Iran : hausse du prix du pain, un nouveau soulèvement

Les villes iraniennes sont instables. La théocratie iranienne est également dans un état de panique et fait face à une période tendue, avec des coupures ou des ralentissements d’Internet dans certaines provinces. « Jusqu'à présent, aucun gouvernement au cours de la première année au pouvoir n'a rendu le pain du peuple plus cher avec une pente aussi abrupte », a déclaré le mollah Fazel Meybodi au séminaire de Qom. Ce mode de gouvernance n’est pas durable.

Un membre du Comité de sécurité nationale du régime des mollahs a averti que le seuil de tolérance populaire avait atteint le niveau le plus bas possible. « Nous ne devons pas tester la patience des gens », a-t-il averti.

Cependant, les nouvelles et les vidéos qui ont atteint les médias sociaux malgré la censure indiquent un conflit généralisé. Les jeunes attaquent les forces répressives avec des pierres. Des jeunes des villes d'Izeh, Masjed Soleyman, Susangard, etc. scandent « A bas Khamenei ! », « A bas Raissi (le président actuel) ».

D'autre part, les avertissements au sein du régime lui-même de cette situation explosive se multiplient de jour en jour. Habibi, directeur de la radio culturelle du régime, affirme que « la situation du régime est complètement instable » et met en garde les dirigeants de ce média : « La situation actuelle ne doit pas provoquer de protestations. La moindre erreur est impardonnable. La première erreur est la dernière ».

« Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des hausses de prix temporaires », écrivait le journal Arman le 9 mai. Mais la réponse de Khamenei à ces avertissements est d'envoyer des forces répressives dans les villes volcaniques. Lorsque les villes de la province du Khuzestan sont devenues instables, il a envoyé une armée de gardes spéciaux contre Ispahan, Izeh, Susangard, Ahvaz et Masjed Soleyman. La coupure d'Internet est en soi un signe d'approbation des soulèvements, des conflits et des conditions de soulèvement.

Mais la question est : Khamenei peut-il arrêter les soulèvements et les révoltes avec des mesures telles que la coupure d'Internet, la censure et la répression ?

Si cela lui avait été possible, il n'aurait pas laissé les mêmes étincelles se reproduire. Car il sait très bien qu'une étincelle peut provoquer un soulèvement dans une société explosive. Pour cette raison, parallèlement à la terrible augmentation du prix du pain et d'autres produits de base, Khamenei a préparé ses forces répressives et déployé ses agents en uniformes militaires et civils sur les places et les rues sensibles. Malgré tout cela, un soulèvement a finalement eu lieu et maintenant des slogans niant tout le régime retentissent ici et là.

L'augmentation du prix du pain est plus importante que le prix de l'essence, la crise de l'eau et de l'environnement. La vie des gens en dépend, et la question est désormais d'être ou de ne pas être, et les gens n'ont plus rien à perdre. Le mollah Meybodi a déclaré : « Monsieur le Président, si l'économie du pays est désorganisée et que l'inflation n'est pas contenue, il n'y aura pas de révolution, nous devons attendre la grève de la faim, car le soulèvement est plus dangereux que la révolution ».

En revanche, les contestations se sont sensiblement intensifiées, comme les manifestations d'enseignants, depuis le début de l'année iranienne (21 mars 2022) jusqu'à aujourd'hui, ainsi que l'ampleur des unités de résistance, comme la France à l'époque de Vichy, et leurs opérations, comme l'incendie de la statue de Qassem Soleimani, icône de la politique iranienne hostile et l'infiltration des serveurs de la télévision iranienne qui est un levier de la répression de Khamenei à travers le pays sont les signes d'un soulèvement. La société est sur un baril de poudre, et à tout moment, elle risque d’exploser.

Le journal officiel Arman du 9 mai prévient que le danger est grand et qu'il faut faire quelque chose, car « nous sommes tous dans le même bateau, et s'il est crevé, aucun de nous ne survivra ».