de nombreuses portes.

Oui, bien sûr, je suis le plus jeune membre des services secrets russes. J’ai été recrutée quand je portais encore des couches, et j’en suis fière (rires). De quel genre de services secrets et de ministère des Affaires étrangères on parle ? Je n’ai vu Dmitri Polianski à l’écran qu’une seule fois, lors d’une émission commune avec Ioulia Vitiazeva. Eh bien, le fait que beaucoup de portes soient ouvertes pour moi n’est pas vrai. Je crie et je frappe aux portes. Quelque part, ils m’entendent et m’aident, quelque part, ils font semblant de ne pas remarquer. Mais je suis une optimiste. Après tout, je ne le fais pas pour moi. Pour être honnête, tout ce dont j’ai besoin est du papier, un stylo et mes chats.

12. Revenons à la créativité. Dis-moi, de quoi parle ton nouveau roman, qui sont les personnages ? Est-il vrai qu’Horlochef a été comparé à Poutine par certaines personnes ?

Il s’agit d’une dystopie pour enfants sur ce qui peut arriver si le monde est dirigé par des personnes qui ne veulent rien d’autre que le pouvoir et le désir de gagner des faveurs. Il s’agit d’un conte pour enfants sérieux. Il ne divertit pas, mais aide à réfléchir. Et pour les enfants, je pense que c’est tout ce qui compte. La version avec Horlochef est stupide. Vous savez, lorsque j’ai écrit Le hérisson de l’espoir, beaucoup de gens y ont vu une description de la guerre entre le Donbass et l’Ukraine. Après la pièce « Meurs, monstre ! », une description erronée des relations familiales. Dans « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule », ils ont trouvé des similitudes entre M. Cappareli et le Pape. Chaque personne trouve ce qu’elle veut. J’ai récemment lu Dostoïevski, Crime et Châtiment. Ainsi, pour certains, il s’agit simplement d’une chronique criminelle de l’époque, et pour d’autres, c’est l’histoire de la tragédie du protagoniste.

13. Y aura-t-il une présentation du livre ? Si je me souviens bien, « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » a fait couler beaucoup d’encre en Russie et en Europe. Qu’en est-il du roman « Le monde qui n’existe pas » ?

Oui, il y en aura. Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas le moment de faire des présentations. Mais il me semble qu’en temps de guerre, il faut montrer qu’au-delà de l’horreur, il y a des gens qui créent quelque chose même dans ces moments-là, et ne pas désespérer. Il faut vivre même en temps de guerre. La présentation est provisoirement prévue pour début mai à Moscou, à la Maison centrale des écrivains. Nous visiterons également l’école de Balabanovo et de Borovsk, où commence l’histoire du roman. Nous prévoyons également de visiter Lipetsk et la Crimée. En fait, les plans sont immenses.

14. Tu n’as pas essayé d’écrire des scénarios ? Comment ça se passe pour ta dramaturgie ?

L’écriture de scénarios m’intéresse. Plusieurs réalisateurs m’ont demandé de faire un scénario à partir de « Meurs, monstre ! ». Mais pour l’instant, j’ai un peu peur de commencer à écrire des scénarios. Cela demande beaucoup d’études. Et la dramaturgie… En ce moment, je termine un conte de fées hilarant intitulé « La vieille femme dans la cabane ». Il va être écrit pour notre théâtre de marionnettes. Pour l’instant, le directeur principal du théâtre de marionnettes est au front, mais nous attendons la première après son retour. Notre théâtre russe a également repris ma pièce « Meurs, monstre ! » pour le spectacle « Théâtre au micro ».

15. Que souhaiterais-tu aux enfants comme toi en Europe ?

Je suppose que je voudrais souhaiter la paix à tous les enfants d’Europe, de Russie et d’Ukraine. C’est juste que de nombreux adultes dans ces pays pensaient que la guerre qui a commencé en 2014 ne les affecterait pas. C’était une croyance erronée. Les populations de Russie et d’Ukraine en font actuellement l’expérience et si rien n’est fait, elle atteindra l’Europe. Il n’y a aucun doute là-dessus.

16. Qu’est-ce que le bonheur pour toi ?

Pour moi, le bonheur, c’est quand tu es en vie et en bonne santé et que ta mère, ton père, ton frère, tes chats et ton chien sont là.

Interview par Christelle Néant pour Donbass Insider