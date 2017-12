Interview du soldat « Chout » - Zaïtsevo passera le Nouvel an sous les bombardements

Bonjour Christelle, et merci une fois de plus pour votre courage et votre ténacité.

S’ils n’ont perdu aucun terrain depuis l’an dernier (au moins sur ce front), c’est qu’ils sont vachements vaillants ces jeunes de la RPD ! Le jeu de l’Ontanazie est-il de tenter d’éventuellement enliser l’armée russe ? Je ne comprends où ceci peut mener autre qu’à la ruine de l’Ukraine et au gouffre diplomatique entre l’Europe et la Russie...

Les seuls à bénéficier de cette donne sans vraiment rien sacrifier sont les anglo-saxons et israël il me semble. Mais sur le long terme (et en Eurasie on mise généralement sur le long terme) la Russie apparaîtra davantage comme un partenaire pragmatique, et faisant preuve de retenue mesurée face au conflit.