Guerre du Donbass - Le retrait des officiers russes et ukrainiens du CCCC fait craindre une escalade rapide de la situation

Merci pour cet article. On ne lit pas grand-chose de tout ça dans nos médias, ça me sidère toujours...

Les USA sont en perte de crédibilité et ils le savent. Ils sont en déclin économique, social, politique, diplomatique et ils sont en train de perdre l’hégémonie qu’ils avaient sur le monde jusqu’alors, qu’ils se voient dorénavant obligés de partager. Leur arme dollar ne tient plus qu’à un fil, et la planche à billet ne pourra pas durer éternellement. Tôt ou tard, les cruelles lois des mathématiques vont s’imposer, et les USA se retrouveront alors face à leur dette astronomique. La Grèce c’est de la gnognotte à coté. Si un plus un font bien deux, les jours du dieu dollar sont comptés, et on va tous plonger avec eux.

Leur larbins commencent à se méfier d’eux vu qu’ils ont compris que les USA n"hésiteraient pas une seconde à les lâcher si tel était leur intérêt... L’Ukraine, notamment, est en train de le réaliser et semble vouloir les entraîner dans une guerre ouverte avec la Russie si on en croit leur politique suicidaire. La Turquie aussi a compris qu’elle allait être le dindon de la farce. Erdogan est un salaud, mais visiblement pas un idiot. La donne géopolitique est en train de changer et les USA ne sont plus tout puissants. Ils ont ouvert trop de fronts, dans trop de pays, fait trop de promesses non tenues et contradictoires, trop de conneries et accumulé trop de haines. Même eux ne peuvent couvrir correctement tout ce chaos, d’autant qu’ils ne prennent aucun compte des cultures des pays qu’ils détruisent... Reste leur énorme puissance militaire, dont ils se serviront jusqu’au bout pour ne pas couler, quitte à faire de la terre un champ de ruine : rappelons-nous que nous avons affaire à des fous de dieu qui croient dur comme fer à l’apocalypse, des gens qui ont imprimé le symbole de dieu sur leurs billets de banque, c’est quand même énorme : $ = dieu ! Reste aussi leur prodigieuse inventivité en matière de propagande, mais ça aussi, ça touche à ses limites...

Préparez les bûches, l’hiver risque d’être rude.