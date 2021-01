Joe Biden : enfin la démocratie restaurée !

Oui, enfin ! N’en déplaise aux conspirationnistes Joe Biden a été élu démocratiquement. Avec Kamala Harris, il possède une arme de poids et le symbole fait plaisir à voir. Nous étions plus habitués à voir les suprématistes blancs acclamer leur bouffon Donal Trump. Celui-ci est grotesque, parti bouder en Floride...Je note quand même que pendant cette dernière semaine, ses propos ont été rationnels voire même rassurants pour peu qu’il garde ce discernement qu’on ne lui connaît pas. Peut-être en avait-il assez de voir les élus républicains le lâcher les uns après les autres. Pour l’heure, l’honneur est restauré. Le mur à la frontière mexicaine n’est plus d’actualité. Et nous avons avec Joe Biden un homme sans dérangements intellectuels ni troubles de la personnalité.

Espérons que l’ère Trump soit belle et bien finie car il reste ses électeurs...