Justice pour Olivia Arevalo

Olivia Arévalo Lomas, guérisseuse et gardienne de la mémoire de la communauté Shipibo Konibo du département d’Ucayali au Pérou a été assassinée par un homme dont l’identité reste encore inconnue (on soupçonne actuellement un ressortissant canadien [1] ), en plein milieu de la journée.

Cinq balles qui sont venues se loger dans le corps de Olivia, femme de combat qui avait consacré sa vie à protéger et promouvoir la culture de son peuple

Respectée pour ses connaissances des plantes médicinales et ses chants guérisseurs, elle était aussi une figure importante de la protection de la Terre-Mère, la Pachamama. Malheureusement, courtisée pour son bois et ses minerais, cette région, comme de nombreuses régions d’amérique latine, est menacée par les trafiquants et certaines industries. Cette tragédie n’est cependant pas isolée en Amérique du Sud. De nombreux meurtres sont ont été perpétrés ces dernières années, à l’encontre de ceux qui osent défendre l’environnement mais également les droits humains. L’impunité généralisée et l’absence d’état de droit dans de nombreux endroits du continent offre une place de choix pour les industries-rapaces qui souhaitent s’approprier les ressources qui sont sur les territoires indigènes. L’ONG Global Witness, dans ses rapports, a recensé 57 meurtres depuis 2002 au Pérou liés à l’environnement et aux peuples indigènes, et 197 militants assassinés dans le monde en 2017 [2]. Olivia s’ajoute ainsi à une liste déjà bien trop longue de défenseurs de la Nature qui ont perdu la vie et laisse les veines de l’amérique latine, en train de saigner à nouveau.

