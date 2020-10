Histoire arménienne : un épisode pas « doux »

La formulation de Voltaire, "doux et serviable comme un arménien" est puissante et probablement juste dans le cas des miliers d'arméniens qui sont malheureusement obligés de se taire face à un clan ou une mentalité nationaliste dominante dans le pays. Dans cet article, nous aborderons un événement bouleversant qui a changé l'orientation des politiques et des initiatives diplomatiques en créant une énorme barrière devant la paix et la prospérité dans le Caucase. Inspiré du titre utilisé par Balzac dans "Un épisode sous la Terreur", nous rappelons un acte de terrorisme qui a fait un effet de séisme politique en Arménie en effaçant toutes les possibilités de dialogue entre les deux peuples du Caucase, depuis 21 ans.

Nous nous réjouissons du résultat du référendum en Nouvelle Calédonie qui choisit de rester française. Nous les félicitons dans leur choix raisonnable. La République française est une grande famille des communautés, des territoires, des collectifs humains voulant partager un avenir commun, un destin ensemble et une identité collectivement acceptée, l’identité française. Les québécois avaient fait un choix similaire en 1995, au Canada. Or, la Belgique fait face aux risques sécessionnistes [1], l’Espagne en a été touchée aussi, l’Ukraine en fut bouleversée, la Moldavie, la Géorgie vivent la même horreur depuis 30 ans en Transnistrie et en Ossétie du Sud. Nul part, les indépendantistes et les sécessionnistes n’agissent avec raison, car ils se nourrissent des émotions parfois haineuses et rejet des “autres”.

Les arméniens du Haut-Karabakh sont aussi entre 2 choix : co-construire un avenir commun dans le respect mutuel ou céder à l’émotion nationaliste destructrice qui domine sur leur territoire depuis des décennies. Malheureusement, dans le camp des arméniens personne n’ose parler de la paix, ni en Arménie, dans le Haut-Karabakh. L’explication est simple, la peur. Un exemple flagrant de l’histoire arménienne démontre pourquoi la paix est un sujet tabou en Arménie et dans le Haut-Karabakh. C’est un épisode très important de l’histoire arménienne post-soviétique et post-guerre.

Vers la fin de la dernière décennie du 20ième siècle, la France et les autres co-présidents de la mission de médiation appelée “Groupe de Minsk”, ont proposé 3 formules de paix aux azéris et aux arméniens. Les négociations évoluaient malgré les points de désaccord et avec beaucoup de sang froid assuré par le cessez-le-feu datant de 1994 [2]. En plein avancement des pourparlers, la région transcaucasienne a vécu une expérience inédite. Lors d’une session de l'Assemblée nationale de l’Arménie, un acte barbare a créé un choc politique d'envergure internationale [3] : 3 députés arméniens, le Ministre des états d’urgence, le Premier Ministre, le président de l’Assemblée nationale et ses deux adjoints ont été tués avec des kalachnikovs par un groupe nationaliste militant du parti “Dachnaksutyun”, le vecteur des théories expansionnistes des arméniens, “Velikaia Armenia”, la “Grande Arménie”. Autrement dit, les décideurs de ce pays se faisaient effacés par une force obscure. Par la suite, le clan appelé “les karabakhcthis” (les arméniens venant du Haut-Karabakh - Gani NOVRUZOV) prenait le plein pouvoir : Robert Kocharyan, un “héros” de la guerre au Karabakh, originaire de ce territoire déjà Président du pays depuis un an, ancrait ainsi son pouvoir en mettant ses proches dans les fonctions les plus hautes, en définissant une vision plus ambitieuse et une position plus rigide dans les négociations [4]. Depuis cette prise du pouvoir en Arménie et cet acte de terrorisme au parlement arménien, personne, aucun acteur politique ne pourrait suivre le chemin de la paix avec l'Azerbaïdjan et oser parler d’une potentielle entente impliquant un compromis mutuel. Quelques années plus tard, le prédécesseur de M. Kocharyan, M. Ter Petrossian a attribué la responsabilité de cet acte odieux à M. Kocharyan et à Serge Sarkissian, son successeur, un autre karabakhtchi fidèle au clan. Le fils de l’ex-Président de l’Assemblée nationale, victime de l'acte meurtrier, Stéphan Demirchyan déclarait quelques ans plus tard, “qu’aucune volonté n’était montrée par le gouvernement en place pour dévoiler les sources du crime d'État, au contraire, on les cachait sous le tapis” et il ajoutait : “nous aurions vécu une histoire totalement différente si ce crime n’était vécu”. Le Congrès National d’Arménie (HAK), l’une des alliances d’opposition principales a qualifié cet épisode de “page noire de l’histoire arménienne” moderne : “Le 27 octobre 1999, est la date de l’accaparition violente du pouvoir par terrorisme. Le terrorisme est dévenu par conséquent le moyen du maintien du pouvoir et de la reproduction de lui-meme” [source déjà citée, Radio Liberty]. Ce n’est pas les azéris, ce n’est pas les turcs qui le disent, mais les arméniens les plus intelligents et les plus vrais de ce pays-là. Car, le clan Karabakhtchis qui étaient juridiquement azéris ou à défaut “citoyens du Haut-Karabakh”, donc peu légitime pour diriger l’Arménie, ne s’est pas contenté de mettre en feu une partie de l'Azerbaïdjan, il a également détruit l’administration de l’Arménie.

