Guerre du Donbass - Le Canada verse de l’huile sur le feu et s’apprête à se rendre complice des crimes de guerre de Kiev

Malgré les mises en garde répétées de la Russie à l’encontre de toute livraison officielle d’armes létales à l’Ukraine par des pays occidentaux, le Canada vient d’endosser volontairement le rôle du pyromane.

Alors que les accords de Minsk sont plus qu’au point mort, et que même l’échange de prisonniers prévu pour la fin de l’année semble mal parti, accepter de livrer des armes létales à l’Ukraine de manière officielle revient à donner à Kiev un blanc seing pour continuer son jeu de massacre dans le Donbass.

Malgré les livraisons d’armes officieuses, qui ont lieu depuis longtemps, les États-Unis se sont refusés jusqu’à aujourd’hui à accepter les demandes répétées de Kiev d’autoriser officiellement la livraison d’armes à l’Ukraine. Il faut dire que Washington est bien conscient des conséquences que cela aurait, suite aux nombreuses mises en garde de la Russie sur ce sujet.

Et puis continuer à chanter sur tous les toits que les accords de Minsk doivent être appliqués tout en fournissant des armes à l’Ukraine, donnerait, encore plus qu’actuellement, la sensation que Washington se moque du monde. Qu’à cela ne tienne, si le maître ne peut se salir les mains, il suffit d’envoyer son valet.

Et dans ce rôle, le Canada était le candidat parfait. Il faut rappeler qu’il y a au Canada une importante diaspora ukrainienne, qui se retrouve dans les plus hautes sphères du pouvoir (plusieurs ministres ou officiels de haut niveau ont des origines ukrainiennes, certains ont même des ancêtres bandéristes, ceci expliquant sans doute cela).

Ainsi, le 13 décembre, le Canada a officiellement ajouté l’Ukraine à la liste des pays qui sont autorisés à recevoir des armes automatiques canadiennes. En donnant cette autorisation, le Canada poursuit plus avant son implication dans le conflit du Donbass. Car il faut rappeler que depuis 2015 près de 200 instructeurs Canadiens sont en Ukraine pour former les soldats ukrainiens, afin qu’ils puissent mieux massacrer la population civile du Donbass.

Ce qui fait déjà du Canada un complice des crimes de guerre de l’armée ukrainienne. Si on ajoute la livraison officielle d’armes létales à l’armée ukrainienne, alors que celle-ci est lancée de manière évidente dans une guerre civile, alors cela veut dire que le Canada cautionne le génocide commis par l’armée ukrainienne contre la population du Donbass, et qu’il s’en rend officiellement complice !

Les commentaires venus de Russie ont été immédiats pour condamner cette annonce, comme celui de Frants Klintsevitch, sénateur russe, qui a déclaré que cela mêlerait le Canada au conflit dans le Donbass.

« De mon point de vue, le gouvernement canadien ne réalise toujours pas pleinement les conséquences du fait d’approuver officiellement la livraison d’armes létales à Kiev. Il est possible que ces livraisons changent l’équilibre des parties qui s’affrontent dans le Donbass - ce qui est exactement ce à quoi elles sont destinées - mais il y a un autre aspect là-dedans. Un précédent très dangereux est créé. En fait, le Canada devient partie prenante de la guerre civile ukrainienne, avec toutes les conséquences qui en découlent. Pour appeler les choses telles qu’elles sont, le Canada vient de faire un geste direct contre les accords de Minsk, » a déclaré Klintsevitch.

