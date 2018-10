IfNotNow : Ces jeunes juifs qui s’opposent à l’occupation israélienne

Si le conflit israélo-palestinien n'a pas encore connu une troisième intifada, les deux nations s'engluent depuis plusieurs mois dans une lutte acharnée qui ne va pas en s'arrangeant. Face à cette montée des tensions, un collectif de jeunes juifs américains a décidé d’apporter son soutien à la population palestinienne.

À l'heure où l'aspect déséquilibré des combats au proche-orient saute aux yeux du public le plus néophyte nous pourrions facilement tomber dans le piège du partisanisme aveugle. Cette fameuse trappe à deux compartiments qui amène le spectateur à choisir un camp de manière définitive et à le défendre coûte que coûte. Il faut dire que, scindé entre constat d'une "guerre" aux allures de massacre programmé et peur panique de perdre une patrie tant désirée, le débat se retrouve étouffé par le manque de subtilité et la mauvaise foi. Par chance, certains décident de prendre des chemins moins fréquentés que d'autres et sont en mesure de nous proposer quelque chose de plus pertinent que l'éternel concours d’amalgames où l'antisioniste est catalogué antisémite et le citoyen israélien transformé en vile suprémaciste juif. C'est le cas d’IfNotNow, ce collectif réunissant des étudiants juifs américains qui ont décidé de défendre les insurgés de Gaza, sans pour autant renier leurs convictions religieuses.

Certes de nombreuses voix, y compris locales, se sont déjà élevées pour critiquer la politique d'un gouvernement israélien toujours plus bouffi par la suffisance. On pense forcément à l’énergique Shlomo Sand, qui ne supportant plus d'être assimilé à une "communauté" dans laquelle il ne se reconnaissait plus, a fini par renoncer à sa judéité¹ ; ou bien même aux rockeurs de Useless ID, qui au-delà des simples paroles ont décidé de venir en aide à des familles gazaouites.

Sursaut moral tinté de militantisme américain

En jetant un œil sur la page Facebook du groupe, on tombe sur un logo rappelant le buisson ardent de la Bible et une photo où de jeunes activistes brandissent une bannière portant le message suivant : "Le futur juif passe par la liberté palestinienne." On trouve également un texte expliquant qu'IfNotNow se veut être un "mouvement travaillant à l'essor d'une communauté juive américaine défendant la liberté et la dignité de tous les israéliens et palestiniens en mettant fin au soutien à l'occupation."

Bien que se focalisant sur la question palestinienne, les militants ne témoignent aucune affinité politique à des partis locaux, préférant évoquer des mouvements tels que Occupy Wall Street ou Black Lives Matter comme sources d'inspiration. Une verve contestataire qui au premier abord ferait penser à n'importe quel mouvement gauchiste sorti des universités, pourtant la position du collectif est plus subtile. IfNotNow ne s'oppose à l’existence d'un état hébreu, mais souhaite pointer du doigt les agissements d'une frange de la population. Comme toute force étudiante à l'occidentale, INN s'est surtout fait connaître par des manifestations et divers évènements tenus dans des universités visant à sensibiliser la population sur les traitements infligés aux palestiniens.

Principal cheval de bataille du groupe, l'organisation Birthright (littéralement "le droit de naissance") qui propose des séjours gratuits en Israël pour des juifs du monde entier âgés de 18 à 26 ans. Arme de soft power par excellence, ces voyages initiatiques cachent pourtant les stigmates d'une colonisation en constante progression. L'été dernier, quelques activistes ont participé à l’un de ses séjours afin de témoigner du manque de clarté des organisateurs en se livrant à un petit exercice de hors-piste qui les a conduit vers la zone est de Jérusalem.



Traitement sur mesure à la sortie

Cette identité de juif antisioniste et ce penchant pour le tohu-bohu idéologique n'est pas sans conséquences. En effet en Août dernier Simone Zimmerman, cofondatrice du collectif et militante active, s'est retrouvé emprisonnée pendant plusieurs jours par les autorités israéliennes puisque considérée comme "menace pour le territoire". Zimmerman, autrefois conseillère auprès du candidat démocrate Bernie Sanders, n'a jamais caché son aversion pour la politique du premier ministre Benjamin Netanyahu. Interrogée de manière intensive sur ses intentions politiques, cette dernière a pris conscience que son mouvement est devenu plus important qu'elle ne le soupçonnait.

Une méfiance du camp adverse perçue comme la preuve d'un travail efficace, et qui se ressent également du côté de la presse israélienne. Plus tôt dans l'année, le quotidien Haaretz reprochait à IfNotNow de ne pas prendre en compte le droit d'existence de l'état hébreux, faisant ainsi la promotion du sempiternel amalgame qui voudrait que la lutte contre la colonisation serait forcément synonyme de volonté d'éradication du pays.

En observant les militants d’IFF on ne peut que se remémorer les déboires de Norman Finkelstein, lui aussi figure active dans le milieu universitaire américain, qui avait subi menaces, insultes et diffamations suite à la publication de son livre choc, L'Industrie de l'Holocauste². L'ancien professeur de l'Université DePaul à Chicago avait même été poussé à quitter son poste en subissant les foudres d'une bonne partie de l'intelligentsia américaine. Est-ce le futur qui attend les jeunes d'IfNotNow ? Nous sommes en droit de le croire. À l'heure où l'AIPAC (le principal lobby américain de soutien à Israël) n'a jamais été aussi puissant et où le gouvernement Netanyahu racialise un peu plus sa politique, il faudra un peu plus aux jeunes activistes que des banderoles et des slogans pour faire pencher la balance.

¹ : Shlomo Sand, Comment Le Peuple Juif Fut Inventé : De La Bible Au Sionisme, Fayard, 2009.

² : Norman Finkelstein, L'Industrie de l'Holocauste : Réflexions sur l'exploitation de la souffrance des juifs, Éditions La Fabrique, 2001.