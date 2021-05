Le 11 mai 2021, comme chaque année depuis sa proclamation, la République Populaire de Donetsk (RPD) a célébré en grande pompe l’anniversaire du référendum qui a consacré par le vote populaire l’indépendance de la République.

Au printemps 2014, le Donbass se soulève contre le coup d’État du Maïdan en Ukraine, et les décisions russophobes prises par les nouvelles autorités illégitimes. La population participe massivement à des manifestations pacifiques, puis voyant que les autorités de Kiev font la sourde oreille, les habitants du Donbass décident de passer à la vitesse supérieure et occupent début avril 2014 des bâtiments administratifs à Donetsk.

Malgré la prise des bâtiments, l’Ukraine refuse d’écouter la population du Donbass, qui proclame la création et l’indépendance de la RPD le 7 avril 2014. La RPL (République Populaire de Lougansk), sera quant à elle proclamée le 27 avril 2014.

Il est alors décider de confirmer cette proclamation d’indépendance par un vote populaire, un référendum, dans l’ensemble du Donbass (régions de Donetsk et de Lougansk).

Le 11 mai 2014, par 89,07 % des voix dans la région de Donetsk et 96,2 % dans celle de Lougansk, le peuple du Donbass choisit l’indépendance hors de l’Ukraine, et la proclamation des deux Républiques Populaires : la RPD et la RPL.

Depuis lors, ce jour est devenu en RPD le Jour de la République, célébré traditionnellement par un défilé des différentes organisations politiques, syndicales, sportives et culturelles, mais aussi des districts et des villes de la République. Le tout agrémenté de danses et de concerts.

La pluie et le vent n’ont pas découragé des dizaines de milliers d’habitants de la RPD de participer au défilé.

Fait remarquable, s’il y a deux ans il y avait à peu près autant de drapeaux russes que de drapeaux de la RPD dans le défilé, cette année, la proportion de drapeaux russes a encore augmenté, pour atteindre plus des deux tiers. Cette augmentation de la proportion de drapeaux russes a lieu alors que la RPD vient de publier sa doctrine du « Donbass russe » et a déclaré l’année 2021 « Année de la culture russe ».

D’ailleurs pour Andreï Tourtchak, le secrétaire du conseil général du parti Russie Unie, venu à Donetsk assister aux festivités, le Donbass est devenu un symbole du monde russe.

« Il y a sept ans, les habitants du Donbass n’étaient pas d’accord avec le coup d’État qui a eu lieu à Kiev et se sont soulevés pour défendre leur terre natale, leur histoire. Dans cette situation, c’était la seule bonne décision. Le chemin vers la paix n’est jamais facile. Le Donbass a montré à tous ce que signifie être fidèle à son histoire, ce que signifie être digne de ses grands-pères et arrière-grands-pères. Le Donbass est devenu un symbole du monde russe », a déclaré l’homme politique.

En plus de la délégation russe, très nombreuse, une délégation de la RPL, une de l’Ossétie du sud et une d’Abkhazie sont venues assister aux festivités du Jour de la République.

Voir la vidéo du défilé :

Christelle Néant

