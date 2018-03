Gueule de bois post-Maïdan - Les Ukrainiens entre prise de conscience de la descente aux enfers du pays et radicalisation

Alors que la situation économique de l’Ukraine se dégrade de plus en plus, quatre ans après le coup d’État, les Ukrainiens, et certains activistes du Maïdan semblent prendre conscience que cela n’a pas été pour un mieux.

Si on regarde d’un point de vue général, la dernière étude du groupe Rating en Ukraine est assez révélatrice à la fois d’une prise de conscience de certains problèmes, mais pas de leur cause profonde, et de la radicalisation croissante de la population ukrainienne, avec tous les risques de dérapage politique que cela comporte.

Ainsi, d’après les résultats de cette étude, 92 % des personnes ayant répondu considèrent que la situation politique dans le pays est tendue ou critique, quatre ans après le coup d’État qui a porté au pouvoir les autorités actuelles du pays. Cette quasi-unanimité des Ukrainiens sur la situation politique du pays confirme que Porochenko est assis sur des sables mouvants, ce qui expliquerait ses tentatives de se débarrasser de ses adversaires politiques comme Saakachvili, Savtchenko, et peut-être même Tymochenko.

L’appauvrissement massif de la population se reflète dans les préoccupations individuelles des Ukrainiens, dont 52 % pensent que le problème le plus important est le faible niveau des salaires et des retraites, 51 % pensent que c’est l’inflation et l’augmentation des prix des biens de première nécessité, et 50 % l’augmentation des tarifs des charges (électricité, gaz, eau, chauffage).

Et en terme d’évolution, seuls 25 % pensent que leur situation va s’améliorer dans les cinq ans à venir, 37 % pensent qu’elle ne va pas changer, 18 % pensent qu’elle va s’aggraver et 21 % n’arrivent même pas à évaluer les perspectives de leur foyer dans le futur !

Résultat, devant un tel désastre, 59 % des personnes ont répondu que le pays avait besoin de changements radicaux, 15 % sont pour revenir à la situation antérieure (c’est-à-dire avant le Maïdan) et 15 % sont pour qu’on ne touche plus à rien pour éviter d’aggraver encore plus la situation !

Pour 75 % des répondants, la guerre dans le Donbass est le problème principal du pays, et la majorité sont pour une résolution pacifique du problème. Ainsi, 32 % (presque un tiers) est pour la fin des hostilités et la reconnaissance de la RPD et de la RPL comme territoires temporairement occupés, 21 % sont pour leur accorder un statut fédéral au sein de l’Ukraine (c’est-à-dire appliquer réellement les accords de Minsk), et 8 % soutiennent le fait que ces territoires devraient se séparer de l’Ukraine. Seuls 21 % sont pour la poursuite des opérations militaires et la reprise de ces territoires par la force, et 18 % ne savent pas quoi faire pour régler ce problème.

Sans surprise le plus haut pourcentage de personnes voulant reprendre le Donbass par la force se trouve dans l’Ouest et le Centre de l’Ukraine, c’est-à-dire là où se trouve le plus grand nombre de nationalistes et néo-nazis ukrainiens.

Seuls 49 % des répondants considèrent que la corruption et les pots-de-vin sont le problème principal du pays, alors que l’Ukraine est le pays le plus corrompu du continent ! Ce qui montre bien que les Ukrainiens ne se rendent pas compte du danger que cela représente pour leur pays en termes de développement économique et d’évolution politique.

Pire, s’ils comprennent que les autorités actuelles sont incompétentes, ils n’ont toujours pas compris les causes profondes de la situation actuelle, comme le montre l’augmentation du sentiment pro-UE et pro-OTAN dans le pays, alors que c’est justement ce rapprochement qui plonge l’Ukraine dans le bourbier dans lequel elle se trouve actuellement. Les Ukrainiens continuent de croire qu’intégrer l’UE et l’OTAN améliorerait leur situation, alors que c’est justement ce qui est en train de couler leur pays… Un quart pense d’ailleurs que partir vivre en Europe leur assurera un meilleur avenir. C’est là qu’on voit que la propagande de Kiev reste relativement efficace sur certains points, surtout lorsque cette propagande entretient les illusions de la population.

