Japon : nouvelles preuves de la réussite des Abenomics

Un article à lire et à relire... et a bien comprendre !





Il démontre, (curieux d’ailleurs qu’il en soit encore besoin), qu’ avec un protectionnisme à 300 % de droits sur l’importation des produits agricoles, l’agriculture française, secteur traditionnellement porteur de l’économie française, ne serait pas dans la situation catastrophique qui est la sienne !

Et encore, non seulement la France n’aurait pas besoin, loin s’en faut, de 300% de droits pour sauver son agriculture, mais un simple de taux régulateur ferait parfaitement l’affaire !

Et avec des taux régulateurs modérés mais généralisés, c’est toute notre économie qui serait sauvée sans nuire au traditionnel principe des accords commerciaux

A condition, bien sûr, de prendre en compte nos intérêts nationaux plutôt que ceux de nos concurrents, voir de nos adversaires déclarés !!!

Sans s’étendre sur les 300% de droits appliqués par les inconditionnels américains du libéralisme sur certains aéroplanes à l’importation aux U.S.A. Etc, etc, etc !









Bravo m. Herblay !