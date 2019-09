Kiev n’exclut pas d’appliquer des mesures radicales dans le Donbass

La formule pour le Donbass, esquissée par le président ukrainien Vladimir Zelensky, prévoit le rétablissement de la paix dans la région d’ici six mois à un an, a déclaré mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaiko, sur le plateau de la chaîne ukrainienne ICTV.

Photo : Reuters - Gleb Garanich

« En tout, nous n’avons que six mois à un an. Et la formule de Zelensky se termine par une phrase disant que nous n’avons pas cinq ans pour poursuivre les négociations. Il s’agit d’une « formule Zelensky » classique », a dit M. Pristaiko, soulignant que Kiev ferait tout son possible pour répondre aux attentes des gens.

Cependant, à moins que le problème du Donbass ne soit réglé dans un avenir proche, Kiev sera forcée de mettre en œuvre de « nouvelles mesures radicales », a déclaré le diplomate ukrainien, citant la formule du président.

Le ministre a expliqué que le plan de Zelensky visant à mettre fin à la guerre dans le Donbass dans un avenir proche implique également un échange de prisonniers.

« Par exemple, nous allons essayer de récupérer tous nos gars et nos filles, c’est une partie, » dit Pristaiko. Kiev prendra également des mesures pour atteindre les gens, qui sont de l’autre côté de la ligne de contact, a-t-il noté. En particulier, les autorités ukrainiennes prévoient de construire un pont à Stanitsa Louganskaya et de simplifier les procédures de demande de retraite.

En février 2015, les participants du Groupe de contact pour le règlement de la crise dans le Donbass ont signé le paquet de mesures pour la mise en œuvre des Accords de Minsk, connu sous le nom de Minsk-2, qui avait été précédemment soutenu par les quatre dirigeants du Format Normandie (Russie, Allemagne, France et Ukraine). Le document prévoit non seulement un cessez-le-feu, le retrait des armes, l’amnistie et le rétablissement des liens économiques, mais aussi une réforme constitutionnelle en Ukraine visant à assurer la décentralisation des pouvoirs tout en tenant compte du statut spécial du Donbass. Toutefois, ce plan n’a pas été réalisé en raison de la position de Kiev.

Note de la traductrice : Ce type de rhétorique est clairement du chantage à l’adresse des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) et un coup de communication. En gros, soit la RPD et la RPL acceptent d’appliquer des accords de Minsk amputés du volet politique (puisque les officiels de Kiev ont déclaré encore récemment qu’il n’y aura ni amnistie ni statut spécial pour le Donbass), ce qui est totalement inacceptable, soit la guerre risque d’être relancée.

Les déclarations à répétition de Zelensky sur le rétablissement rapide de la paix dans le Donbass ne sont qu’une opération de communication, comme l’a dénoncé le chef de la RPL, Léonid Passetchnik. Tout comme la volonté de Zelensky « d’atteindre les gens de l’autre côté de la ligne de contact », qui n’est qu’une opération de propagande visant à faire prendre aux habitants des deux républiques des vessies pour des lanternes, via cette fameuse chaîne TV en langue russe que le président ukrainien veut lancer.

En réalité, Kiev continue à envisager de régler la situation par la force, comme l’indique cette déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères, ou les bombardements continus de la RPD et de la RPL par l’armée ukrainienne. Le changement de président à la tête de l’Ukraine n’a en rien changé la situation. La seule différence, c’est que Zelensky fait mieux en termes de communication vers l’extérieur pour essayer de faire croire qu’il va régler les problèmes. De la communication, du vent, de grandes déclarations, mais rien de concret. Après le président oligarque, l’Ukraine a un président illusionniste…

Source : TASS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider