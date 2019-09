Kiev et Moscou mènent un échange de prisonniers au format 35 contre 35

Aujourd’hui 7 septembre 2019, la Russie et l’Ukraine ont mené un échange de prisonniers, portant sur un total de 70 personnes. Parmi les personnes rendues par Kiev à Moscou, se trouvent Kirill Vychinski et Vladimir Tsemakh. La Russie quant à elle a rendu à l’Ukraine Oleg Sentsov et les 24 marins ukrainiens impliqués dans l’incident de Kertch. Analyse de cette étape importante dans la relation entre les deux pays, mais aussi pour l’avenir de l’application des accords de Minsk.

Cet échange a nécessité de longues négociations entre la Russie et l’Ukraine, mais aussi la consultation des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), car plusieurs des personnes rendues par l’Ukraine sont des citoyens des Républiques.

C’est le cas par exemple de Vladimir Tsemakh, cet ancien milicien de la RPD, kidnappé chez lui à Snejnoye le 4 juillet 2019, pour essayer de lui faire jouer un rôle dans l’enquête sur le MH17, alors qu’il n’avait strictement rien à voir avec la catastrophe de l’avion malaisien.

Pour rappel, Tsemakh était à l’époque des faits un simple milicien, et n’est devenu chef d’une unité de défense anti-aérienne (constituée d’un canon Zu23, rien à voir donc avec le fameux BUK dont le JIT parle dans ses conférences de presse) qu’après le crash du MH17.

Pour essayer d’étayer leur délire, le SBU, les médias ukrainiens et Bellingcat avaient monté en épingle une vidéo où Tsemakh raconte une anecdote et où il jure, en essayant de faire croire que le bip de censure audible dans la vidéo visait à cacher le mot BUK et pas le gros mot prononcé par Tsemakh.

Sauf que l’analyse de la vidéo par des russophones autres que les groupies de Bellingcat et les néo-nazis ukrainiens, avaient montré que cette interprétation était complètement bidon, et que Tsemakh avait bien prononcé un gros mot (« bite ») et pas le mot BUK.

Malgré le fait que l’Ukraine se retrouvait avec un prisonnier qui ne lui serait finalement pas utile pour continuer d’accuser la Russie de la catastrophe du MH17, Kiev ne voulait pas rendre Tsemakh (qui d’ailleurs n’était à aucun moment accusé par la justice ukrainienne d’être lié au crash du MH17, il était seulement accusé d’avoir été membre de la milice populaire de la RPD).

La RPD a donc demandé à la Russie de l’inclure dans l’échange prévu entre Moscou et Kiev, d’après ce qu’a indiqué Alexeï Tchesnakov. Ce dernier a aussi souligné le rôle important qu’a joué Viktor Medvedtchouk dans la réalisation de cet échange de prisonniers.

Un échange qui bien qu’applaudi par la plupart des pays occidentaux (France et Allemagne en tête), ainsi que par l’OSCE, Human Rights Watch, et même Donald Trump, a fait grincer des dents aux Pays-Bas.

S’accrochant au délire de Bellingcat et des services secrets et médias ukrainiens, le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a publiquement déclaré regretter que Tsemakh ait été inclus dans l’échange. Malgré les pressions d’Amsterdam, Kiev a relâché Tsemakh, non sans avoir repoussé au maximum l’échange pour permettre aux procureurs néerlandais de l’interroger encore une fois sur son présumé rôle dans la catastrophe du MH17 (rôle qui n’existe que dans la logique détraquée de Bellingcat, du SBU et des médias ukrainiens).

Bien sûr suite à cet échange les membres du groupe Bellingcat hurlent à qui mieux mieux que le fait que Tsemakh a été rendu à la Russie est la preuve de la culpabilité de cette dernière, sinon pourquoi aurait-elle insisté pour le récupérer ? Sauf que c’est tout l’inverse.

Tsemakh n’a été libéré par Zelensky qu’avec l’accord des pays occidentaux. S’il avait réellement joué le rôle qu’on lui prête dans la catastrophe du MH17, jamais l’UE, ou les États-Unis n’auraient permis sa libération. Un témoin qui irait dans le sens de la culpabilité de la Russie et de la RPD serait un témoin en or. S’ils ont accepté qu’il soit relâché, c’est qu’ils savaient que Tsemakh représentait plus un problème qu’une solution pour eux.

Les faits sont têtus, et malgré son enlèvement violent (je rappelle qu’il a été frappé à la tête), et les potentielles tortures qu’il a pu subir en prison (le SBU est internationalement reconnu pour en faire un usage systématique), Vladimir Tsemakh n’a jamais admis avoir le moindre rôle dans la catastrophe du Boeing malaisien.

Lors d’une audition par vidéo-conférence devant une cour ukrainienne, Tsemakh a dit qu’il n’avait rien à voir dans l’affaire du MH17 et que la vidéo sur laquelle médias ukrainiens et Bellingcat se sont excités avait été interprétée de travers (ce que j’avais dit à l’époque).

Contrairement à ce que certains peuvent penser son enlèvement n’était pas en soi un problème pour la future cour de La Hague, car les Pays-Bas ne reconnaissent pas la RPD. Donc pour eux il ne s’agissait pas d’un enlèvement sur le territoire d’un autre pays, mais d’une arrestation un peu musclée.

Non, le problème c’est que dans la vidéo interprétée de travers, Tsemakh a déclaré qu’il avait clairement vu des avions de chasse le jour de la catastrophe du MH17. Il accuse d’ailleurs un des avions d’avoir abattu le Boeing malaisien.

Imaginez le scandale lorsqu’il aurait sorti ça lors de son témoignage par vidéo-conférence pendant le procès du MH17 ! Depuis cinq ans le JIT ignore totalement les témoins vivant en RPD qui évoquent cette piste. Vu qu’ils ne seront pas présents au procès c’est facile de jeter leurs témoignages aux oubliettes. Mais Tsemakh lui aurait été appelé à témoigner (ce qui est encore possible via vidéo-conférence, les médias russes soulignant que cela serait faisable via un accord avec la Russie semblable à celui conclu entre Kiev et Amsterdam) !

Et si vous voulez une ultime preuve de la baudruche qu’était cette histoire, le JIT n’a réagi que cette semaine en déclarant que Tsemakh était un témoin important, après que des membres de Bellingcat ont commencé à dénoncer sa présence dans la liste des personnes à échanger, alors qu’il a été enlevé début juillet ! Si Vladimir Tsemakh était un témoin si important, le JIT et les procureurs néerlandais auraient dû venir l’interroger immédiatement, et pas quelques heures avant qu’il ne soit échangé !

Si la RPD et la Russie ont insisté pour le récupérer, c’est parce qu’il n’était pas en sécurité en prison en Ukraine. La torture et les mauvais traitements y sont courants, et Tsemakh n’est plus un jeune homme en pleine santé. Rester en prison jusqu’à ce que la RPD arrive à conclure l’accord d’échange le concernant avec l’Ukraine aurait pu lui être fatal.

De plus, contrairement à la RPD, la Russie avait un levier pour obtenir sa libération : Oleg Sentsov. Le pseudo réalisateur ukrainien (comme l’a déclaré Xavier Moreau dans l’interview ci-dessous), arrêté pour avoir organisé des attentats terroristes en Crimée, et dont la libération était exigée tant par Kiev que par les pays occidentaux.

Voir l’interview accordée par Xavier Moreau à RT France :

Je pense que Moscou a dû exiger Tsemakh en échange de Sentsov. Un argument de poids dont ne disposait pas la RPD pour obtenir l’inclusion de Vladimir Tsemakh dans la liste des personnes à échanger. Voilà pourquoi c’est la Russie et non la RPD qui l’a récupéré.

Kirill Vychinski, quant à lui a certainement été mis dans la balance face aux 24 marins ukrainiens impliqués dans la provocation du détroit de Kertch de l’an passé. Zelensky pouvait difficilement renoncer à récupérer ses marins (il était vital pour lui sur le plan de la communication de les rapatrier), alors que l’OSCE, Human Rights Watch et plusieurs syndicats de journalistes faisaient pression et exigeaient la libération de Vychinski, au vu du caractère purement politique de son incarcération.

Voici la liste de l’ensemble des personnes échangées (pour la partie russe la liste n’est pas officielle, je l’ai obtenue à partir de médias ukrainiens).

Personnes récupérées par la Russie : Personnes récupérées par l’Ukraine : 1. Vladimir Tsemakh 1. Roman Mokriak 2. Kirill Vychinski 2. Iouri Beziazitchny 3. Igor Kimakovski 3. Andriy Artemenko 4. Viktor Ageev 4. Andriy Eïder 5. Alexandre Baranov 5. Bogdan Golovach 6. Aslan Baskhanov 6. Denis Gritsenko 7. Elena Bobovaya 7. Vassil Sorokova 8. Andreï Baskhovski 8. Bogdan Nebilitsia 9. Rouslan Gadjiev 9. Viatcheslav Zintchenko 10. Vladimir Galitchy 10. Sergueï Tsibizov 11. Sergueï Gnatev 11. Sergueï Popov 12. Anna Doubenko 12. Vladislav Kostichine 13. Stanislav Ejov 13. Andriy Oprisko 14. Arkadi Jidkikh 14. Andriy Dratch 15. Olga Kovalis 15. Oleg Melnitchouk 16. SergueÏ Kovernik 16. Mikhaïlo Vlassiouk 17. Dmitri Korenovski 17. Viktor Bespaltchenko 18. Andreï Kostenko 18. Volodymyr Terechtchenko 19. Alexeï Lazarenko 19. Evgueni Semidotski 20. Sergueï Lazarev 20. Volodymyr Lissovy 21. Iouri Lomako 21. Andriy Chevtchenko 22. Piotr Melnitchouk 22. Volodymyr Barimez 23. Evgueni Mefedov 23. SergueÏ Tchouliba 24. Maxime Odinstov 24. Iouri Boudzilo 25. Ioulia Prossolova 25. Oleg Sentsov 26. Alexandre Rakouchtchine 26. Roman Souchtchenko 27. Antonina Rodionova 27. Oleksandr Koltchenko 28. Alexandre Sattarov 28. Volodymyr Baloukh 29. Alexeï Sedikov 29. Stanislav Klikh 30. Taras Sinitchak 30. Mikola Karpiouk 31. Alexandre Tarassenko 31. Olexiy Sizonovitch 32. Andreï Tretiakov 32. Pavel Grib 33. Viktor Fiodorov 33. Edem Bekirov 34. Denis Khitrov 34. Evguen Panov 35. Pavel Tchiornikh 35. Arthur Panov

Photo des prisonniers rendus à la Russie

Cet échange est fructueux pour toutes les parties. Zelensky remonte sa côte de popularité par cette action, érige Sentsov le terroriste et les marins ukrainiens en héros (comme Porochenko l’avait fait avec Nadia Savtchenko), et montre patte blanche à la Russie, la RPD et la RPL. Ce qui pourrait aider à faire avancer l’application des accords de Minsk en rétablissant un climat de confiance entre les parties.

La Russie récupère 12 de ses ressortissants qui étaient emprisonnés en Ukraine, ce qui est plus que positif. Elle a aussi sauvé Vychinski et Tsemakh des geôles ukrainiennes, mettant fin à la répression politique du premier et à la tentative d’instrumentalisation du second dans le dossier du MH17. Enfin, la Russie se débarrasse du boulet médiatique et diplomatique que représentaient pour elle Oleg Sentsov et les 24 marins ukrainiens (comme elle l’avait fait lorsqu’elle avait libéré Nadia Savtchenko, qui est ensuite descendue du statut d’héroïne nationale à celui de terroriste ce qui lui a valu de passer par la case prison en Ukraine).

La question est maintenant : et après ? Contrairement à Xavier Moreau je reste d’un optimisme très mesuré sur le fait que cela ouvre la perspective d’une application des accords de Minsk par Kiev. Je pense que le mieux que l’on puisse attendre de Zelensky c’est d’arriver à geler le conflit (application du cessez-le-feu et retrait des armes lourdes), et mener peut-être l’échange au format tous contre tous avec la RPD et la RPL, mais aussi avec la Russie (car il y a encore des prisonniers à échanger des deux côtés).

Je reste pour ma part très dubitative sur la capacité de Zelensky à faire appliquer le volet politique des accords de Minsk (ne serait-ce que parce que ces points vont entrer en contradiction avec les velléités américaines en Ukraine).

Je rappelle que lui-même et ses conseillers ont déjà déclaré qu’il n’y aurait pas de loi d’amnistie ni de statut spécial pour le Donbass. Or ces deux points sont vitaux pour l’application complète des accords de Minsk. De plus, comme à l’époque de Porochenko, une bonne partie des prisonniers ont été rendus sans documents d’identité, ni clôture des procédures judiciaires à leur encontre. De mon point de vue on se dirige vers une situation type Transnistrie, Abkhazie, ou Ossétie du Sud, avec un conflit non résolu mais gelé.

Quoi qu’il en soit, cet échange est un premier pas très positif. Espérons qu’il y en aura d’autres et que l’ensemble des prisonniers seront échangés dans un futur proche.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider