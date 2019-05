Kiev fait du chantage à l’APCE en menaçant de ne plus respecter les accords de Minsk

Devant la menace de la réintégration de la Russie de plein droit au sein de l’APCE, l’Ukraine n’a rien trouvé de mieux à faire que de poser à l’organisation un ultimatum, qui sonne comme un chantage grossier : si les Européens lèvent les restrictions de la délégation russe alors l’Ukraine ne respectera plus les accords de Minsk.

Cette déclaration a été faite par Pavel Klimkine, ministre ukrainien des Affaires étrangères le 13 mai à Bruxelles. Klimkine a déclaré avoir informé les diplomates de l’Union Européenne que si l’Allemagne, la France et d’autres pays lèvent les sanctions contre la Russie au Conseil de l’Europe, alors Kiev se retirera des accords de Minsk.

« Si vous faites cela, comme plusieurs pays le voudraient, je reviendrai ce jour-là et annoncerai qu’il n’y a plus d’accords de Minsk pour nous. Et ils auront été tués non seulement par la Russie, mais aussi par vous », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

Bien que les accords de Minsk ne soient en rien liés aux sanctions que le Conseil de l’Europe a prises envers la Russie, Klimkine a déclaré que l’Ukraine avait des raisons d’en venir à une telle mesure.

« Si maintenant, après que la Russie a commencé à délivrer des passeports (aux résidents du Donbass NDLR), vous prenez des mesures en faveur de la Russie – alors toute la logique des mesures que nous avons prises jusqu’ici s’écroule totalement, » a-t-il expliqué.

Pour rappel, en avril 2014, suite aux événements qui ont lieu en Ukraine et à la réintégration de la Crimée au sein de la fédération de Russie, la délégation russe à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a été privée de plusieurs de ses droits dont le droit de vote.

Sa délégation ne pouvant plus voter, et devant l’échec évident de plusieurs tentatives de faire lever ces sanctions, la Russie a décidé en 2017 de ne plus payer sa cotisation, puisque sa qualité de membre de l’APCE est devenue inutile (ne pouvant plus voter).

L’APCE a alors menacé de suspendre l’adhésion de la Russie au Comité des Ministres de l’organisation à partir de juin 2019 si elle ne payait pas sa cotisation, mais la Douma russe a confirmé la décision de suspendre le paiement de la contribution du pays, et les deux chambres du Parlement russe ont déclaré que la Russie n’avait aucune raison de revenir à l’APCE en 2019.

La situation provoque des désaccords au sein de l’APCE, certains voulant que la Russie revienne au sein de l’Assemblée et paie sa contribution. Il faut dire qu’avec 33 millions d’euros versés par an, la Russie faisait partie des six principaux contributeurs de l’organisation. Le trou dans le budget de l’APCE est conséquent. Or la Russie a été très claire : pas de paiement tant que les droits de la délégation russe ne sont pas rétablis.

L’autre point qui pèse en faveur de Moscou, c’est la crainte des organisations de défense des droits de l’homme en Russie de voir cette dernière sortir de la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) si elle était expulsée de l’APCE. En effet la CEDH est le bras juridique du Conseil de l’Europe, en sortant de l’un, la Russie sortirait aussi de l’autre.

Or la CEDH est un bon outil politico-médiatique pour pointer la Russie du doigt. Si elle sort de sa juridiction, fini les procès médiatisés avec des conclusions russophobes bien rodées (comme celle dans l’affaire de la prise d’otages de Beslan, des Pussy Riot ou de Navalny qui est pourtant un escroc notoire).

Alors plusieurs pays, Allemagne et France en tête, commencent à se dire que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Non seulement ces sanctions n’ont pas fait bouger Moscou d’un pouce sur la Crimée ou son soutien au Donbass, mais cela met l’APCE dans une situation financière difficile, et la Russie risque bien de sortir de l’organisation et de la CEDH, sans que cela n’émeuve plus que cela les autorités russes (qui ont bien compris qu’il n’y a rien de positif à attendre de l’Occident et des organisations occidentales).

En clair, l’APCE perdrait non seulement définitivement une partie non négligeable de son budget, mais en prime, l’organisation perdrait un levier politico-médiatique important vis-à-vis de la Russie (la CEDH), qui, elle, n’aurait rien à y perdre. C’est ce qu’on appelle un marché perdant-perdant.

Devant ce constat, Zenon Zawada, analyste de Concorde Capital Research, ne mâche pas ses mots dans sa critique de ce pitoyable chantage « made in Kiev ».

« La menace de Klimkine est vide de sens à plusieurs niveaux. C’est l’Ukraine qui dépend en fin de compte des puissances occidentales et elle n’est pas en position d’émettre des revendications ou des menaces. Au lieu de cela, les diplomates ukrainiens devraient présenter de meilleurs arguments ou offrir de meilleures alternatives. Deuxièmement, les accords de Minsk sont largement reconnus pour avoir perdu de leur utilité, et peu de gens s’attendent à ce qu’ils soient respectés depuis plusieurs années maintenant. De plus, les accords de Minsk devaient profiter davantage à l’Ukraine qu’à l’Occident, mais la menace de Klimkine laisse entendre le contraire. La déclaration de Klimkine est également irresponsable parce que l’administration Porochenko est un canard boiteux qui ne devrait pas prendre des décisions ou faire des déclarations téméraires avant le transfert de pouvoir. La menace de Klimkine, qui suscite plus de pitié que de respect, n’aura donc aucun effet sur la décision des puissances occidentales, qui s’orientent vers un renouvellement de la présence de la Russie au Conseil de l’Europe », a écrit l’analyste.

Léonid Sloutski, président du Comité des Affaires étrangères de la Douma, a lui aussi sévèrement taclé cette menace de Kiev comme étant ni plus ni moins que du vulgaire chantage.

« Les menaces de Klimkine de se retirer des accords de Minsk si l’APCE restaure les droits de la délégation russe sont un chantage flagrant. Toutefois, sa déclaration illustre l’époque du président ukrainien sortant et de son équipe. Ils ne se soucient pas de la paix dans leur propre pays car ils cherchent avant tout à plaire à leurs tuteurs étrangers et à causer autant de dégâts que possible à la Russie. Porochenko et son équipe ont ouvertement saboté la mise en œuvre des accords de Minsk, de sorte que les menaces de M. Klimkine ne constituent rien de nouveau, » a déclaré M. Sloutski, avant d’exprimer l’espoir de Volodymyr Zelensky ne suivra pas la voie de son prédécesseur pour ce qui est de la résolution du conflit dans le Donbass.

Pour ma part, devant les tentatives évidentes du gouvernement ukrainien sortant de savonner au maximum la planche du président nouvellement élu, je doute que la donne sera très différente, et je crains qu’il faille s’attendre de nouveau à des chantages hystériques et contre-productifs pour l’Ukraine comme celui que Klimkine nous a offert à Bruxelles.

Christelle Néant

