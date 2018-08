Jean-Pierre Filiu, spindoctor de la recolonisation

Jean Pierre Filiu, historien arabisant, milite subrepticement pour la recolonisation des pays du Proche-Orient par ses pensées qu'il expose dans les médias qui lui sont offerts complaisamment, tout en voulant se faire passer pour un fief défenseur du droit à l'autodétermination de ces peuples, des droits de l'homme et du Droit International, raisons pour lesquelles, sans aucun doute, il a été conseillé et membre des gouvernements successifs de la France.

Sa méthode consiste en deux principes puérils et une rhétorique spécieuse indigne d'un vrai historien. Le premier est de nier de nos jours l'importance, voire l'existence, de l'impérialisme. Le second, celui de faire des affirmations gratuites présentées comme des vérités historiques incontestables, intangibles, non controversées et non sujettes à polémiques, en s'appuyant quasi exclusivement sur l'argument d'autorité que sont ses propres écrits et en abusant de son amitié avec des journalistes impliqués dans la guerre en Syrie. Sa rhétorique est de "prouver" ses vérités et de rejeter les réfutations de celles-ci par des sophismes sordides qui ne prouvent rien, au mieux, et qui souvent les réfutent.

Mais si l'impérialisme n'existe que très peu, voire pas du tout, alors Filiu doit nécessairement imposer son crédo humaniste, pacifique et non impérialiste comme fondement de la politique extérieure de la France en Syrie. Après tout, la France est le pays des droits de l'homme, n'est-ce pas ?

Dans son blog du Monde, Filiu nous montre la difficulté de sa tâche en soutenant la politique de la France tout en la fustigeant quand elle n'a pas la sévérité qu'il souhaiterait à l'égard du "régime" du "despote" Bachar el Assad. Il s'en explique souvent par les pièges que tendent la Russie à la France pour que cette dernière soit contrainte à réexaminer sa politique extérieure. Filiu n'exposera jamais ces soi-disant pièges, et encore moins comment la France (n')aurait pu les esquiver. Et pour cause, c'est plus facile que de reconnaître s'être fourvoyé à justifier une politique extérieure désastreuse actuellement en cours de révision, enfin nous l'espérons. Nous pouvons compter sur Poutine et ses "pièges".

Il est fort à craindre que Filiu engrangé dans son "storytelling" de spindoctor de l'impérialisme français, sera contraint de redoubler de sophismes ridicules dans ses futurs écrits dans le Monde, Libération, Obs et livres.

Qu'est-ce que l'impérialisme dont Jean-Pierre Filiu ne veut pas reconnaître l'importance causale et primordiale dans les événements en Syrie ?

C'est la volonté d'un gouvernement de surmonter les contraintes économiques et géopolitiques en usant de sa puissance pour changer le "régime" d'un pays encore insoumis, sans devoir respecter le Droit international et la charte Onusienne .

Qu'est-ce que le crédo de Jean-Pierre Filiu ?

C'est de rabâcher (croire) que les "printemps" arabes sont en fait des "révolutions démocratiques de libération d'un despote", chef d'un "régime" qui exploite à son profit exclusif son peuple qui se rebelle majoritairement contre lui. Attention, cette révolution n' est démocratique que par sa finalité qui serait d'installer une démocratie souveraine, car les peuples ont le droit de choisir leur destinée… en toute indépendance des pays déjà "démocratiques" qui s'ingèrent de façons désintéressées pour aider ses "rebelles" dans leur cause.

La profession de foi de Jean-Pierre Filiu .

C'est juste 2 mois après l'intervention militaire de la Russie en Syrie, le 30 septembre 2015, que JPF démarre son Blogue du Monde intitulé : "Un si Proche Orient"

Par son premier billet JPF exprime sa modeste ambition et le pourquoi de son blogue. On y décèle facilement le fond de sa pensée de venir au secours de la politique extérieure des gouvernements de Sarkosy et Hollande.

"Les assassins du 13 novembre 2015, leurs commanditaires et leurs inspirateurs aspiraient, au-delà du carnage, à suspendre notre entendement, à nous sidérer par l’horreur. C’est pourquoi il est plus que jamais indispensable de retrouverle chemin de la compréhension et de la réflexion, de redonner du sens et, donc, de l’espoir. Ce blog n’est qu’une modeste contribution à une telle démarche collective, à la fois intellectuelle et citoyenne."

Il est remarquable que Filiu préfère le terme "assassins" au lieu du mot plus descriptif et exacte "terroristes". Effectivement, ce ne serait pas très pertinent d'appeler rectangle un carré ou cercle un losange, même si ces termes ne sont pas faux pour désigner ces 2 figures géométriques. En fait, JPF prépare son ambition idéologique d'innocenter l'impérialisme dans l'apparition du terrorisme tel que nous le connaissons depuis l'auto-destruction de l'URSS et la supposée "disparition" conséquente du mouvement communiste. Le mot "assassins" est plus convenable puisque dans son blogue il s'abstient d'utiliser ce terme "terrorisme" car il veut faire apparaître comme important et primordial la "rébellion" ou "soulèvement" contre le "régime" du président "despote" mais légitime de Syrie, Bachar el Assad. Ce qu'il ne pourrait faire facilement s'il utilisait ce terme globalisant de terroristes, car les "rebelles", et encore plus s'ils sont révolutionnaires, ne sont pas des terroristes. C'est ce que tous les vrais révolutionnaires et libérateurs soutiennent depuis toujours. Le nouveau est que les puissances ex-coloniales l'affirment justement maintenant, après la disparition de l'URSS.

On comprend que la Russie soit encore et toujours l'empêcheuse de tourner en rond et donc aussi de cette tentative de recolonisation du monde arabe par ces mêmes puissances ex-coloniales, sous le déguisement de l'humanisme et de la lutte contre le terrorisme, pas des "rebelles" mais de celui créé, financé et armé par les USA, la France et la GB, le Qatar et l'Arabie Saoudite.

Les sophismes de Jean-Pierre Filiu. Ce sera le sujet du prochain article qui prendra en compte les commentaires suscités par celui-ci.