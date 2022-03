CHERSON, la Chersonese des noms qui déclenchent des humeurs nostalgiques de colons grecs charriant dans les calles de leurs navires des nymphes en mal de rencontre avec quelque bouillant cavalier scythe ou tout comme Iphigénie y cherchant refuge. Ce n'est plus l'heure.

Iphigénie

KHERSON la cité millénaire est tombée aux mains de la soldatesque poutinienne

Ce qu'il reste des responsables locaux et de leurs moyens de communication ont pu nous certifier la chute du premier grand centre urbain ukrainien. Résultat d'une agression de maintenant une semaine. Telegram nous informe : « Les occupants russes sont partout ».

Cette grande ville des bords de la Mer Noire et ses 290 000 habitants compte désormais « des invités armés » avec lesquels le maire IGOR KOLYKHALEV a engagé des pourparlers à sens unique. Tentant de négocier un minimum conditions forcément extrêmement limitées par le nouveau pouvoir local.

Les difficultés sont inouïes : ramasser les corps quand on peut le faire, et procéder à leur inhumation nous laisse peu de temps pour distribuer ce qu'il nous reste de nourriture et de médicaments. Et comme dans toutes les villes il faut ramasser les ordures et régler les accidents...

Kolykhalev a assuré qu'il n'a fait aucune promesse aux forces d'invasion tout en leur demandant d'éviter de tirer sur les civils.

Cherson

Un de ces paradoxes comme en offre souvent la guerre. Le drapeau ukrainien flotte toujours sur KHERSON.

Évidemment la ville a beaucoup souffert, elle est maintenant sans eau, sans chauffage et sans lumière. Elle se retrouve dans un état similaire à celle de SARAJEVO en 1990. Les combats ont fait rage pendant de longues heures. On déplore la morts de centaines de civils alors qu'un million de personnes a fui le pays depuis le début de l'invasion.

Les sanctions occidentales destinées à paralyser l'économie russe sont pour le moment sans effet sur le terrain.

Hier soir on pouvait lire :

18h30 TU. La vie des Ukrainiens rythmées par les bombardements

L'invasion russe de l'Ukraine, qui entre dans sa deuxième semaine, est désormais marquée par des attaques de plus en plus meurtrières et apparemment sans discrimination contre des zones résidentielles. La ville d'Irpin, notamment, située la banlieue nord-ouest de Kiev, a connu une journée de bombardements russes quasi ininterrompus. Les habitants sont à la fois effrayés et perplexes.