Jour de la Libération du Donbass - La RPD consacre à Saour Moguila une chapelle portant le nom du prince et saint Alexandre Nevski

Comme chaque année, le 7 septembre 2017, la République Populaire de Donetsk (RPD) a célébré (un jour en avance) le Jour de la Libération du Donbass à Saour Moguila. Cette année, cet anniversaire se doublait de celui des 50 ans du monument qui ornait le tumulus jusqu'en 2014 (et qui a été détruit du fait des très nombreux bombardements à l'arme lourde qui ont frappé le tumulus lors de cette bataille).

La Poste du Donbass a d'ailleurs tenu à sortir un timbre représentant le monument qui ornait le tumulus pour célébrer cet anniversaire :

Au total c'est plus de 10 000 personnes, dont beaucoup de vétérans de la Seconde Guerre Mondiale, qui sont venues assister à ces commémorations. Le chef de l'état, Alexandre Zakhartchenko, mais aussi le ministre de la Défense, Vladimir Kononov, le ministre des Revenus et des taxes, Alexandre Timofeev, le ministre du Charbon et de l'énergie, Edouard Golenko, et d'autres représentants des ministères et des administrations de la RPD sont venus déposer des fleurs et rendre hommage aux soldats morts pour libérer le Donbass.

« Aujourd'hui, il est difficile de parler. Il y a tellement de souvenirs associés à cet endroit. Ici, nous avons perdu beaucoup de nos amis et frères, mais nous avons réussi à défendre notre terre. Souvenons-nous seulement de ceux qui ont donné leur vie pour ne pas laisser l'ennemi bafouer notre terre, » a déclaré le ministre de la Défense.

Des représentants de musées russes sont aussi venus inaugurer un musée itinérant, et lancer un programme de performances artistiques et d'ateliers pour les enfants. Dans le cadre du comité d'intégration Russie-Donbass, le musée Astrakhan a ainsi fourni au musée national de Donetsk une copie de la collection de l'or des Sarmates, comprenant 170 pièces.

Cette fois-ci, en plus du concert et des commémorations dédiés aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale et aux soldats morts en 2014 pour reprendre Saour Moguila à l'armée ukrainienne, une cérémonie religieuse a été organisée, afin de consacrer la chapelle Alexandre Nevski, qui a été bâtie au pied du tumulus.

Cette chapelle est le premier des travaux menés afin de restaurer les monuments qui ornent le tumulus. Elle a été construite près des tombes des soldats qui sont tombés à Saour Moguila, pendant l'été 2014. Cette chapelle, qui leur est spécifiquement dédiée, a d'ailleurs accueilli un service funéraire en leur honneur.

Voir le reportage vidéo des célébrations du Jour de la Libération du Donbass à Saour Moguila :

Et pendant que dans le Donbass, on construit des églises et des chapelles et que l'on promeut les idées de patriotisme, de paix, et de bonheur, en Ukraine, des néo-nazis de Svoboda et d'autres organisation ultra-nationalistes, sont venus saccager le chantier de construction d'une église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou.

La scène se passe à Nikolayev, dans le Sud du pays. Les néo-nazis ont insulté puis frappé les croyants qui essayaient de les empêcher d'entrer sur le chantier, y compris des femmes âgées. Une fois qu'ils ont pénétré sur le site, ils ont commencé à détruire les fondations de la future église.

Le tout a été filmé, et montre une police plus que passive devant les agissements inadmissibles des néo-nazis. Voilà le visage des « nationalistes » ukrainiens aujourd'hui. Avec la haine et la destruction comme seuls idéaux, on voit mal quel avenir l'Ukraine pourrait avoir en suivant une telle idéologie.

Christelle Néant