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, n’a elle aussi pas mâché ses mots

« Nous conseillons à ceux qui pressent pour et prennent de telles décisions de s’arrêter et de réfléchir à leur responsabilité personnelle. Il est clair que fournir du matériel de guerre américain et canadien à l’Ukraine pousse Kiev, qui sabote le règlement pacifique du conflit dans l’Est du pays, vers de nouvelles décisions militaires imprudentes. Washington et Ottawa devraient réaliser qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit dans le Donbass, qui a été provoqué par le coup d’État à Kiev, et que ceux qui livrent des armes à des meurtriers seront responsables de la mort des gens, » a ainsi déclaré Maria Zakharova.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a aussi fustigé les prétextes fallacieux utilisés par Ottawa pour justifier ces livraisons d’armes, le Canada (comme les États-Unis) faisant porter à la RPD et à la RPL la responsabilité des bombardements commis par l’armée ukrainienne !

Ces commentaires ont été rejoints par celui de Léonid Sloutsky, le président du Comité des Affaires Internationales de la Douma, qui a souligné que de telles livraisons ne feraient qu’enterrer les accords de Minsk, aggraver le conflit, et augmenter le nombre de victimes parmi la population civile.

« La décision du Canada d’autoriser la livraison d’armes létales à L’Ukraine ainsi que l’augmentation des dépenses dans le budget américain de la Défense pour aider Kiev, montrent que l’Occident n’est pas intéressé par un règlement pacifique du conflit dans le Donbass. Bien sûr, une telle aide militaire ne pourra qu’aggraver la situation dans le Sud-Est de l’Ukraine et repousser la mise en œuvre des accords de Minsk », a ainsi déclaré Sloutsky.

« La chose la plus dangereuse dans cette solution, c’est l’augmentation inévitable des victimes à cause de l’utilisation d’armes létales dans le Donbass. Contre qui vont être envoyées les armes occidentales ? De toute évidence contre la population civile. Mais les politiciens occidentaux ne se soucient toujours pas de la mort des personnes âgées, des femmes et des enfants. Au lieu d’exercer tous les efforts et pression pour que Kiev mette en œuvre les accords de Minsk, ils ne font que réchauffer d’un cran le conflit avec les remerciements de Porochenko, » a-t-il conclu.

La réaction de la RPD a été semblable, Denis Pouchiline, le porte-parole du parlement de la République, ayant déclaré que la décision de livrer des armes létales à Kiev était toxique, et pousserait à une nouvelle escalade du conflit.

Pour ma part je ne pense pas que les armes canadiennes changeront de beaucoup la donne en terme d’équilibre des forces dans le Donbass. Par contre, clairement cela sera perçu par Kiev comme un blanc seing pour reprendre la guerre à grande échelle et enterrer définitivement les accords de Minsk. Une telle décision provoquera immanquablement un bain de sang parmi la population civile.

Mais en faisant un tel pas, le Canada vient de faire plusieurs erreurs. La première est de se rendre complice des crimes de guerre de Kiev de manière officielle. Le jour où ces crimes de guerre seront jugés, les responsables canadiens risquent bien de se trouver sur le banc des accusés aux côtés de Porochenko, Tourtchinov, Poltorak et tous les autres officiels ukrainiens.

La deuxième est tactique. En fournissant officiellement à l’Ukraine des armes létales, le Canada vient de prouver ce que la Russie dénonce depuis longtemps, à savoir l’ingérence occidentale dans ce conflit, et surtout le fait que les Occidentaux ne veulent absolument pas régler la guerre du Donbass de manière pacifique.

Le Canada vient d’exposer le double discours occidental concernant le Donbass, et il va désormais devenir plus difficile pour l’Occident de jouer sur la non mise en œuvre des accords de Minsk, ou sur la supposée aide russe à la RPD et à la RPL, pour justifier telle ou telle action lors des négociations internationales avec la Russie. Cette dernière pourra alors rappeler l’implication officielle du Canada dans le massacre de la population civile du Donbass, de manière factuelle et prouvée, elle.

Que ces livraisons aient finalement lieu ou non, il est déjà trop tard. Le feu vert a été donné par l’Occident à Kiev, et il faut s’attendre à ce que la guerre reparte de plus belle très bientôt dans le Donbass.

Christelle Néant