Dans les enchaînements des épisodes, nous avons observé que les habitants du Haut-Karabakh, devenu exclusivement arménien après le nettoyage éthnique mené contre les azéris qui constituaient 25% du Haut-Karabakh avant la guerre selon la US Institute of Peace [5], ont dû suivre cette mentalité de rejet, de terreur et d'ultra-nationalisme dicté par le clan Karabakhtchis désormais dominant à la fois en Arménie et dans le Haut-Karabakh. Puisqu’ils n’avaient désormais plus qu’une source économique, les aides venant d’Arménie et occasionnellement, de la Diaspora arménienne l’ardent soutien des théories expansionnistes de la “Grande Arménie”, ils ont ignoré l’existence d’une autre option, celle d’un avenir commun prospère et pacifique à construire avec les azéris, dont la possibilité était prouvée depuis toute l’histoire, avant la guerre : Un modèle similaire à celui pratiqué au Québec. L'Azerbaïdjan, de son côté, propose ce modèle qui est à la fois respectueux vis-à-vis d’une communauté éthnique, mais aussi dans son rapport aux frontières internationalement reconnues. Le ballon est dans le camp arménien.

Pour conclure cet article, il convient d’informer les lecteurs sur le tas de textes internationaux permettant de comprendre que seul le Droit international est capable de préparer la paix :

La résolution N°1416 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, une organisation à laquelle les 2 pays sont membres, confirmait en 2005 que “Des parties importantes du territoire azerbaïdjanais demeurent occupées par les forces arméniennes et des forces séparatistes conservent le contrôle de la région du Haut-Karabakh” [9].

Les 4 résolutions du Conseil de sécurité appelant l’Arménie à retirer ses forces armées des territoires azéris restent toujours ignorés, depuis 1993.

L’année dernière, 120 pays du monde, les membres du Mouvement des non-alignés, ont appelé ce pays à arrêter leur occupation, ce à quoi, l’Arménie a réagi avec une opposition ferme.

Le parlement européen, l’instance législative de l’Union européen a adopté une résolution en 2010 en appelant l’Arménie à cesser l’occupation, “immédiatement”.

C’est aux arméniens du Haut-Karabakh de juger s’ils veulent vivre dans des conditions aussi respectueuses que les québécois ou de prolonger pendant des décennies les négociations en refusant d’entendre les instances internationales, sous un simple prétexte qu’ils sont ethniquement arméniens ou encore, par peur d’être recadré par le clan des nationalistes armés.

