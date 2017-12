JÉRUSALEM : Trump sème la tempête

FPLP : notre lutte – et non Trump – décidera du destin de Jerusalem

Le Front populaire de libération de la Palestine a qualifié la déclaration du président américain Donald Trump de déclaration de guerre contre le peuple palestinien et ses droits, ce qui rend la position américaine claire en tant qu’entité hostile envers notre peuple et partenaire de l’Etat sioniste dans ses crimes contre le peuple palestinien et leurs terres, et il doit être traité sur cette base.

En outre, le FPLPconsidérait que Trump avait également lancé une “perche” sur la soi-disant solution à deux Etats, le projet de colonisation et les illusions du processus de paix. Le FPLP a appelé les dirigeants palestiniens à tirer les leçons nécessaires de l’expérience dévastatrice de faire confiance aux négociations et àla domination des États-Unis et a annoncer le retrait immédiat de l’accord d’Oslo et de toutes les obligations liées et connexes.

Le FPLP a appelé les masses palestiniennes et leurs organisations à unir leurs efforts et à répondre collectivement, concrètement et avec force à cette décision par l’action et le renforcement de la dynamique du mouvement populaire.

La bataille pour Jérusalem est une bataille pour toute la Palestine. Pour nous, Jérusalem est Haïfa, Safad, Yafa, Gaza, Ramallah et tous les villages et villes de Palestine.

En outre, le Front a souligné la nécessité d’affronter le triangle de la conspiration contre Jérusalem et la Palestine et les droits du peuple palestinien et arabe, l’impérialisme, le sionisme et les régimes réactionnaires arabes, et d’ouvrir la voie à des solutions appropriées.

Les masses arabes rejettent également clairement cette décision, qui clarifie davantage la nature de l’impérialisme américain qui en tant que principal sponsor de la terreur sioniste dans la région cherche constamment à enflammer la région afin de maintenir son hégémonie.

Jérusalem demeurera toujours la capitale du peuple palestinien et de l’État de Palestine et l’alliance impérialiste-sioniste ne réussira pas à faire disparaître l’identité arabe de la ville et son statut dans le monde arabe et islamique.

Front populaire pour la libération de la Palestine

6 décembre 2017

traduction depuis l’anglais Initiative Communiste