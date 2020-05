Dans une déclaration faite aux journalistes, Andreï Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, a de nouveau exposé l’idée délirante de négocier au sein des groupes de contact à Minsk, non pas avec la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), mais avec des personnes ayant quitté ces territoires en 2014 et ayant trouvé refuge en Ukraine. En clair Kiev ne veut pas négocier avec l’autre partie du conflit dans le Donbass, mais avec elle-même…

L’Ukraine essaye de négocier avec elle-même

Cette idée farfelue avait déjà été proposée par le passé, mais comme bien d’autres faites par l’Ukraine, il semble que les réponses officielles négatives explicites de la RPD et de la RPL ne suffisent pas à faire cesser ces déclarations qui tiennent plus du vœu pieu que de la proposition sérieuse.

La totalité de la déclaration d’Yermak est tout aussi délirante, je vous laisse en juger :

« L’Ukraine sera l’initiatrice, l’Ukraine dominera toutes les négociations ultérieures. Nous n’attendrons plus personne. La guerre se déroule sur notre territoire, notre peuple meurt – c’est pourquoi nous allons prendre une position dominante aujourd’hui.

Dès la prochaine réunion, l’Ukraine présentera des personnes de notre côté qui sont des représentants des territoires (occupés). Ce sont les citoyens de l’Ukraine. C’est très important, car de nombreuses personnes vivant sur le territoire de la RPD-RPL ont reçu des passeports russes.

Nous allons faire venir des personnes déplacées qui ne vivent pas actuellement dans les territoires occupés, mais qui y ont un enregistrement et ont été forcées de partir – mais ce sont des citoyens ukrainiens, des résidents du Donbass.

Nous convierons ces personnes en tant qu’invités aux réunions ultérieures des groupes de contact tripartite. Parce que le monopole qui a existé pendant 6 ans, quand seuls les représentants de la RPL et de la RPD y étaient assis… Aujourd’hui, la « trahison » se dissipe, mais depuis 6 ans, tout le monde a fermé les yeux et s’est assis à la même table qu’eux. »

Analysons maintenant cette déclaration morceau par morceau. Dans le premier paragraphe, Yermak annonce que désormais l’Ukraine dominera les négociations. Sauf que les accords de Minsk sont le symbole même de la défaite de Kiev dans le Donbass. Si l’Ukraine a accepté de signer les accords de Minsk à deux reprises, et de devoir officiellement négocier avec la RPD et la RPL, c’était pour éviter que son armée soit totalement anéantie !

L’Ukraine a perdu la guerre ! De quelle position dominante peut-on parler dans de telles conditions ? Le début de la déclaration d’Yermak est un exemple flagrant de propagande de type vœu pieu. Kiev prend ses désirs pour des réalités et essaye de faire croire que son délire EST la réalité.

Ensuite Yermak parle de la guerre en cours et des gens qui meurent. Sauf que c’est principalement à cause des tirs de l’armée ukrainienne que les civils meurent dans le Donbass, comme le montrent les chiffres fournis par l’ONU, ou les derniers bombardements des Forces Armées Ukrainiennes contre la RPD et la RPL qui ont fait de nombreux blessés parmi les civils des deux républiques, y compris des enfants !

Donc dire que c’est à cause du fait que les gens meurent que l’Ukraine va prendre une position dominante dans les négociations, alors que c’est l’armée ukrainienne qui leur tire dessus, c’est ce qui s’appelle se foutre de la gueule du monde !

Et c’est là qu’on en vient à la énième version de la tentative de l’Ukraine de négocier non pas avec la RPD et la RPL, mais avec elle-même. D’ailleurs, dans une autre déclaration citée par Interfax, Yermak dit clairement que « l’Ukraine ne négociera jamais avec la RPL et la RPD ». Or c’est l’essence même des accords de Minsk !

Yermak nous ressort donc cette antienne de faire venir aux groupes de contact à Minsk comme « représentants des territoires occupés », des gens qui en sont partis en 2014.

Sauf que de une, la RPD et la RPL ne sont pas des territoires occupés, vu qu’il n’y a pas d’armée d’occupation. Et de deux, les accords de Minsk n’ont pas été signés avec des gens qui ont fui le Donbass en 2014, mais avec les représentants de la RPD et de la RPL, à la demande même de Porochenko, de Merkel et de Hollande, comme l’a déclaré Vladimir Poutine en 2019.

