Hongkong : Halte à l’hypocrisie belliqueuse des médias occidentaux !

"Anti Violence”, “Sauvons Hong Kong”… plus de 470 000 manifestants se sont rassemblés ce samedi au parc Tamar à Hong Kong pour exiger le retour à la paix et à la stabilité à Hong Kong.

Une foule impressionnante, tenant ensemble le drapeau de la région administrative spéciale de Hong Kong et celui de leur pays, la République Populaire de Chine. Une réaction populaire massive alors que des violences se poursuivent, avec le soutien des capitales occidentales, avec des scènes aussi surprenantes que des émeutiers brandissant en commettant leurs exactions … le drapeau américain !

Les mêmes médiacrates qui furent si « compréhensifs » quand il s’agissait de justifier les violences policières à l’encontre des Gilets jaunes (régulièrement traités d’insurgés, éborgnés et mutilés…), trouvent tout naturel que les insurgés hongkongais dits “pro-démocratie” bloquent un aéroport international, qu’ils envahissent le Parlement local, qu’ils frappent des policiers et qu’ils arborent le drapeau néocolonial de l’ex-colonie britannique… Quoi de plus normal aussi que leurs chefs de file soient photographiés (à leur insu) à côté du responsable politique étasunien au consulat de Hong Kong…

Quant à Macron, il a chaleureusement soutenu le fascisant gouvernement espagnol de Rajoy quand ce dernier a envoyé les forces spéciales frapper les électeurs indépendantistes catalans se rendant aux urnes… Mais dès qu’il s’agit de créer des difficultés à cette République populaire de Chine que Donald Trump a déclarée son “ennemi stratégique”, dès qu’il s’agit d’encourager la sécession de Hong Kong, de Macao, du Tibet, du territoire ouïgour, quitte à provoquer la guerre civile dans le pays le plus peuplé du monde, les sirènes du belliqueux ordre euro-atlantique mondial hurlent sans discontinuer.

Eh bien, nous, militants franchement communistes et 100% antifascistes, nous ne hurlerons jamais avec elles. Car jamais, on l’a vu en Ukraine, les impérialistes occidentaux et leurs protégés locaux des classes privilégiées n’ont apporté aux peuples autre chose que la fascisation, l’ingérence étrangère et le risque de mondialisation des guerres impérialistes.

La démocratie, la souveraineté des peuples ne se construisent pas AVEC l’impérialisme, avec les Trump, Merkel, Macron et autre Shinzo Abé, mais CONTRE eux.

Et sous l’égide des travailleurs de chaque pays luttant contre l’exploitation capitaliste avec l’aide des communistes.

