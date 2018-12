Kiev prévoit d’organiser une nouvelle provocation dans le détroit de Kertch vers le 24 décembre

Le 20 décembre 2018, le groupe de hackers « Sprout » a publié un document interne de l’OSCE, qui indique que les autorités ukrainiennes prévoient d’organiser une nouvelle provocation dans le détroit de Kertch autour des 23-24 décembre.

Ces informations ont été publiées juste après la déclaration d’Alexandre Tourtchynov, qui a promis, dans une interview qu’il a accordée à la BBC, d’envoyer bientôt de nouveau des navires militaires ukrainiens dans le détroit de Kertch.

Le chef du Conseil national de sécurité et de défense a même invité des navires de guerre de l’OTAN à les accompagner (ce qui est interdit par le statut du détroit, car la Russie dispose d’un droit de veto, comme l’Ukraine, sur les navires militaires qui peuvent entrer en mer d’Azov, en dehors des bateaux ukrainiens et russes) et des observateurs de l’OSCE à monter sur les navires ukrainiens qui franchiront le détroit de Kertch.

Tourtchynov a même affirmé que l’Ukraine peut détruire le pont de Crimée, confirmant que les craintes des Russes concernant les actions potentiellement dangereuses des navires ukrainiens ne sont pas simplement de la paranoïa. Cet homme est un officiel du gouvernement ukrainien, et l’ancien président ukrainien par intérim, et il parle publiquement de commettre un acte terroriste contre une infrastructure civile (le pont de Crimée).

Et la BBC publie cela en ukrainien sur son site internet, sans aucun commentaire de désapprobation, ni sur le caractère criminel d’une telle action. « Bizarrement », la BBC n’a pas traduit cette interview en anglais (peut-être pour éviter que le public européen ne comprenne quel type de criminel est M. Tourtchynov), et Reuters n’a publié qu’une version édulcorée de l’interview, sans l’appel à détruire le pont de Crimée.

Encore une fois, il semble que les médias occidentaux ne veulent pas que leurs lecteurs sachent que le gouvernement de Kiev est composé de personnes qui prônent publiquement le fait de commettre des actes terroristes. Pourquoi ? Je laisse nos lecteurs trouver la conclusion par eux-mêmes, sur qui publie de « fausses nouvelles » parmi les médias….

Après cette annonce d’une nouvelle provocation à venir, la seule question qui restait était : quand cette provocation aura-t-elle lieu ?

La réponse a été fournie par le groupe de pirates « Sprout », qui a réussi à obtenir des documents internes de la Mission spéciale de surveillance de l’OSCE en Ukraine. Ce groupe de pirates est bien connu pour dévoiler des informations qui sont souvent confirmées par la suite. Leurs informations étant généralement fiables, nous avons décidé de les publier.

Ce document de l’OSCE, daté du 6 décembre 2018, a été obtenu en piratant le SBU, qui a lui-même volé le document à l’OSCE.

Cette note interne contient les données habituelles de rapport pour les 5 et 6 décembre 2018, comme le nombre de bombardements, les problèmes pour circuler à certains endroits, rien de particulier. MAIS, à la troisième page, nous découvrons un paragraphe très intéressant, contenant des informations issues d’une discussion entre les observateurs de l’OSCE et le directeur du port commercial de Marioupol.

« En outre, il a dit qu’à l’intérieur du territoire portuaire il y avait des militaires, logés dans l’un des bâtiments, mais qu’il avait du mal à en connaître le nombre exact. Les militaires sont arrivés il y a environ une semaine dans deux véhicules civils, ils traitent les travailleurs portuaires très poliment. Une fois arrivé, le commandant militaire a informé le directeur qu’ils resteraient dans le port jusqu’à la fin du mois et partiraient après avoir accueilli plusieurs navires de la marine ukrainienne, qui sont censés arriver du port d’Odessa le 24 décembre prochain. »

Ces informations sont confirmées dans le paragraphe suivant, qui indique que la patrouille des gardes-frontières ukrainiens a également déclaré « qu’ils s’attendaient à l’arrivée de navires de guerre à la fin du mois de décembre ».

Comme le document ne date que du 6 décembre, cela signifie que les autorités ukrainiennes n’ont pas attendu plus de 10 jours après la première provocation, pour planifier la seconde !

Comme il faut du temps pour traverser et arriver du détroit de Kertch, on peut s’attendre à ce que la nouvelle provocation ukrainienne ait lieu entre le 23 et le 24 décembre 2018. Comme l’a dit Vladimir Poutine, plus les pays occidentaux fermeront les yeux sur les crimes de Kiev, plus il y aura de provocations. Et à la fin, ces provocations pourraient mener à une guerre.

Pour le moment, l’OSCE n’a pas déclaré qu’elle accepterait de jouer le rôle de bouclier humain dans cette aventure, mais ce qui est alarmant, c’est que l’organisation n’a pas transmis aux Russes ces informations importantes, alors que la Fédération russe est un membre de l’OSCE !

Une fois de plus, l’OSCE ferme les yeux sur les crimes des autorités ukrainiennes et les cache, devenant ainsi complice de ces mêmes crimes. Nous devrions vraiment nous interroger sur le rôle réel de l’OSCE dans le Donbass, avant qu’elle ne ferme les yeux sur la provocation qui va faire déborder le vase.

La patience de la Russie n’est pas infinie, et quand il y aura une vraie guerre (que certains députés ukrainiens veulent voir se produire, puisqu’ils ont encore appelé Porochenko à déclarer officiellement guerre à la Russie), il sera trop tard pour pleurer sur les conséquences.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider