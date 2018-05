Henry Kissinger, un sulfureux Prix Nobel ?

Kissinger ( singerie, je mets singerie car le correcteur d’orthographe me donne ce mot) le psychopathe du petro dollars qui est en train de perdre son pouvoir de nuisance grâce à la chine entre autre..rien que cela explique la tension actuelle...

However, Henry Kissinger is one of the smartest psychopaths ever to hold political office in the US, and he figured out something that would fix all of America’s ‘problems’ and ensure her hegemony for decades to come :

The Petrodollar System

We can’t be certain when Henry approached King Faisal of Saudi Arabia with this idea. But, Faisal was a smart dude, and wouldn’t have jumped on this without some serious thinking. Faisal also had some problems of his own.

Saudi Arabia’s finances were a mess, and she had a lot of oil wealth under the ground and no military power to protect it. He didn’t like the Communists, but he wasn’t really impressed with the Americans, either. Egypt had been his biggest military threat, but they’d been trounced by the Israelis in 1967, so you can imagine that he was taking a ‘wait and see’ approach – as he thought about Kissinger’s offer.

All of that takes time, which is why we don’t know when the petrodollar idea was presented to the Saudis.

-=-=-=-=-==-=-=-=-=-==-=-=-==-

Peu importe, henry kissinger est un des plus astucieux psychopathes à avoir été au pouvoir aux USA ; et il trouva quelque chose qui arrangerait tous les problèmes des us et assurer son hégémonie pour les dizaines d’années à venir



LE Système DU PETRO DOLLAR





Nous ne sommes pas certains de quand henry approcha le roi Faisal d’Arabie Saoudite avec cette idée, mais Faisal était un type malin et n’aurait pas sauter sur cette occasion sans y avoir pensé sérieusement auparavant. Faisal ayant lui de son coté ses propres problèmes.







Les finances de L’Arabie Saoudite était dans un sale état, et le pays avait beaucoup d’or noir dans son sous sol et aucune armée pour le protéger. Il n’aimait pas les communistes, mais n’était pas spécialement impressionné par les américains non plus. L’ Égypte avait été sa plus grande menace militaire mais ils avaient été vaincu par les Israéliens en 1967, aussi pouvons nous imaginer son attitude attentiste en pensant à l’offre de kissinger











Tout ceci prends du temps, c’est pourquoi nous ne savons pas quand l’ idée du petro dollars fut présentée aux Saoudiens..





-=-=-=-=-=-=-=-

Par Tyler Durden – Le 26 mars 2018 – Source ZeroHedge

Après la préparation et toutes les attentes, les pom-pom girls et les prédictions d’apocalypse, les contrats à terme sur le pétrole brut – INE Crude Oil Futures – libellés en yuan chinois, ont commencé à se négocier ce soir à Shanghai, et cela semble bien démarrer avec plus de 10 milliards de yuans négociés dans la première heure.

Jusqu’à présent, il a bien accompagné les contrats à terme WTI (en $US), se négociant avec une prime d’environ 2 dollars par rapport WTI (en dollars US).

Comme nous l’avons noté assez récemment, après de nombreux faux départs au cours de la dernière décennie, le pétroyuan est maintenant en place et la Chine va tenter de défierle pétrodollar pour la suprématie. Adam Levinson, directeur associé en charge des investissements chez Graticule Asset Management Asia (GAMA), a déjà averti, l’année dernière, que le lancement par la Chine d’un contrat à terme sur le pétrole en yuan allait choquer les investisseurs qui n’y ont pas prêté attention.

Cela pourrait être un coup mortel pour un dollar américain déjà affaibli, et la hausse du yuan comme devise mondiale dominante.