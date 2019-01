Kiev accrédite une organisation néo-nazie comme observateurs des élections ukrainiennes

@JC_Lavau

Je ne vois pas ce qu’il y a de cuistre dans ce commentaire-là, les termes de nazi et de fasciste ne relevant pas d’une érudition particulière, mais sans pitreries la vie serait terne. Que voulez-vous, mon père agrégé et docteur est un pitre aussi, et feu ma sainte mère s’en désolait. Vous souhaiteriez peut-être qu’un des rares défenseurs du nucléaire soit sérieux comme un pape, mais cela ne m’est pas possible.