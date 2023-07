Kirienko, successeur potentiel de Poutine ?

@Buzzcocks

Chez nous, en zone « inversée », on sait très précisément à quoi servent ces distinctions .

Par exemple, munie du patronyme indispensable, vous retirez du dispositif médical un produit éprouvé depuis au moins cinquante ans et qui n’a provoqué aucun scandale sanitaire ET en lieu et place, vous mettez rapidement sur le marché une potion tueuse non testée, de composition inconnue, et imposée sous la menace, et hop, vous avez droit à la Légion d’honneur ; et en sus un « recasage-récompense » des familles...

Variante : vous ordonnez (en relais servile, bien sur) les nassage, gazage, tabassage et mutilation au LBD sur les manifestants armés de dangereux slogans ET bien vite, vous voilà également « légionnisé »...

L’honneur, en Russie, je ne sais pas, mais en France ? Porté disparu...