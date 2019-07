Greta Thunberg soutient les « antifas »... avant de supprimer son tweet

Greta Thunberg vient-elle de faire un « coming-out » anti-fasciste qui n'a pas plu à son staff « communication » ? C’est une surprenante photographie qui circule depuis hier sur le réseau social Twitter et sur laquelle on constate que Greta Thunberg, la nouvelle égérie mondiale de protection du climat, arbore distinctement un t-shirt « anti-fasciste » aux côtés du membre du groupe de rock The 1975. Le tweet a cependant rapidement été supprimé.

La jeune adolescente, mondialement adulée depuis son celèbre discours écolo-catastrophiste de la Cop 24, a elle même annoncé cette collaboration très engagée avec ce groupe proche du milieu extremiste « anti-fascite » sur son compte twitter : « Nouveau morceau de The 1975 disponible aujourd'hui et j'en suis ! Si heureuse de collaborer avec ces gens formidables. Tous nos revenus tirés de ce titre intitulé The 1975, qui sera le titre d'ouverture de leur prochain album, reviendont à Extinction Rebellion ». (Extinction Rebellion, abrégé en XR, est un mouvement social international qui vise à susciter par le biais d'actions directes un changement radical afin de limiter le réchauffement climatique et de minimiser le risque d'extinction de l'humanité et d'effondrement écologique).

The 1975 est un groupe très engagé, le single en collaboration avec la jeune activiste suédoise Greta Thunberg est le premier extrait de Notes on a Conditional Form, un nouvel album prévu chez Dirty Hit mais dont la date de sortie n'a toujours pas été dévoilée. Originaire de Manchester (G-B), ce groupe a remporté le trophée du meilleur album britannique et celui du meilleur groupe aux derniers Brit Awards, la cérémonie des Brit Awards qui récompense les meilleurs artistes pop du Royaume-Uni.

Greta Thunberg a donc scienmment fait la promotion des « antifas », ces groupuscules d’extrême-gauche qui n’hésitent pas à s’inviter à toutes sortes de manifestations pour y saccager les biens publics comme lors des manifestations des gilets jaunes. Cette photo, authentifiée, démontre deux choses. Greta Thunberg évolue dans un milieu d’extrême-gauche avéré où règne une idéologie qui lui fait perdre tout discernement. Elle démontre également que c’est un enfant complètement manipulable et donc manipulé. Greta n'a cependant pas assumé très longtemps cette affiliation idéologique d'extrême-gauche : son tweet a été supprimé quelques heures après sa diffusion

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1154354589925335041

Le fait d'avoir supprimé ce tweet semble démontrer que le « coup de com' » pouvait s'avérer contre-productif pour l'image « neutre » de la jeune Greta. Assez logiquement, très peu de médias ont relevé l'information qui pourrait écorner l'image de cette adolescente qui fait décidement couler beaucoup d'encre.