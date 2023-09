Il y a 30 ans, les Accords d’Oslo...

« Le gouvernement de l'État d'Israël et la délégation de l'OLP représentant le peuple palestinien, ayant convenu qu'il est temps de mettre fin à des décennies d'affrontements et de conflit, reconnaissent leurs droits légitimes et mutuels. » (Introduction à la "Déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie" du 13 septembre 1993).