Iran : une allumette enflammée dans un entrepôt de paille

L’épidémie est terminée et elle a donné lieu à de ridicules réactions au vue de ce qu’elle est en réalité quand on regarde les faits et les chiffres : pas plus contagieuse, pas plus dangereuse pas plus létale qu’une grippe.

Du coup la crédibilité des chiffres et tout le tintouin , semble ne pas valoir grand chose, juste un N ième article propagande idiote ( qui se retourne contre l’utilisateur ) contre l’Iran comme on peut en lire sur tout les médias de masse depuis que les USA et leurs sbires mettent à feu et à sang le Moyen Orient.