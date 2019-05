Israël/Palestine : NON, NON ! Ce n’est pas une guerre

Benjamin Netanyahou : « Ce n'est pas la fin de la campagne militaire ». « Après un week-end d'affrontements entre Israël et les groupes armés palestiniens, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 6 mai. » Ces deux phrases résument très bien toute la désinformation de la part de ceux qui relaient les news et ça ne fait aucun doute de quel coté leur cœur balance...

1) – « Campagne militaire » - « En termes militaires, une campagne militaire est le nom générique englobant les opérations militaires conduites par une force de combat dans la quête de l'accomplissement d'un but particulier. » [1] Devons nous comprendre que l’armée israélienne est en « campagne militaire » depuis 1948, contre une armée palestinienne ?

2) – « Weekend d’affrontement » En consultant un dictionnaire le mot affrontement est toujours lié à « Action de batailler, de combattre ». [2] Je ne vois pas où est « l’affrontement » lorsque des F16 bombardent des cibles dans une zone civile de haute densité. Depuis toujours la dialectique va dans le sens de nous faire croire que deux armées se font face...

Faisons une analogie : Si on se réfère à l’histoire de notre pays, les résistants du plateau des Glières étaient-ils une armée faisant face à l’armée allemande ? (Ils s’appelaient « l’armée des ombres », mais plus une figure de rhétorique qu’une réalité.), d’ailleurs, les nazis n’appelaient-ils pas ces résistants des terroristes...Comme ceux ainsi nommés à Gaza. Il faut se souvenir que l’armée d’occupation lorsqu’elle avait des victimes dans ses rangs, montait des opérations de retaliation qui se terminaient en général très, très mal pour la population civile française... Et comme depuis toujours, ce sont les civils Gazaouis qui trinquent...Souvenez vous de l’Opération Plomb Durci.

3) – « Cessez-le-feu est entré en vigueur » Ce sont les palestiniens qui l’ont demandé, et d’une main il a été accepté par Tsahal, mais de l’autre le 1er ministre dit « que ce n’est pas la fin »...Il est vrai que Netanyahu est connu pour son coté va-t-en guerre, et après moi le déluge. Donc, nous faire croire qu’il y a un « conflit, une guerre » est un mensonge qui permet de faire passer la pilule de l’impossibilité de pouvoir négocier avec ces terroristes palestiniens : c’est la chansonnette que l’on entend en continu depuis ??? Toujours ?

Donc, Le Premier ministre israélien a affirmé que son armée restait mobilisée et puis cette « trêve » est largement critiquée par la classe politique israélienne. Alors, comme il faut bien rassurer toute cette extrême droite toujours prête à en découdre, voici ce que dit « Bibi », encadré par deux militaires, qu’on n’aimerait pas croiser le soir dans une rue sombre : « ces deux derniers jours nous avons renouvelé notre politique d’assassinats des commandos terroristes, nous avons tué des dizaines de terroristes du Hamas et du djihad islamique, nous avons renversé des bâtiments terroristes, nous avons changé les règles du jeu, et le Hamas comprend bien cela, en même temps il est clair que ce n’est pas la forme de la campagne militaire, j’ai donc demandé à l’armée de se préparer pour l’avenir, mais aussi de laisser les chars et les forces de l’artillerie autour de la bande de Gaza... » Etc.

En compactant les mots clés ça donne ça : « politique d’assassinats, tués des dizaines de terroristes, renversé des bâtiments, règles du jeu, préparer pour l’avenir »...Pour moins que ces actes, des Gbagbo et autres généraux serbes se sont retrouvés devant le tribunal international pour crimes de guerre, mais, pour « l’exception israélienne », là, c’est motus et bouche doublement fermée, on l’ouvrira en chanson seulement pour l’eurovision...

Le parti pris média

France info distille en fin d’article du fielleux : « La bande de Gaza est durement éprouvée par les guerres, la pauvreté et le blocus imposé par Israël depuis plus de dix ans, afin de contenir le Hamas ». [3] Tout un art : d’un coté pleurnicher sur le sort de ces pauvres palestiniens « durement éprouvée par les guerres, la pauvreté », mais de l’autre ce blocus est justifié car il faut bien contenir le Hamas qui ne fait qu’agresser sans raison la belle démocratie qu’est Israël.

Ne parlons même pas de macron

« Je réaffirme le droit d’Israël à la sécurité et la légitimité des aspirations du peuple palestinien. » [4] Mouais...L’art de ne rien dire...son contraire, son inverse et vise et versa et versa vise.

« La vérité » selon Tel-Aviv

« 690 roquettes ont été tirées par le Hamas et le Jihad islamique depuis samedi de Gaza, dont plus de 500 ont atteint le territoire israélien, et au moins 35 sont tombées dans des zones urbaines, selon un décompte de l'armée israélienne. L'aviation et l'artillerie israéliennes ont en retour frappé plus de 350 objectifs du Hamas et du Jihad islamique à travers l'enclave palestinienne, visant des combattants des groupes armés, des ateliers de fabrication de roquettes, des entrepôts d'armes, des positions et des bases militaires ainsi qu'un tunnel du Jihad islamique débouchant en Israël ou encore des immeubles abritant des bureaux du Hamas. Ces 48 heures ont tué quatre personnes côté israélien et 23 palestiniens, neuf ont été identifiés comme des combattants du Hamas et du Jihad islamique. » [5]

La femme enceinte et son bébé, eux sont du collatéral, « seule bavure » des tirs chirurgicaux de l’armée la plus morale du monde. Il faut aussi prendre comme monnaie content tous ces chiffres...Venant exclusivement du coté israélien, car il faut bien dire que les medias palestiniens sont inaudibles.

Si je prends ces positions, c’est que je ne pourrai jamais être convaincu qu’il y a une guerre entre deux armées de deux pays. C’est un combat de résistance incessant entre un occupant et un occupé et cet occupant bénéficie d’une impunité absolue de la part de la communauté internationale. Cet occupant surarmé, par entre autres les milliards d’armement offert par les Etats Unis, fait qu’il opprime un peuple à cause de sa religion, sa race et son mode de vie et cette oppression a pour but l’élimination d’un peuple sur sa propre terre. Ecrire des articles à charge contre Israël et son sionisme conquérant, son apartheid qui déstabilise le Moyen Orient depuis trop longtemps se doit d’être dit, ou sinon, c’est être complice.

Georges Zeter/mai 2019

