Justice climatique et avenir mondial

Ce n’est un secret pour personne que les Émirats arabes unis et d’autres pays du Conseil de coopération du Golfe ont apporté leur soutien et déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre l’agenda mondial de la conférence COP 28 et faire face aux conséquences du changement climatique qui s’accélèrent rapidement et dépassent toutes les attentes. La complexité de la crise met en évidence la responsabilité des principaux pays industrialisés dans l’aggravation du réchauffement climatique, et donc leur responsabilité dans les conditions et les conséquences supportées par le monde entier.

Il est donc difficile pour certains Occidentaux de parler de la responsabilité des pays producteurs de pétrole pour aider les pays sous-développés à lutter contre le changement climatique, simplement parce que ces pays ont bénéficié de la hausse inattendue des prix du pétrole au cours de l’année écoulée.

Récemment, le Premier ministre britannique Gordon Brown a déclaré que les riches pays producteurs de pétrole devraient payer une taxe mondiale pour aider les pays sous-développés à lutter contre le changement climatique. Il a ajouté que des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Norvège ont bénéficié de la hausse des prix l’année dernière.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’exprimant lors du sommet sur l’ambition climatique qui s’est tenu à New York la semaine dernière, a déclaré que les dirigeants mondiaux ne faisaient que des efforts très limités pour réduire les émissions de carbone.

Il a appelé les plus grands émetteurs de carbone du monde à s’entendre sur un pacte de solidarité climatique pour réduire les émissions et soutenir les économies émergentes. Cela signifie que les principaux pays sont encore loin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, et que les objectifs climatiques restent une faible priorité pour les grandes nations et les décideurs des pays globalement responsables, que ce soit en créant la crise climatique ou en trouvant des moyens d’y remédier.

Brown a déclaré : « Ces États producteurs n’ont littéralement rien fait pour gagner ces profits supplémentaires [Brown a également reconnu dans la même déclaration que les revenus mondiaux du pétrole et du gaz sont passés de 1,5 trillion de dollars avant la pandémie de COVID à 4 trillions de dollars]. Il s’agit de l’un des plus grands transferts de richesse jamais réalisés, des pays pauvres vers les pays riches ».

Cette pensée unilatérale est l’un des aspects et l’une des raisons du grand albatros auquel le monde est actuellement confronté. Fuir la responsabilité de la crise, la décomposer et ne s’occuper que des résultats n’est pas une bonne approche pour parvenir à des solutions et à un accord gagnant-gagnant lors du sommet COP 28.

Le dilemme est que les déclarations de l’ancien Premier ministre britannique et d’autres sont en contradiction avec les nombreux appels en faveur d’une élimination progressive des combustibles fossiles.

Les désaccords observés récemment lors des réunions internationales sur le climat à New York et ailleurs constituent donc un défi à cet égard pour la conférence COP 28 prévue fin novembre aux Émirats arabes unis.

Le point le plus important dans tout cela, cependant, est l’urgence et le besoin pressant de réconcilier les différences et de combler le fossé existant sur la façon de travailler de manière coordonnée au niveau international pour atteindre les objectifs climatiques.

Les pays producteurs de pétrole, dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont parmi ceux qui soutiennent le plus les plans et les projets de transition vers des systèmes énergétiques verts. Ils comptent parmi les investisseurs les plus enthousiastes et les plus tournés vers l’avenir dans ce secteur. Nous ne devrions pas limiter le débat sur les combustibles fossiles à ces seuls pays. Il existe d’énormes entreprises internationales aux intérêts colossaux, et il y a encore des conditions mondiales qui n’ont pas encore pleinement mis en œuvre la transition énergétique complète.

Nous avons vu comment le conflit en Ukraine a entraîné une dépendance accrue à l’égard des sources d’énergie traditionnelles et une hausse des prix.

Par conséquent, la situation actuelle exige une perspective internationale équilibrée, des approches objectives et des propositions qui ne se fondent pas sur un transfert de responsabilité ou sur des mesures hâtives pour s’éloigner des combustibles fossiles et d’autres réalités immuables, telles que la sécurité énergétique.

Le problème fondamental est qu’il existe une lacune indéniable dans le financement des plans climatiques, qui sont sérieusement négligés dans les budgets des principaux pays industrialisés qui sont les principaux contributeurs aux émissions de carbone. Cependant, le monde ne peut pas continuer à ignorer les causes réelles du problème qui exigent qu’ils prennent leurs propres responsabilités - en parlant des revenus des pays producteurs de pétrole et en niant leur rôle dans la garantie de la sécurité énergétique mondiale - et continuer à tendre la main à d’autres acteurs pour résoudre la crise.

Le rôle des Émirats arabes unis dans la mobilisation des efforts internationaux pour soutenir les pays touchés par le changement climatique et accélérer la transition énergétique et l’économie verte est bien connu. En plus d’adhérer aux accords-cadres internationaux sur le changement climatique, les Émirats arabes unis sont le premier pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à annoncer leur propre objectif de neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard.

La COP 28 est une occasion précieuse pour le monde de faire de réels progrès dans le domaine du climat. Les Émirats arabes unis plaident activement pour que le sommet soit davantage une conférence exécutive et pas seulement une plateforme d’engagements internationaux.

Elle mobilise les efforts et les investissements internationaux dans un environnement international extrêmement complexe en raison de l’impact du conflit ukrainien. Il n’est donc pas logique de parler d’un point de vue unilatéral ou de blâmer une partie sans l’autre, à un moment où l’unité et la solidarité mondiales sont nécessaires face à un phénomène qui menace tout le monde à un rythme sans précédent.