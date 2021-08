La majorité étaient des opportunistes migrants qui ne cherchent qu’a venir en occident en profiter.

Il y a peut-être aussi des terroristes déterminés à faire payer l’occupation de leur pays. En gros, on récupère des collabos et des terroristes. On a vraiment tout à gagner à faire la guerre dans d’autres pays. Mais c’est le but recherché : on met à sac leur pays et on cherche également à désorganiser le notre...

Et tout le monde se tourne vers le politique (qui a exécuté sa mission comme un pantin) pour régler les problèmes qu’il a lui-même générés. Si pouvait faire un référendum pour interdire définitivement les guerres d’agression (ou d’occupation), le problème serait vite réglé : mais on considère (dans nos « démocraties ») qu’il vaut mieux voter très fréquemment pour des personnes qui ne s’attaquent jamais aux vrais problèmes et qui ont toutes la même politique sur les sujets importants plutôt que de voter rarement pour ces sujets par référendum.