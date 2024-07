« INDIA », contrepoids illusoire au BJP en Inde

Aux élections législatives de juin 2024, l'Alliance inclusive de la nation indienne pour le développement (INDIA) a marqué des points contre le Bharatiya Janata Party (BJP) et son alliance, la NDA. Cette coalition, dirigée par le parti historique du Congrès national indien (INC) regroupe les partis régionaux et de gauche. C'est aujourd'hui une force politique majeure dans le paysage indien, mais est-ce qu'elle renversera la machine nationaliste en Inde ?

L'Alliance INDIA, a été formée en 2023. Cette coalition a été conçue pour contrer l'influence croissante du BJP et de son alliance, la NDA. Mallikarjun Kharge, le leader du Congrès national indien (INC), a rassemblé 26 partis d'opposition sous une bannière commune, visant à offrir une alternative aux électeurs indiens.

Composition et idéologie de l'Alliance INDIA

L'Alliance INDIA est composée de divers partis, dont le Congrès national indien (INC), le Samajwadi Party (SP), le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), le Trinamool Congress (TMC), et plusieurs autres partis régionaux et de gauche. L'idéologie de cette coalition est centrée sur la social-démocratie, le progressisme, le pluralisme et la laïcité. Les membres de l'alliance partagent un engagement envers l'inclusion sociale, les droits des minorités et la lutte contre le nationalisme hindou exacerbé du BJP. Les principaux partis de l'Alliance INDIA sont le Congrès national indien (INC), le plus ancien parti politique en Inde, fondé en 1885, prônant la social-démocratie et la laïcité ; le Samajwadi Party (SP), un parti socialiste basé en Uttar Pradesh, défendant les droits des basses castes ; le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), parti régional du Tamil Nadu, promouvant les droits des Tamouls et le Trinamool Congress (TMC) , parti régional du Bengale occidental, axé sur le développement régional.

Raisons du mécontentement

Le mécontentement envers le BJP et la NDA a été alimenté par l'économie. Malgré des taux de croissance impressionnants, les bénéfices économiques n'ont pas été également répartis. Les agriculteurs, les ouvriers et les petites entreprises se sont sentis négligés.

La montée de la violence communautaire, exacerbée par la rhétorique nationaliste hindoue du BJP, a provoqué des tensions religieuses et ethniques, créant un climat d'insécurité pour les minorités.

Enfin, la suppression de l'autonomie du Jammu-et-Cachemire et la mise en œuvre de la CAA (Citizenship Amendment Act), qui facilite la naturalisation des minorités religieuses non musulmanes venant des pays voisins à majorité musulmane, excluant spécifiquement les musulmans, inquiète les minorités ethniques et religieuses.

Stratégies électorales et campagnes clés

La campagne électorale de l'Alliance INDIA a cherché à mobiliser les électeurs pour contrer les politiques du BJP. Mallikarjun Kharge, accompagné de leaders comme Akhilesh Yadav du Samajwadi Party et Mamata Banerjee du Trinamool Congress, a mené une campagne intensive à travers le pays. Les campagnes ont mis l'accent sur la défense de la laïcité, la justice sociale et les réformes économiques équitables.

La mise en avant de leaders locaux a été efficace. En Uttar Pradesh, le Samajwadi Party a renforcé sa position en s'alliant avec des partis locaux pour contrer le BJP. De même, en Tamil Nadu, le DMK a capitalisé sur sa popularité régionale pour attirer les électeurs.

Analyse des gains de sièges et des dynamiques régionales

Les élections de 2024 ont été un tournant pour l'Alliance INDIA. La coalition a remporté 234 sièges, soit une augmentation de 141 sièges par rapport aux élections précédentes. Cette progression a permis à l'Alliance INDIA de devenir la principale force d'opposition à la NDA.

Les gains ont été particulièrement marqués dans des États comme le Bengale occidental, l'Uttar Pradesh et le Tamil Nadu. Le Trinamool Congress a renforcé sa domination au Bengale occidental, remportant 29 sièges. En Uttar Pradesh, le Samajwadi Party a réalisé une performance avec 37 sièges, profitant du mécontentement croissant envers les politiques du BJP. Au Tamil Nadu, le DMK a consolidé son emprise avec 22 sièges, soulignant l'efficacité de sa stratégie régionale.



Faiblesses et défauts de l'Alliance INDIA

Malgré ses succès, l'Alliance INDIA fait face à plusieurs défis. La diversité idéologique et régionale des partis membres pose le défi de la cohésion interne. Les intérêts et priorités divergents rendent difficile la formulation d'une stratégie unifiée et cohérente. L'absence d'un leader charismatique unique peut affaiblir la capacité de l'alliance à mobiliser les électeurs de manière uniforme à travers le pays. Comparée au BJP, l'Alliance INDIA dispose de ressources financières limitées, ce qui peut entraver ses capacités de campagne et de mobilisation. Le message de l'alliance doit être clairement articulé pour contrer efficacement la rhétorique nationaliste du BJP et présenter une vision positive pour l'Inde.

Et surtout, les Hindous en ont ras-le-bol des Musulmans. Le succès du BJP tient principalement au rejet de la minorité musulmane par l'ensemble de la population, qui n'oublie pas que le règne des dynasties musulmanes en Inde a entraîné le génocide de millions d'Hindous. L'Hindu-Kush, la chaîne de hautes montagnes en Afghanistan et au Pakistan, signifie « Meurtre des Hindous » en persan...



Perspectives futures pour l'Alliance INDIA

L'Alliance INDIA est un contrepoids au BJP. Le défi pour l'Alliance INDIA sera de transformer ce petit succès électoral en une gouvernance efficace pour continuer à attirer les électeurs mécontents des politiques nationalistes du BJP. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si cette coalition pourra maintenir sa cohésion et poursuivre sa montée en puissance face au BJP.

Bien que l'Alliance INDIA ait réussi à se positionner comme une force d'opposition majeure, le Congrès national indien, pivot central de cette coalition, n'est plus le grand parti unificateur qu'il fut autrefois. Il ne parvient plus à rassembler tous les peuples et religions de l'Inde comme il le faisait jadis, à commencer par les Hindous.

Cette évolution prouve que Malraux avait raison en parlant d'un 21e siècle « religieux ».