L’efficacité de cette propagande russophobe et du projet d’éradication de la langue russe se fait aussi sentir dans le nombre de personnes qui sont pour que l’Ukrainien soit la seule langue d’État en Ukraine, qui n’était que de 47 % en 2014 et qui est passé à 61 % fin 2017. Cette radicalisation se reflète aussi dans les 28 % d’Ukrainiens qui pensent qu’aujourd’hui l’Ukraine a besoin d’une dictature avec un chef fort à la tête du pays ! Presque un tiers de la population… Ce chiffre montre bien que le risque de voir l’Ukraine se transformer en dictature néo-nazie n’a rien d’un mauvais fantasme, mais qu’il y a bien une base croissante dans la population ukrainienne pour ce genre de projet politique.

Et face à ce désastre, certains de ceux qui avaient participé au Maïdan se réveillent avec la gueule de bois et ont tenu à le faire savoir à leurs compatriotes. Certains ont même demandé pardon à la Crimée, au Donbass et à Odessa pour les conséquences du coup d’État qu’ils ont soutenu.

Comme cet ancien activiste du Maïdan et ancien participant de l’opération armée de Kiev contre le Donbass, qui a tenu à exprimer ses regrets lors du dimanche du Pardon (merci à Thalie Thalie pour la traduction).

« Pardonnez-moi pour tout ce que j’ai fait délibérément ou involontairement avec intention ou sans, pour tout ce que j’ai fait sans le comprendre ou le voulant. Mes amis, malheureusement, moi, comme nous tous, je suis responsable de tout ce qui est arrivé à notre pays. Avec ces mains nous avons porté au pouvoir ceux qui aujourd’hui dévastent notre pays, ceux qui sont responsables de la mort de nos frères et sœurs, de la mort de nos enfants. Et pour moi il n’y a pas « nous » et les « autres ». Le Donbass pour moi - ce ne sont pas « les autres ». Les Criméens pour moi ne sont pas « les autres », bien qu’ils aient choisi la vie loin de nous, dans un autre pays, Mais on peut les comprendre. Et tout ce qui se passe maintenant dans notre pays parle sans doute en faveur de leur choix. Mes amis, je réalise que nous avons fait beaucoup d’erreurs. Je suis personnellement responsable et je mérite d’être jugé pour avoir participé à l’opération antiterroriste dans l’Est du pays. J’ai personnellement pris part au Maïdan. Et pour tout cela je vous demande pardon. Je vous demande pardon de ne pas nous être rendu compte à temps du danger qui planait sur notre pays. Je vous demande pardon... »

Ce vétéran de l’OAT a été rejoint par Evgueniya Biltchenko, une poétesse et activiste du Maïdan, qui fut membre de Secteur Droit (organisation néo-nazie), et qui a elle aussi demandé pardon à Odessa et au Donbass pour ce qu’elle a soutenu. Elle se considère comme étant à blâmer pour le fait que l’Occident a utilisé l’impulsion sincère du peuple ukrainien au début du Maïdan pour atteindre ses propres buts, amenant la guerre civile, la dévastation et le néo-nazisme dans le pays.

« Peu à peu, il est devenu clair que l'Occident, au nom de l'image éphémère duquel les gens mouraient sur la place, non seulement n'a pas pris de mesures tangibles contre la frénésie du nationalisme ukrainien, mais le tolère également, » a-t-elle écrit.

Pour Biltchenko, l’Occident a pris le pouvoir en Ukraine avec l’aide des nationalistes et a amené le pays vers un cercle vicieux situé entre le fascisme et le libéralisme, le tout teinté de russophobie. Pour elle, si ses compatriotes manifestaient en 2014 pour la liberté et la protection des droits de l’homme, le résultat fut tout le contraire, et l’Ukraine est devenue l’un des pays les moins libres du monde.

Après avoir été dans l’Est de l’Ukraine en tant que volontaire, elle est désormais convaincue que l’Ukraine mène une guerre civile contre sa propre population.

« J'en appelle à vous, Europe, voulez-vous être un acteur local de l'américanisme mondial et espérez-vous que la paix viendra chez vous ? Il n'y a rien de bon dans les révolutions de velours, sauf le cœur des premiers venus sur la place qui ont été sacrifiés sur l'autel des intérêts oligarchiques et que je ne peux ni oublier ni trahir, je ne peux que porter le blâme. Monde, pardonne-nous. Donbass et Odessa, pardonnez-nous, nous ne savions pas ce que nous faisions, et il n’y a que pour Dieu que l'ignorance est une circonstance atténuante, » conclut Biltchenko.

Puissent les Ukrainiens entendre ce que leurs concitoyens qui ont ouvert les yeux ont à dire, pour ne pas répéter en pire les erreurs tragiques du Maïdan de 2014.

Christelle Néant