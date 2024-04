Israël en Danger !

Je reprends ici le titre de mon premier Article sur AgoraVox, en août 2018. Avec une nuance : j'ai ôté le point d'interrogation. https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669

Cet Article de 2018 s'inscrivait dans l'esprit des vues du Président d'Israël d'alors, Reuven RIVLIN. Sa Vision allait franchement à contre-courant des plans des gouvernements israéliens successifs. Imaginez : il voyait alors la société israélienne formée de quatre ''tribus'' : Laïques, Sionistes religieux, Orthodoxes, Arabes.

Il disait « Nous ne sommes pas condamnés à vivre ensemble. C'est vraiment notre destin de le faire. » Il ajoutait qu' « aucune des quatre tribus ne doit sentir qu'elle doit renoncer à son identité pour faire partie de la société commune. » C'était une voie respectable.

Depuis, les gouvernements successifs sont descendus de plus en plus profond dans le gouffre en cul-de-sac, de par leur politique de ségrégation fondamentaliste. Un blocage mental qui les a menés trop loin !

Voici 70 ans, David Ben Gourion déclarait « Les vieux mourront et les jeunes oublieront. » Il parlait de l'inhumain nettoyage ethnique des Palestiniens post-1947 (Nakba) et des 33 massacres qui y sont associés. Aujourd'hui, malgré le travail de désinformation de nos Médias Grand Public (appuyé par l'active collaboration de nos Politiques), notre population et les peuples du monde savent ce qui s'est passé, via internet, et savent surtout ce qui s'y passe toujours, à Gaza, en Cisjordanie, et dans la Région. Pour le savoir, il suffit d'ailleurs de s'abonner, par exemple, au journal israélien HAARETZ qui compte une palette de journalistes de grande qualité, aux sensibilités variées. Gideon Levy est un journaliste mondialement connu et respecté. (4) Il synthétise la situation actuelle : « La droite israélienne ne semble jamais avoir assez de morts et de destructions. » (3)

Le monde se rend compte que les Principes actuellement associés à l’État d'Israël apparaissent clairement incompatibles avec ceux dont les États démocratiques du monde se revendiquent. En outre les peuples du Monde dissocient de plus en plus les Valeurs (entre autres) du Judaïsme et du Christianisme de celles qui sous-tendent les actions de l’État d'Israël. Le plus grave serait qu'ils n'arrivent pas à dissocier les deux choses !...

La mort de Samson ,

par Gustave Doré 1866 (2) (Juges 16:23-31) (Public Domain)

L'esprit de vengeance peut mener à l'auto-destruction.

Qu'en dit l'historien Isrélien Yuval Noah HARARI ? (1)

Il vient de le rappeler dans son Article « De Gaza à l'Iran, le gouvernement Netanyahou met en péril la survie d'Israël » En effet, il explique que, pour Israël, les priorités données à des politiques de vengeance plutôt qu'à l'attention portée à ses propres intérêts « pourraient façonner son destin et celui de la région pour les générations à venir. »

La Bible enseigne que l'esprit de vengeance peut mener à l'auto-destruction. Ref. la mort de Samson (Juges 16 : 23-31) (2)

En conclusion, l'historien assène : « Si nous ne changeons pas notre comportement à l'égard des Palestiniens, notre orgueil démesuré et notre esprit de vengeance nous infligeront une calamité historique. (3)

Qu'on se le dise !

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°° NOTES °°°°°°°°°°°°

….. (1) - https://www.haaretz.com/israel-news/2024-04-18/ty-article-magazine/from-gaza-to-iran-the-netanyahu-government-is-endangering-israels-survival/0000018e-f25f-daad-a3de-fe7ff5790000

….. (2) ( Juges 16:23-31 ) (Louis Segond 1910)

Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient : Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi.

Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu, en disant : Notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui multipliait nos morts.

Dans la joie de leur coeur, ils dirent : Qu'on appelle Samson, et qu'il nous divertisse ! Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes.

Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main : Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles.

La maison était remplie d'hommes et de femmes ; tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer.

Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit : Seigneur Éternel ! souviens-toi de moi, je te prie ; ô Dieu ! donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux !

Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles ; l'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche.

Samson dit : Que je meure avec les Philistins ! Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie.

Ses frères et toute la maison de son père descendirent, et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsorea et Eschthaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans.

….. (3) - https://www.haaretz.com/opinion/2024-04-21/ty-article-opinion/.premium/israels-right-wing-can-never-seem-to-get-enough-death-and-destruction/0000018e-fd06-d64a-a9ae-fdefd1240000

….. (4) Gideon Levy

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gideon_Levy