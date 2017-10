Il y a trente ans, les impérialistes assassinent Thomas Sankara et plongent le Burkina dans des décennies de dictature !

@taktak

Il faudrait peut-être arrêter de voir ça comme un éternel rapport de force entre les « pauvres opprimés » et les « méchants colonisateurs ».

Cela ne reflète qu’un conflit d’intérêt entre divers pays qui n’avaient aucun intérêt à ce que ce dirigeant soit aux commandes, la question est donc de savoir pourquoi. Tout comme on pourrait demander des comptes à la Chine à propos de son soutien immoral et grotesque à la Corée du nord.

Ensuite, la prise de pouvoir permanente d’un autre groupuscule ne reflète pas la politique de la France en Afrique, mais bien la nature du pouvoir et de l’égoïsme abyssal sur ce continent. Corruption massive, meurtres de masse à cause d’intérêts divers et variés, dictature en remplaçant une autre, quasi guerre civile lors des élections, etc. Même dans les pays les plus stables (ex:Afrique du sud) et censés être « démocratiques », le pouvoir agit de manière despotique et est totalement corrompu...