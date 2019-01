Une telle décision de la commission électorale centrale, prise au tout début de la campagne pour les élections présidentielles, ouvre la voie à de multiples falsifications et prouve que les autorités continuent sur la voie du totalitarisme, a déclaré Viktor Medvedtchouk.

La décision prise par la commission électorale centrale ukrainienne (CEC) de fermer tous les bureaux de vote en Russie risque d’entraîner des irrégularités lors des élections présidentielles ukrainiennes prévues le 31 mars de cette année, a déclaré mercredi Viktor Medvedtchouk, dirigeant du mouvement « Choix ukrainien- Droit du peuple » et membre du programme « Pour la vie », une plateforme d’opposition.

« Une telle décision de la CEC prise au tout début de la campagne électorale ouvre la voie à de multiples falsifications et prouve que les autorités poursuivent leur politique totalitaire de limitation des droits constitutionnels des citoyens », a écrit Medvedtchouk sur sa page Facebook.

Les décisions de la commission électorale centrale « sont contraires à la constitution ukrainienne et aux normes juridiques internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques », a déclaré M. Medvedtchouk.

« On peut déjà dire que la campagne électorale de 2019 laissera sa marque dans l’histoire de l’Ukraine comme la plus sordide et illégitime, violant les libertés et droits constitutionnels des citoyens », a déclaré l’homme politique.

La Commission électorale centrale ukrainienne a introduit des amendements au décret sur les bureaux de vote le 31 décembre 2018, fermant tous les bureaux de vote en Russie. Il découle du décret que les Ukrainiens présents sur le territoire russe ne pourront exercer leur droit de vote que dans des bureaux en Géorgie, au Kazakhstan et en Finlande.

[Note de la traductrice : Cette décision totalement illégale, est en soit une fraude massive visant à voler les élections, en empêchant les millions d’Ukrainiens qui vivent en Russie de voter. Il semble que Porochenko craint que ces gens votent massivement pour les partis d’opposition, moins hostiles à la Russie, pays où ils résident et travaillent. D’après les estimations les plus récentes, plus de 4 millions d’Ukrainiens vivent en Russie, ce qui représente une masse électorale importante. Même en considérant les statistiques démographiques officielles de l’Ukraine (qui sont largement surévaluées), ces électeurs représentent 10 % de la population ukrainienne. De quoi influencer de manière significative les élections.]

