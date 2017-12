« Il n’y a pas de crise humanitaire au Venezuela » explique l’expert indépendant nommé par l’ONU

Alfredo de Zayas lors de la conférence de presse à Caracas, décembre 2017.

« Il n’y a pas de crise humanitaire au Venezuela » a déclaré Alfredo de Zayas, nommé par l’ONU en 2012 comme expert indépendant pour son expérience en matière de droits humains et de promotion de la démocratie, et qui vient de passer une semaine à Caracas pour y interviewer des représentants du gouvernement, des ONGs, des député(e)s constituant(e)s, des partis chavistes et des partis de l’opposition.

Avant de poursuivre son voyage pour Quito, le fonctionnaire a été interrogé par la presse : « Selon vous, existe-t-il une crise humanitaire au Venezuela ? », à quoi il a répondu : « Je suis d’accord avec la FAO (Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture, organisme de l’ONU) ainsi que la CEPAL(Commission Économique et sociale pour l’Amérique Latine, organisme de l’ONU) pour dire qu’il n’y a pas de crise humanitaire au Venezuela, bien que dans certains secteurs il y a des pénuries, des pénuries, des retards de distribution, etc. L’important est de connaître les causes et de prendre des mesures contre la contrebande, les monopoles, l’accaparement, la corruption, la manipulation de la monnaie et les dislocations de l’économie par une guerre économique et financière qui comprend des sanctions et des pressions. Il faut une solidarité internationale. Le bruit médiatique est d’ordre histrionique et ne résout pas les problèmes. Avec la bonne volonté et le dialogue, les droits humains peuvent être protégés et renforcés : je ferai des recommandations constructives en temps opportun. Je soumettrai mon rapport au Conseil des Droits Humains des Nations Unies en mars 2018. »

Lundi, le chancelier de la République Jorge Arreaza a également rencontré l’expert au terme de sa visite au Venezuela qui vise à établir de meilleures relations entre le pays et l’ONU. Le but de la visite était de recueillir des informations sur la coopération commerciale régionale, la gouvernance, la protection sociale et la situation des droits humains.

Source : http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/zayas-no-crisis-humanitaria-venezuela/

Note :

Alfred-Maurice de Zayas @Alfreddezayas a étudié l’Histoire et le Droit à Harvard, où il a obtenu son diplôme en droit des sociétés, travaillant dans le cabinet d’avocats new-yorkais Simpson Thacher et Bartlett. Il est membre retraité des barreaux de New York et de Floride. Il a obtenu un doctorat en histoire à l’Université de Göttingen en Allemagne. M. de Zayas a été professeur de droit à de nombreuses universités, dont l’Université de Colombie-Britannique au Canada, l’Institut des hautes études de l’Université de Genève, l’École de droit DePaul University (Chicago), l’Institut des droits de l’homme de l’Université nationale irlandaise (Galway) et l’Université de Trèves (Allemagne). Actuellement, il enseigne le droit international à l’Ecole de Diplomatie de Genève.

En 2009, de Zayas a été membre de l’atelier de l’ONU qui a rédigé un rapport sur le droit humain à la paix, qui a ensuite été discuté et développé par le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme. Membre de plusieurs organisations internationales des droits humains comme Amnesty International ou l’AEDIDH , il est également signataire de la Déclaration de Bilbao et de laDéclaration de Saint Jacques de Compostelle sur le droit humain à la paix. Il a été consultant auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la question des mercenaires. De Zayas est un expert en droits civils et politiques et a publié neuf livres sur une variété de questions juridiques et historiques, y compris « Jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies » (avec Jakob th Möller, NP Engel 2009), et a été co-auteur et coéditeur de nombreux autres livres, dont « International Human Rights Monitoring Mechanisms » (avec Gudmundur Alfredsson et Bertrand Ramcharan). Ses articles scientifiques dans l’Encyclopédie Max Planck du droit international public, Oxford Encyclopedia of Human Rights et Macmillan Encyclopedia of Genocide, englobent l’interdiction de l’agression, la juridiction universelle, le droit à la patrie, les transferts massifs de population, les droits des minorités, le rapatriement, les aspects juridiques de la guerre civile espagnole, la détention indéfinie, Guantanamo et le droit à la paix. Il parle couramment six langues et a publié un livre de traductions de Rilke avec des commentaires (« Larenopfer », Red Hen Press 2008) et achève la traduction de « Das Lied des Lebens » d’Hermann Hesse.

De 2002 à 2006, il a été secrétaire général de 2006 à 2010, président de PEN International, Centre Suisse romand. Il a été membre de plusieurs conseils consultatifs, notamment de la Société internationale des droits de l’homme (Francfort-sur-le-Main), du Zentrum gegen Vertreibungen (Berlin), de l’Association internationale des droits de l’homme des minorités américaines et du Conseil scientifique de l’Académie internationale de droit constitutionnel (Tunis). Il a reçu plusieurs prix, dont récemment le « Prix des éducateurs canadiens 2011 » pour l’éducation sur le génocide.

Source : http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/AlfredDeZayas.aspx

Traduction : Thierry Deronne

