Istanbul : Erdogan fait annuler les résultats des élections municipales

Dans mon dernier article intitulé : « La liberté d’expression existe, à condition de plaire au Sultan d’Ankara ! » je faisais état de la pression permanente du régime d’Ankara sur les gens (turcs et étangers), afin qu’ils rentrent et restent dans le droit chemin et, surtout, qu’ils arrêtent d’embêter le maître du pays, le néo-sultan Erdogan.

Cette pression est encore plus grande en période électorale. Cela équivaut, à la longue, à un simulacre d’élection.

Ce fut le cas en 2016 lorsqu’Erdogan souhaitait avoir une majorité au Parlement lui permettant de convoquer un référendum pour changer la constitution (depuis il a réussi à créer le régime présidentiel sur mesure qu’il souhaitait). Alors, comme le résultat des élections de juin de cette année ne lui convenait pas, il a provoqué des élections anticipées pour le mois de septembre de la même année. Entretemps, il avait lancé une guerre contre les Kurdes (officiellement contre le terrorisme) afin de souder l’électorat nationaliste. Résultat : il a gagné les « élections » et a fait sa réforme ! Bravo l’artiste !

Aujourd’hui, les résultats des élections municipales, notamment dans les grandes villes d’Istanbul et Ankara ne lui conviennent pas.

Le plus douloureux pour Erdogan, qui a commencé sa carrière politique à Istanbul, fut la perte de cette dernière au profit des kémalistes. Inacceptable !

Alors, il a appliqué la bonne vieille méthode : la Commission électorale (qui dépend totalement du maître d’Ankara) a annulé le scrutin d’Istanbul (sur forte incitation du président turc) !

Je ne serais pas surpris si d’ici à la fin juin (date du nouveau scrutin) le sultan d’Ankara nous concocte une petite guerre « contre le terrorisme » par exemple, ou multiplie les provocations contre ses voisins, afin d’attiser le nationalisme turc et regagner Istanbul.

Non mais depuis quand les peuples peuvent décider contre la volonté de leurs guides illuminés (!) par l’auréole de la vérité révélée ?