Interprétation réaliste des acquis du Sommet de Djeddah

Lorsqu’on analyse des sommets extraordinaires comme celui qui s’est récemment tenu à Djeddah, en Arabie saoudite, et auquel ont participé le président américain Joe Biden, les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, de l’Égypte, de la Jordanie et de l’Irak, il est important de ne pas considérer les choses d’un seul point de vue ou de développer une vision unilatérale. Il ne faut pas non plus analyser les choses à travers des fantasmes ou des vœux pieux.

Cependant, il est nécessaire de regarder la réalité de manière impartiale et objective afin de pouvoir tirer des conclusions utiles pour comprendre ce qui se passe dans notre région et développer des attentes et des évaluations basées sur des faits et non sur des fantasmes et des perceptions.

En analysant cette importante réunion historique, nous devons regarder au-delà de ce qui est déclaré. La visite du président Joe Biden en Arabie saoudite a une signification profonde. Même si aucune déclaration publique n’a été faite. L’événement est révélateur et ses implications stratégiques sont bien connues et ne nécessitent aucune explication.

Le sommet revêt également une dimension importante, tant par le choix de Djeddah comme lieu de réunion que par le symbolisme de la présence des Arabes et des pays du Golfe à ce sommet. Ceux qui cherchent une réalisation américaine sur la question énergétique lors de cette visite n’en trouveront pas. Il est absurde de prétendre que le président Biden s’est rendu dans le Royaume pour faire une promesse d’augmenter la production de pétrole.

Les positions des dirigeants saoudiens sur cette question sont fixes et connues d’avance. Il serait naïf de s’attendre à ce qu’elle change en raison de pressions ou d’« accords », et il existe de nombreux moyens et canaux diplomatiques qui sont « pulsés » dans de telles situations bien avant la visite de Biden. Nous pensons donc qu’il n’y a pas de surprise à cet égard ; Biden lui-même n’est pas surpris par la position saoudienne sur cette question.

Selon le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan, Riyad a confirmé qu’il coordonnait la stabilité des marchés pétroliers mondiaux exclusivement dans le cadre de l’OPEP+. La Maison Blanche est déjà au courant de cette position. Elle sait aussi qu’elle a affaire à un leadership saoudien différent.

Il y a de l’eau fraîche dans les canaux de la relation stratégique entre les deux pays. Les mécanismes de gestion des relations des décennies et années précédentes n’existent plus. Ils ont été largement influencés par les changements stratégiques de la politique étrangère saoudienne, ainsi que par les erreurs américaines qui ne sont plus secrètes, mais concédées implicitement par la Maison Blanche dans plusieurs déclarations sur le voyage au Moyen-Orient.

Ainsi, on peut noter que la raison d’être de cette tournée était évidente dans de nombreuses déclarations du président Biden. Il s’agit de combler le vide et de corriger les erreurs. « Nous ne nous retirerons pas en laissant un vide [au Moyen-Orient] qui sera comblé par la Chine, la Russie ou l’Iran », a déclaré M. Biden. « Nous chercherons à tirer parti de ce moment avec un leadership américain actif et fondé sur des principes ».

Voilà qui résume bien le voyage. Plusieurs messages peuvent être tirés de la visite de Biden au Royaume et de sa participation au sommet de Djeddah.

Le premier est qu’une nouvelle phase dans les relations américano-arabes en général et dans les relations américano-saoudiennes en particulier s’est ouverte. Ce sommet a servi à renouveler l’engagement envers la relation historique qui lie ces pays à Washington, en préparation de la redéfinition des fondements de ces partenariats en fonction de la nouvelle donne.

Deuxièmement, Biden cherche à remodeler la relation entre les États-Unis et les pays arabes en fonction de la nouvelle réalité géostratégique mondiale. Ce sont autant d’intérêts communs que la région arabe partage avec les grandes puissances, en premier lieu les États-Unis.

Il fournit une base nouvelle et reconnaissable pour rétablir la confiance en vue de la discussion des questions litigieuses qui ont approfondi la crise de confiance et les tensions qui ont tendu les relations entre les deux parties au cours de la dernière décennie.

Troisièmement, les questions soulevées lors du sommet reflètent, bien que de façon marginale, l’importance d’une coopération continue entre les pays du CCG et les États-Unis.

Les intérêts communs sont nombreux et existants, malgré les désaccords passagers. Les intérêts majeurs partagés avec Washington confirment que les intérêts des pays du Golfe s’étendent aux autres pays et aux puissances internationales. Mais l’idée d’un clash et d’un abandon du partenariat stratégique historique avec les États-Unis est absurde.

Le quatrième de ces messages concerne le principal gain stratégique de Biden en Arabie saoudite, à savoir sortir les relations entre les deux grands partenaires de l’impasse, remodeler l’alliance et le partenariat historique pour les adapter à la réalité stratégique actuelle du Royaume, et réaliser les intérêts des deux parties dans le cadre d’une nouvelle équation qui renverse la tendance « pétrole contre sécurité » qui a défini les relations entre les deux pays pendant plus de sept décennies.

Le cinquième de ces messages concerne les fondamentaux de la gestion de la nouvelle relation de partenariat entre Washington et ses alliés dans le Golfe et le monde arabe. Ce sont des fondamentaux qui sont étroitement liés au dialogue mutuel et qui soulignent l’importance d’écouter et de prendre en compte les points de vue des partenaires du Golfe et du monde arabe.

Ce ne sont plus les États-Unis seuls qui fixent les normes, mais d’autres partenaires jouent activement leur rôle dans le partenariat. Cela s’est joué lors des entretiens de Biden avec le jeune prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui a réfuté ce que Washington considère comme des erreurs saoudiennes.

La partie américaine ignore la discussion de ses erreurs avérées en Irak et dans d’autres pays et soulève la question des « valeurs » et en discute d’une manière sans précédent et selon une logique objective qui a été ignorée par la diplomatie américaine pendant si longtemps. Le président Biden a certainement écouté une toute autre voix du Golfe et du Moyen-Orient à Djeddah. Nous pensons qu’il n’a pas été surpris par les événements.

Mais la seule préoccupation est que la Maison Blanche confond la priorité des relations avec les États-Unis avec la priorité des relations des pays du Golfe et des pays arabes avec la Russie et la Chine.

Je suis troublé par le commentaire d’un haut fonctionnaire de la Maison Blanche qui a déclaré que Washington pense qu’un grand nombre de pays du Moyen-Orient qui ont voulu développer leurs relations avec la Russie et la Chine ces dernières années ont vu leur poussée stoppée. « Nous avons entendu de la part de toutes les capitales de cette région que leur premier choix, leur priorité est les États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré.

« Et c’est quelque chose que nous sommes très engagés à suivre et à trouver des domaines dans lesquels nous pouvons collaborer », a-t-il ajouté. « Il y a 18 mois, vous avez entendu beaucoup de reportages vraiment significatifs [d’une] véritable dérive vers la Russie et même la Chine à bien des égards ». « Vraiment, celle-ci a été arrêtée et, dans de nombreux cas, des cas très spécifiques - dont je ne peux pas tous parler - ont été annulés ».

Cette perception est complètement à tort. Les pays du Golfe et les pays arabes ne renonceront pas à leurs importantes relations stratégiques avec Pékin et Moscou. Les États-Unis ne seront plus jamais le seul partenaire stratégique de ces pays.

Ce n’est pas seulement une question d’erreurs américaines. C’est surtout lié aux nouvelles réalités des relations internationales, aux rapports de force et aux intérêts qui s’imposent à tous, y compris aux États-Unis, qui ne peuvent pas abandonner la coopération avec Pékin, ni même avec Moscou, malgré les répercussions de la crise ukrainienne.