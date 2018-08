Guerre commerciale mondiale : prévisions et premières victimes

La tempête autour de la détérioration rapide de l'économie turque a envoyé des ondes de choc à travers le monde financier. À la lumière de l'aggravation des relations entre la Turquie et les États-Unis, et à la suite de la déclaration du President Trump de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turcs, le système bancaire et financier européen pourrait être entraîné dans une nouvelle crise de la dette.

Nous assistons à une guerre mondiale, quoique différente de ce que nous avons connu dans le passé. C'est la version technologique et financière moderne de la guerre. Les nombreux fronts indiquent un effondrement dramatique et mondial du marché du libre-échange international. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, la Russie, le FMI, la Turquie, l'Iran, le Brésil et d'autres pays sont tous en pleine bataille économique. Les sanctions mutuelles, les attaques monétaires et les menaces sans précédent font le tour du monde, alors que les dirigeants luttent pour leur dignité et leur trône.

Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de bombes atomiques pour causer des destructions massives. En coupant les liens internationaux, des populations entières pourraient mourir de faim. Au jour le jour, il nous est difficile d'envisager un avenir pacifique dans un seul pays, sans tenir compte de tous les autres. Dans le monde d'aujourd'hui, les liens et les dépendances entre les pays et les économies ne peuvent être démêlés sans un grand nombre de conflits.

Le commerce international, qui a été un marché libre pendant des décennies, est aujourd'hui pratiquement fermé. Voici les prévisions : la Chine ne pourra pas continuer à utiliser ses importantes réserves d’argent liquide pour acheter des biens immobiliers ou des entreprises géantes dans le monde entier, tandis que la révolution technologique dévalorise les lignes de production bon marché de la Chine, qui ont toujours été son principal avantage économique au cours des dernières décennies.

Alors que l'expansion chinoise dans le commerce mondial se heurte à un obstacle, les avantages potentiels seront répartis entre d'autres puissances comme les États-Unis, l'Europe, le Brésil et d'autres. La Russie, cependant, se trouve dans une situation délicate, confrontée à des partenaires commerciaux plus forts et en meilleure santé, avec une monnaie affaiblie qui étouffe son économie. Et les États-Unis, contrairement à la politique passive qui les a caractérisés ces dernières années, sont maintenant déterminés à prendre les devants.

En ce qui concerne les prévisions mondiales, les deux pays qui semblent avoir la capacité de mener la guerre commerciale mondiale sont les États-Unis et Israël. Les deux pays ont l'avantage technologique, l'esprit d'entreprise, l'ingéniosité et l'innovation nécessaires pour générer des résultats économiques solides. La bataille ne se joue plus sur les lignes de production mécanique. Aujourd'hui, les esprits possèdent le champ de bataille.

Le premier acte de cette guerre devrait atteindre son apogée en octobre. Les énormes remboursements de prêts de la Turquie approchent de l'insolvabilité. Ensuite, la République turque sera forcée soit de prendre des mesures dramatiques telles que l'allégement de la dette, soit de contracter des prêts très coûteux auprès de pays et d'institutions financières. Trump pourrait-il annoncer la victoire ? Israël prospérera-t-il en conséquence ? Les marchés mondiaux vont-ils tomber dans une nouvelle crise économique ?

Dans un monde interdépendant à l'échelle mondiale, il n'existe pas de gagnant unique. Les pays et les économies sont liés entre eux dans un système intégré, dont ils ne peuvent se désengager. Cette interdépendance – que la plupart des joueurs semblent encore ignorer – signifie qu'un jeu à somme nulle où le gagnant prend tout ne peut pas se produire. En fin de compte, nous réaliserons que nous pouvons tous gagner ou perdre ensemble. Une troisième option n'est pas sur le tapis.