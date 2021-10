Jimmy Carter, le dernier sage idéaliste ?

« Le lien qui nous lie à notre humanité commune est plus fort que ce qui nous divise par nos peurs et nos préjugés. Dieu nous donne la capacité à choisir. Nous pouvons choisir de soulager la souffrance. Nous pouvons choisir de travailler ensemble pour la paix. Nous pouvons apporter ces changements, et nous le devons. » (Jimmy Carter, le 10 décembre 2002 à Oslo).