Si cette demande de Porochenko était une « trahison » du point de vue des autorités ukrainiennes actuelles, alors c’est la totalité des accords de Minsk que Zelensky et son équipe considèrent comme telle. Dès lors on comprend clairement que l’Ukraine n’a pas du tout l’intention de les appliquer, puisque de leur point de vue ce serait une trahison.

Kiev refuse officiellement d’appliquer le volet politique des accords de Minsk

D’ailleurs les autorités ukrainiennes ne s’en cachent pas, puisque dans une interview fleuve, Alexeï Reznikov, le vice premier ministre chargé de la « Réintégration des territoires occupés », a déclaré explicitement que l’Ukraine ne modifiera pas sa constitution pour y inclure le statut spécial du Donbass.

« Le président Zelensky l’a dit publiquement à Paris, assis à la table avec Mme Merkel, M. Macron et M. Poutine. Il a clairement exprimé sa position : « L’Ukraine n’inclura pas le « statut spécial » [du Donbass – NDLR] comme bloc législatif dans la Constitution de l’Ukraine. Ceci est exclu et n’est pas sujet à discussion », a déclaré Reznikov, qui tourne ensuite autour du pot pour faire croire que l’Ukraine a fait sa part du travail avec sa pseudo-loi votée en 2014, et que le 11e point des accords de Minsk précise qu’il faut des changements à la Constitution ukrainienne mais qui n’auraient rien à voir avec le statut spécial du Donbass.

Sauf que le 11e point des accords de Minsk II signés début 2015 dit clairement qu’il faut faire une « réforme constitutionnelle en Ukraine, avec une nouvelle constitution devant entrer en vigueur d’ici la fin de 2015, dont l’élément clé est la décentralisation (prise en compte des particularités de certains districts des régions de Donetsk et de Lougansk, convenue avec les représentants de ces districts), et également l’approbation d’une législation permanente sur le statut spécial de certains districts des régions de Donetsk et de Lougansk conformément aux mesures énoncées dans la note de bas de page ci-jointe, d’ici la fin de 2015. »

Donc les accords de Minsk disent clairement que cette réforme constitutionnelle doit : 1) contenir la prise en compte du statut spécial des deux républiques populaires, et 2) qu’elle doit être faite en concertation avec leurs représentants. Or pour cela il faut négocier directement avec les représentants de la RPD et de la RPL, ce que l’Ukraine refuse de faire, essayant pitoyablement de les remplacer par des représentants acquis à la cause de Kiev.

Sauf qu’encore une fois ces gens-là n’ont aucune légitimité pour ce faire. Ils ne sont pas issus d’un gouvernement élu par les habitants des deux républiques, et n’ont à aucun moment signé les accords de Minsk. On nage là en plein délire !

Si ce que dit Reznikov est vrai et que Zelensky a déclaré à Paris lors du sommet au Format Normandie que l’Ukraine n’inclura jamais le statut spécial du Donbass dans sa constitution, comme le prévoient pourtant les accords de Minsk, alors je ne vois pas pourquoi une nouvelle réunion devrait avoir lieu. Il est clair que l’Ukraine n’appliquera pas les accords de Minsk, et donc le Format Normandie et les groupes de contact trilatéraux sont inutiles et peuvent être jetés aux orties.

Il en est de même pour les sanctions illégales prises contre la Russie basées sur son « non-respect » de ces accords dont elle n’est, je le rappelle que garante, comme la France et l’Allemagne ! Il faut peut-être y voir là la raison pour laquelle les deux garants européens n’ont pas acté officiellement la mort des accords de Minsk : pour ne pas avoir à admettre que depuis six ans l’UE a imposé à la Russie des sanctions illégales alors qu’il est désormais manifeste que c’est l’Ukraine qui sabote totalement leur mise en œuvre.

Et ce jeu de dupes généralisé, où chacun se tient par la barbichette et refuse d’admettre la réalité pour des raisons géopolitiques, c’est le peuple du Donbass qui en paye le prix par son sang, ses souffrances et ses larmes ! Après plus de cinq ans de mascarade il est temps de faire cesser ce jeu de massacre, appeler un chat un chat, et annoncer officiellement la mort des accords de Minsk.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider