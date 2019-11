Interview de Vladimir Tsemakh, le « témoin » de l’affaire MH17

Dans un entretien avec le directeur de l’agence de presse Rossia Segodnia, Kirill Vychinski, dans le cadre du projet « Gens du Donbass », Vladimir Tsemakh (« témoin » dans le dossier du MH17) a évoqué son enlèvement par les agents du SBU, les interrogatoires et ce qu’est le caractère de Donetsk.

Kirill Vychinski : Vladimir Borissovitch, bonjour ! En septembre nous avons volé dans le même avion, je vous ai vu si sporadiquement, et nous n’avons même pas eu le temps d’échanger quelques mots, mais vous étiez l’un des passagers les plus célèbres – et j’avais terriblement envie de connaître votre histoire, car vous étiez presque le témoin principal dans le dossier du Boeing MH17 qui a été abattu. Mais ce n’est pas par là que nous allons commencer. Commençons par votre biographie. Parlez-nous un peu de vous.

Vladimir Tsemakh : Je suis né en 1961. En 1978, j’entrais à l’École supérieure de défense anti-aérienne de Poltava, du nom du général Nikolaï Fiodorovitch Vatoutine. En 1982, j’ai obtenu mon diplôme. Puis, je me suis engagé dans la 40e armée, c’est l’Afghanistan. Deux ans et trois mois et demi plus tard, je me suis rendu en Extrême-Orient pour échanger mes expériences, où j’ai servi jusqu’en 1992 et je suis entré dans la réserve en 1992, le Jour de la Victoire. Puis je suis retourné dans ma ville natale. Jusqu’en 2019, j’ai bien vécu, sans compter 2014, bien sûr. Le travail ici était varié. J’ai beaucoup bougé.

Mais rien à voir avec l’armée ?

Non, absolument pas.

Vous avez failli devenir le témoin principal dans l’affaire du Boeing MH17 juste parce que vous avez dirigé la défense anti-aérienne de Snejnoye à partir de 2014. Comment êtes-vous arrivé là ? De quoi s’agissait-il ? Quelles étaient vos armes ?

J’ai été voir le commandant de la ville et lui ai demandé : As-tu besoin de moi ? Oui, il a dit, il y a des « Zouchkas » [canons anti-aériens Zu-23] là, qui ne marchent pas.

Quand était-ce ?

C’était le 26 juin 2014. Quand j’ai réalisé que ce cirque à Kramatorsk et Slaviansk ne se terminerait pas si facilement. Semionovka… J’ai réalisé qu’ils ne se calmeraient pas. Les autorités ukrainiennes n’ont pas voulu parler au peuple, ont décidé de parler d’une position de force. Si vous pensez que mes petits-enfants ne penseront pas dans ma langue…. qu’ils auraient pu les forcer à penser en ukrainien. Je considère que c’est mal, alors j’ai dû entrer dans la milice, et après le bombardement mené par l’aviation dans le centre-ville, des gens se sont présentés à moi immédiatement. Le même jour, j’avais beaucoup de monde. Il y avait deux « Zouchkas » et deux systèmes portables de missiles antiaériens.

Que saviez-vous du Boeing MH17 qui a été abattu ?

Ce que la population savait, je le savais aussi. J’ai appris ce qui s’était passé le soir ou le lendemain matin.

Dites-moi, étiez-vous encore dans l’armée en 2019, dans la milice populaire ?

Non. J’ai terminé mon service en 2017, j’ai eu une fracture par compression de la colonne vertébrale, donc ma santé n’était plus assez bonne pour servir.

Vous avez été enlevé le 27 juin, c’est ça ?

Oui.

Vous étiez à Kiev le 28, ce qui signifie en fait le lendemain. Vous avez été enlevé à Snejnoye. C’est à environ 60 kilomètres de la ligne de contact ?

Par la route ça fait plus. Nous sommes à 78 kilomètres de Donetsk.

Enlevé le 27, le 28 vous étiez déjà à Kiev et le 29, vous étiez au tribunal, où a été décidée la mesure préventive. Comment et dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvé en Ukraine en si peu de temps ?

J’ai été littéralement emmené immédiatement sur la ligne de contact. Là-bas, il était toujours en contact avec l’autre côté.

C’est qui « il » ?

Il conduisait. Il était impliqué dans l’enlèvement, deux personnes étaient là. Il y a eu des tirs de mortier de l’autre côté. Ils ont dit qu’ils tireraient cinq obus de mortier. Ils ont commencé à m’emmener dans un fauteuil roulant, et pour une raison quelconque, ils ont tiré un sixième obus. J’ai dit « eh, si vous me voulez mort, pourquoi vous ne m’enterrez pas directement ici, pourquoi me traîner ? ». On a failli tomber sous le sixième obus, je me suis même retrouvé couvert de poussière. Là – en réponse, je ne comprends toujours pas, est-ce que nos gens ont commencé à tirer ? Il semble que ces deux personnes ont explosé sur leurs mines. Je pense que c’était avant le bombardement. J’étais sous tranquillisants, vous savez, et parfois j’avais du mal à percevoir la réalité autour de moi. On s’est mis à l’abri pendant le bombardement, puis le sac sur ma tête. J’ai été retenu au sous-sol pendant 20 minutes.

C’était de l’autre côté ou ici ?

De l’autre côté. Littéralement à travers un ruisseau à 20 mètres – c’était leurs positions. Ce n’est pas loin Nous avons couru 500 m jusqu’au minibus, j’avais un sac sur la tête. Ma pression artérielle a été mesurée à 190/110. Ils ont dit : Le gars est en bonne santé, normal. Ils ont bandé ma tête et j’ai été envoyé par minibus à Kiev.

Et pour traverser la ligne de séparation, vous avez été transporté dans un fauteuil roulant ?

Avant le ruisseau dans le fauteuil roulant, puis juste mis sur mes pieds, les jambes pliées, ils me tenaient, ils m’ont poussé dans le dos. Je suis tombé dans les mains de quelqu’un d’autre, c’est tout.

Donc vous étiez dans un état où vous ne pouviez pas marcher ?

J’avais les jambes pliées. Je n’arrivais même pas à mettre mon pied sur la marche quand ils me mettaient dans un fauteuil roulant. Ma jambe a été relevée. La marche était à cinq centimètres du sol, pas plus.

Pourquoi vous vous sentiez comme ça ? Que s’est-il passé ?

Ils m’ont donné deux tranquillisants à la maison et un près de Donetsk, le troisième.

Dans quel état êtes-vous arrivé à Kiev ?

J’ai été laissé probablement encore une semaine après ça. Je n’ai pas l’habitude de ces drogues.

C’était quelque chose de puissant ?

Oui. D’habitude, je dors sept à huit heures, c’est le maximum dont je puisse rêver. Et donc – en général c’est six ou sept heures. Et je suis me suis réveillé là-bas à six heures – j’étais dans ma cellule – avant le petit déjeuner, j’ai dormi jusqu’à 22 heures.

Vous avez dit qu’on vous avait pris tous vos documents ?

Oui.

Ils ont été glissés dans le dossier de l’affaire. Est-ce qu’ils relevaient de la rubrique « mystère de l’enquête » ?

Il s’avère que oui.

Néanmoins, à la mi-juillet, votre carte d’identité militaire est apparue sur un site d’enquête, Bellingcat, semble-t-il. Comment pouvez-vous expliquer cela ?

Il s’avère que les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont fourni ces informations.

Cela s’avère être un sacré « mystère de l’enquête ».

Il n’y avait pas de mystère. La coopération est normale, pas de secrets.

Où étiez-vous détenu à Kiev, dans quelles conditions, comment était-ce ?

Dans la maison d’arrêt d’Ascold. Une cellule de deux mètres par cinq, deux couchettes. J’y étais seul, juste avant ma libération, on a mis une personne avec moi, mais sinon j’étais toujours seul. Je n’avais même pas de savon pendant les deux premières semaines. J’ai demandé qu’on me donne du savon. Non, rien du tout. Ils ne m’ont rien donné. Une structure si sérieuse. Il aurait pu y avoir assez d’argent pour un morceau de savon. Je n’en ai pas reçu. Nourriture – vous pouvez vivre, vous ne mourrez pas de faim. Extinction des feux à 22 h, lever à 6 h.

Ils éteignaient les lumières ?

Non, c’était toujours allumé. J’étouffais, mais une ampoule était allumée tout le temps. Une promenade, dans une pièce de deux mètres par cinq. Constamment seul.

Tout le temps sous contrôle ?

Oui. Toilettes dans la cellule.

Comment se sont passés les interrogatoires ?

Si des Australiens et des Néerlandais venaient, cela se passait dans les locaux de l’établissement de détention provisoire, et s’ils étaient conduits par des enquêteurs du SBU, j’étais conduit chez eux.

Ont-ils utilisé une sorte de détecteur de mensonges ?

Non, ce n’est pas arrivé. Pour une raison ou une autre, le représentant du Bureau du Procureur général « m’aimait » beaucoup – il m’effrayait constamment en me menaçant de m’emprisonner à vie. Mais il y a quelque chose d’intéressant. Lorsqu’a eu lieu le deuxième interrogatoire, semble-t-il, le représentant du côté australien ou néerlandais, il était évident qu’il avait été élevé dans une famille slave. Le représentant des Pays-Bas Ara Khatarian – je ne me souviens pas exactement de son nom de famille, du type Arménien, mais il parle exclusivement cette langue [le russe NDLR]. Il parle sans accent, il connaît parfaitement la langue.

Le représentant de l’Australie, Sergueï, il est clair aussi qu’il est soit immigré, soit qu’il a été élevé dans une famille slave. Il parle aussi correctement. Mais avant l’interrogatoire d’Ara, un représentant du bureau du procureur général m’a dit : « Écoute, tu ne fais pas partie d’un échange, tu vas seulement passer ta vie en prison, mais beaucoup dépendra des réponses que tu vas donner à ces camarades. » Ensuite, la caméra s’allume. La procédure standard, ils demandent : Y a-t-il des menaces ? Je réponds : si la prison à vie n’est pas une menace, alors tout va bien.

Vous le preniez avec humour ? Bien que, bien sûr, vous ne deviez pas vous amuser à l’époque.

Je suis un militaire.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont ces gens, ces étrangers, ont été présentés ?

Représentants de la police australienne et néerlandaise.

Juste eux, ou y avait-il des Américains, des Britanniques, quelqu’un d’autre ?

Non, non. Constamment, si un camarade anglophone siègeait du côté néerlandais, cela signifie que le russophone est australien. Et le dernier interrogatoire – Ara et Sergueï parlaient russe.

Ils ont fait pression sur vous ?

Ils m’ont offert un programme de protection des témoins, la citoyenneté, une maison aux Pays-Bas pour une raison quelconque, pourquoi pas en Australie ? Cela m’a surpris, je n’ai pas négocié (rires).

Vous pourriez vivre aux Pays-Bas ?

Non, je suis là où je suis né, et où j’ai servi. Si je suis revenu de Khabarovsk…. Je me sens encore plus proche de mes lieux d’origine. On m’a offert un appartement à Moscou en 2014, un soldat de l’Afghanistan avait un appartement vide, il me dit : paye les charges communales, et vis là. Mais comment puis-je partir ? Les personnes âgées restent ici, les enfants aussi. Courir est toujours facile.

Et les méthodes de coercition physique ?

Quand ils m’ont mis dans le van, ils ont « tiré » un peu dans mes reins.

Pourquoi leur avoir parlé et ne pas vous être référé à l’article 63 de la Constitution, qui vous permet de ne pas témoigner contre vous-même et vos proches ? Il s’agit d’une procédure standard. Au fait, ils auraient dû vous le dire.

C’est ce qu’ils ont fait. De quoi devrais-je avoir peur ? Je ne me considère pas comme un terroriste. Je défendais ma maison. De qui devrais-je avoir peur ? Je crois que ces camarades…. Je ne suis pas de leur ressort. C’est juste une intuition.

Votre affaire, si j’ai bien compris, concerne l’article 258, deuxième partie. Il s’agit de la création d’un groupe ou d’une organisation terroriste. Cette affaire n’est pas close actuellement ?

Oui. Il s’avère qu’ils m’ont libéré sur parole.

Qu’est-ce qui vous attend en Ukraine ?

Rien de bon ne m’attend. Surtout si de tels camarades siègent au bureau du procureur général. Ils salivaient probablement à l’idée de me mettre en prison à perpétuité.

Êtes-vous prêt à parler au tribunal de ce qui vous est arrivé ? Sur l’enlèvement, les tranquillisants, la détention forcée, les interrogatoires…. Allez-vous aller devant les tribunaux internationaux ?

J’envisage une telle possibilité.

Comment évaluez-vous tout ce qui vous est arrivé ? Qu’est-ce que c’était ?

Je considère que c’est un acte de terrorisme de la part de l’État ukrainien à mon égard – essayer de me pendre. J’étais le chef de la défense anti-aérienne. Je leur ai expliqué que, dans l’ensemble, j’ai fait peur à leur aviation. Une fois, les avions sont passés et n’ont plus volé dans la zone de Snejnoye. J’avais demandé : les gars, apportez-moi des tuyaux vides. Nous les avons remplis de sable, nous avons fabriqué des détentes en fer blanc, nous les avons peints, et j’avais huit groupes « de toute beauté » et j’ai montré que nous avions vraiment des systèmes de défense anti-aérienne portatifs – et en grande quantité. Bien qu’en réalité deux Zu-23 et deux systèmes de défense anti-aérienne portables (MANPADs) assuraient la défense de ce territoire ! Le fait que j’étais le chef du système de défense anti-aérienne, c’était juste un titre. C’est même difficile d’appeler ça un peloton.

Est-ce que vous vous considérez comme une victime du terrorisme ?

Bien sûr que oui. C’est une sorte d’anarchie. Après tout, ils n’ont vraiment rien contre moi et ne peuvent pas trouver quoi que ce soit. Parce que je n’ai pas participé à ces événements. Et essayer de faire de moi un bouc émissaire ? Ce n’est pas intéressant.

Votre attitude envers l’Ukraine a-t-elle changé après ce qui vous est arrivé ?

Pour moi, c’est toujours ma patrie. Il est amer et offensant de voir tout ce qui se passe là-bas. Les gens, pour une raison ou une autre, croient en l’aide de l’Occident, mais je dis : vous devriez probablement lire « Taras Boulba », tout y est clairement écrit.

Les Polonais n’ont jamais aidé….

Oui, ils n’ont pas aidé, mais pour une raison quelconque, ils ont cette foi. Il est temps de vivre avec sa tête.…

Dites-nous, s’il vous plaît, qu’est-ce que le caractère de Donetsk ?

Même lorsqu’ils servaient dans l’armée soviétique, s’ils venaient de Donetsk, certains officiers se prenaient la tête. C’est une caste à part. Nous avons un côté multinational, plus de deux cents nationalités vivent dans le Donbass. Et le monde entier l’a élevé en son temps. C’est pourquoi l’amitié, la camaraderie et la cuisine forment ici une telle symbiose.

Est-ce que ça a aidé en 2014 ?

Bien sûr que ça a aidé. Nous n’avons pas eu le temps de préparer les soldats, de manière générale. J’ai enseigné aux gens littéralement en trois ou quatre jours. Comme le montrent d’autres événements, certains ne pourraient pas l’apprendre même en deux ans.

Je vous remercie beaucoup.

Source : RIA Novosti

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider