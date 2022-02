Hystérie grandissante des médias occidentaux sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui ne vient toujours pas

Alors que l’invasion russe de l’Ukraine, annoncée pour le 16 février 2022 à 1 h du matin (heure de Londres) par le Sun, se fait toujours attendre, les médias occidentaux, et surtout américains, se lancent dans une véritable pornographie de guerre, allant jusqu’à raconter que la Russie veut aussi envahir la Biélorussie et la Moldavie dans la foulée.

Hier, 15 février 2022, l’hystérie médiatique occidentale était à son paroxysme, avec des articles comme celui du Sun, donnant même la date et l’heure exacte du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie : le 16 février 2022 à 1 h du matin heure de Londres (4 h heure de Moscou).

On notera au passage que le nombre de troupes russes impliquées a lui aussi subit l’inflation due à l’hystérie ambiante, passant des 100 000 ou 125 000 annoncés au départ, à 200 000 (et pourquoi pas un million tant qu’on y est).

Côté américain, les médias se sont lancés dans ce que l’on peut littéralement qualifier de pornographie de guerre, tant cette psychose est devenue obscène.

On a ainsi Fox News, qui est parti dans un délire d’attaque éclair de la Russie contre Kiev, de présence de presque toutes les forces spéciales russes proches de l’Ukraine sur le front (lequel ?), puis de conquête de la Biélorussie et de la Moldavie (dérouler le fil du post Twitter de la correspondante de Fox News).

« Fox News a également appris que la stratégie la plus probable de la Russie, en cas d’invasion, consiste à prendre rapidement le contrôle de Kiev en 24 à 36 heures, en commençant par une guerre électronique et des bombardements aériens des infrastructures critiques ukrainiennes, des centres de commandement et de contrôle et des dépôts d’armes.

Presque toutes les forces de spetsnaz autour de l’Ukraine en Russie sont déployées sur le front, donc elles sauteraient sur Kiev, assiégeraient le gouvernement sans avoir besoin de beaucoup de forces terrestres, puis feraient descendre des renforts de Biélorussie – le chemin le plus court possible.

Ensuite, les forces russes de la mer Noire et de la Crimée pousseraient depuis la ville d’Odessa, au sud-ouest, jusqu’en Transnistrie, où elles sont déjà déployées en Moldavie.

Là, la Russie pourrait potentiellement prendre le contrôle politique de la Moldavie et reconstituer très rapidement de grandes parties de l’Union soviétique, notamment en prenant la Biélorussie, l’Ukraine et la Moldavie », écrit Jacqui Heinrich.

Un délire dans lequel c’est aussi lancé CBS, qui a confirmé que d’après des sources du renseignement américain, la Russie planifiait de prendre la Moldavie, l’Ukraine et la Biélorussie en un seul coup, après des bombardements aériens, suivis d’une invasion au sol menée depuis la Crimée et la Biélorussie.

Avec ça on a le cocktail parfait du prochain blockbuster américain. Tapis de bombes, parachutage de forces spéciales, invasion éclair, capture du gouvernement, et reconstitution de l’URSS. Il ne manque qu’un super héros et une ou deux scènes pour adultes et on a le scénario hollywoodien parfait. Et tant pis pour les incohérences comme le fait que la Biélorussie étant du côté de la Russie, pourquoi cette dernière irait-elle l’envahir ?!?

Sauf qu’il ne s’est rien passé cette nuit, ni à 1 h du matin (heure de Londres, 4 h heure de Moscou), ni à 1 h 15, ni à 1 h 30, alors à 1 h 41, le Sun a modifié son article, comme on peut le voir sur cette capture d’écran.

Résultat, le pauvre journaliste de Reuters qui surveillait en direct la situation sur le Maïdan a fait le planton pour rien, et a eu droit en prime en pleine nuit à l’hymne de l’URSS, comme on peut l’entendre sur cette vidéo.

Plus tard en journée, un Ukrainien a même trouvé que cette diffusion en direct était l’occasion de rigoler un bon coup, en envoyant face à la caméra de Reuters, un drone portant un carton disant « Vends garage dans Solomenka » avec le numéro de téléphone de l’ambassade russe.

Et non seulement la Russie n’a pas menée l’invasion annoncée de l’Ukraine, mais en plus elle a commencé à retirer ses troupes des terrains d’entraînement proches de son voisin. Non pas grâce à l’action miraculeuse du chancelier allemand qui était en visite à Moscou le 15 février 2022, ni par peur des occidentaux, mais parce que (comme je l’avais annoncé) ces troupes étaient là pour des exercices militaires, qui se finissent actuellement, et donc elles rentrent à leurs bases une fois ces exercices terminés. Tout comme les troupes présentes actuellement en Biélorussie rentreront en Russie une fois les exercices militaires conjoints terminés.

Et preuve que la Russie est de bonne volonté, Vladimir Poutine a déclaré que l’appel de la Douma à reconnaître la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), qui a été voté à une large majorité par les députés russes, est contraire aux accords de Minsk, signifiant ainsi que tant que l’Ukraine ne viole pas ces derniers, la Russie ne reconnaîtra pas les deux républiques du Donbass. Une façon pour Moscou de montrer qu’elle n’a aucune intention de violer ces accords, ni d’envahir son voisin, tout en faisant pression sur Kiev pour qu’elle se décide à les appliquer.

En restant calme et en terminant ses exercices militaires comme prévu, la Russie vient de faire exploser la baudruche de l’invasion russe de l’Ukraine à la figure des autorités et médias occidentaux, qui se sont encore une fois (oui parce que je rappelle que Kiev nous avait joué la même en juillet 2020) totalement ridiculisés et décrédibilisés eux-mêmes avec cette hystérie guerrière délirante.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider