Après l’appel du Kazakhstan à l’OTSC (Organisation du Traité de Sécurité Collective) pour qu’elle envoie des forces de maintien de la paix, afin de l’aider à gérer la situation qui s’est installée dans le pays durant les dernières 48 h, l’organisation a rapidement répondu positivement et commencé à envoyer ses soldats pour assurer la sécurité d’infrastructures et bâtiments vitaux, pendant que l’armée kazakhe se lance dans une opération anti-terroriste.

Il n’aura fallu que quelques heures à l’OTSC pour commencer à envoyer ses troupes de maintien de la paix vers le Kazakhstan, après que l’organisation a répondu positivement à la demande d’aide de Nour-Soultan. Les troupes russes et biélorusses, qui forment la plus grosse partie de ce contingent (respectivement 3 000 et 500 soldats sur un total de 3 770 soldats qui seront déployés), ont été les premiers à arriver sur place.

Ces forces de maintien de la paix n’interviendront pas pour rétablir l’ordre, afin d’éviter une réaction de rejet contre les ressortissants des pays qui participent à cette opération, mais sécuriseront les infrastructures et bâtiments importants du Kazakhstan, permettant ainsi à l’armée kazakhe de concentrer toutes ses forces dans l’opération anti-terroriste qu’elle vient de lancer pour mettre fin aux émeutes.

Alors que dans plusieurs villes comme Aktaou, les manifestants ont mis fin aux rassemblements, se disant satisfaits par les concessions faites par les autorités, à Almaty la situation reste toujours extrêmement tendue.

Durant la nuit, des émeutiers ont tenté de prendre d’assaut le bâtiment de la police, sans succès. La police a annoncé avoir éliminé plusieurs dizaines d’assaillants. Ils ont par contre réussi à prendre le contrôle de l’aéroport de la ville, qui a été saccagé, et de la tour de télévision Koktobe. Les émeutiers ont aussi pillé six magasins vendant des armes et des munitions à Almaty, ainsi que l’arsenal du Comité National de Sécurité.

Après une nuit de pillage et de destruction, l’armée kazakhe a commencé à nettoyer les rues de la ville, et arrêter les émeutiers. Les soldats ont demandé aux manifestants de quitter la place principale d’Almaty, faute de quoi ils tireront. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la ville entre les soldats et les émeutiers, et ces derniers ont quitté la place centrale d’Almaty.

Le dernier bilan fait état de 18 morts et 748 blessés parmi les policiers, et les soldats de la Garde Nationale, de plusieurs dizaines de morts côté émeutiers, et plus de 1 000 blessés dont près de 400 hospitalisés au total.

Des vidéos montrant les véhicules de la Garde Nationale brûlés sur la route suite aux affrontements avec les émeutiers sont apparues sur Internet.

Si les autorités kazakhes parlent d’opération anti-terroriste, c’est parce que les corps de trois membres des forces de sécurités ont été retrouvés décapités, ce qui laisse supposer l’implication de terroristes islamistes dans ces émeutes et accréditerait donc l’idée que cette situation est due à l’ingérence d’un ou plusieurs pays au Kazakhstan.

Une version confortée par le fait que des groupes Whatsapp basés en Ukraine ont participé à coordonner les actions des émeutiers, et que la fameuse chaîne Telegram Nexta, qui était très active pendant les manifestations en Biélorussie, s’est réactivée après des mois de relatif silence. De plus des militants venant du Moyen Orient et d’Afghanistan ont été repérés parmi les émeutiers.

L’hypothèse qu’il s’agit là d’une tentative de détourner l’attention de Moscou à la veille des négociations avec les États-Unis concernant les exigences de sécurité de la Russie, a été formulée par plusieurs analystes. L’idée serait d’occuper Moscou à l’est pour qu’elle « oublie » ses exigences à l’ouest.

Alors que des tirs se font encore entendre à Almaty, le ministère kazakh de l’Intérieur a annoncé que ceux qui refusent de déposer les armes seront éliminés. Il reste à espérer qu’avec l’aide des forces de maintien de la paix de l’OTSC qui continuent d’arriver, l’armée kazakhe pourra mettre fin aux émeutes qui ensanglantent le Kazakhstan.

