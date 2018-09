L’affaire de l’avion Il 20 abattu en Syrie : un point de vue géopolitique plutôt pro-israélien

Israël a fait (encore) l’actualité par une intervention controversée de 4 de ses chasseurs F16 en territoire syrien et ce qui semblerait être à première vue une bavure. Beaucoup d’articles sont sortis sur ce sujet et notre « plus-value » ne se situe pas au niveau de la recherche des faits mais d’une plus grande intelligence en ce qui concerne leur articulation et leur décryptage. Tout travail mérite salaire. Merci de passer à la caisse.

Sur AgoraVox, un antisioniste que nous ne condamnons pas (les sionistes ont tous les grands média et il en faut pour tout le monde) a donné une version anti-sioniste des faits. On ne va pas pour autant sur la même plateforme redire ce qu’un autre a dit et que nous modérons favorablement bien entendu au titre de la liberté d'expression.

Cependant, il ne faut pas confondre néammoins la critique normale et de bon aloi avec un prétexte à un déferlement de haine antisémite sur le web.

Chez certains géopoliticiens patentés invités sur des chaînes alternatives, on note aussi des omissions curieuses car il est certain que ces personnes ne peuvent pas ignorer que Israël et la Syrie sont en guerre. La thèse de l'abruti du café du commerce ne tient pas avec eux. Ils cachent volontairement au public une information essentielle.

Cet article remettra les choses à leur juste place : Nous faisons des enregistrements systématiques des vomis antisémites sur la toile (Satanhaou, Israhell et infiniment d'autres). Ceci est rigoureusement inadmissible et on partage entièrement la position du gouvernement à ce sujet : l'antisionnisme devient un antisémitisme haineux digne de l'Affaire Dreyfus. L'espace public n'est pas un vide-ordures.

Que ce soit sur la Syrie, sur l’Ukraine, sur l’EU, sur les « réfugiés » et même sur le pape (un énorme scandale de pédophilie qui éclate après un de nos articles suivi d’un formidable « circulez y’a rien à voir » on ne se trompe en général pas trop. Il nous reste donc encore quelques neurones en état de marche.

Le Français paiera toujours pour les journaux subventionnés avec ses impôts et en sera la caisse de résonance. Quand on parle avec un français même moyennement cultivé, ce n'est pas sa pensée qu'en entend mais l'échos de des faiseurs d'opinion. Dans le cas de L'Il 20, le vieux fond antisémite français tient enfin son prétexte pour déverser son venin.

Il faut se cultiver, lire, réfléchir, apprendre des langues étrangères au lieu de rester devant la télé-réalité et le match de foot. C’est ainsi. Quand on ne sait pas, il faut apprendre à poser des questions, prendre des notes. Quand on passe le permis de conduire, on n’explique pas au moniteur le code de la route.

Bien que non spécialiste de l'Orient compliqué, on vous a dit en 2012 la vérité sur la Syrie. Qu'en avez-vous fait ? Nous vous avons parlé de l'empire 2.0 britannique ? Avez-vous intégré cette information ? RIEN.

Faut il être très intelligent pour comprendre que la problématique diffère radicalement entre un etat en guerre sans profondeur stratégique et la destabilisation d'un pays souverain par des puissances prédatrices qui n'ont en rien leurs intérêts vitaux en jeu ?

Il est hallucinant qu’un peuple se fasse berner 3 fois de suite sans sérieuse remise en question. L’auteur de ces lignes avait averti avant . De même le diagnostic ukrainien était le bon et nous disions au lecteur en juin 2012 que les britanniques manigançaient un mauvais coup en Syrie, avec un lien vers un article donnant la clef de compréhension du complot syrien (ben oui, les complots ça existe, a existé et existeront toujours). Qu’a fait le lecteur de ces informations. Combien de syriens innocents sont morts à cause de l’inaction et de la cécité volontaire des soi-disant progressistes humanitaires occidentaux ? Par son inaction, le peuple français et non plus seulement l'état a désormais du sang sur les mains. Sans l’intervention russe, il n’y aurait plus un seul chrétien en Syrie aujourd’hui. Christenfrei comme il y a pu y a voir en d'autres temps le terme Judenfrei. Pas un seul chrétien n'est persécuté en Israël et pas un musulman n'y est tué à cause de sa religion.

Le pape a-t-il fait en 2012 une condamnation ferme et publique de la déstabilisation occidentale en Syrie. Rien. La France soi-disant protectrice des chrétiens d’Orient a-t-elle bougé ? Bien au contraire ! Le peuple français a-il bougé ? Quasiment pas sauf quelques uns dont l'histoire retiendra les noms.

Ne pas oublier que les anglo-américains (de façon perverse d’ailleurs mais c’est un autre article) avaient largué des reproductions de bulletins de vote avec leur bombes sur les villes allemandes. On ne peut pas infiniment voter de façon irresponsable. La Russie devra un jour finir par tirer les conséquences de ces « citoyens-là » qui font tout pour ne pas savoir et ne rien faire. La Russie est aujourd’hui fatiguée de ces mensonges permanents et ces attitudes de peuples irresponsables. Si demain elle se fâche vraiment, pourra-t-on réellement la blâmer (on en aura de toutes façon pas le temps). Que fait Mélenchon ? C'est son métier. Nous ne sommes pas un homme politique. A chacun son travail.

On rappelle que la France étant une puissance nucléaire, la doctrine militaire russe, accessible à qui se donne la peine de la lire, fait des pays nucléarisés des cibles valables pour ses fusées nucléaires, aujourd’hui invincibles. « La Russie se réserve le droit de se servir de son arme nucléaire en riposte à une attaque à l’arme nucléaire ou à une autre arme de destruction massive, réalisée contre elle et/ou ses alliés (c’est nous qui soulignons) , ainsi qu’en cas d’une agression massive à l’arme conventionnelle mettant en danger l’existence même de l’État ».

Il va sans dire que l’anathème Hitler nous est déjà tombé dessus mais c’est normal. Nous ne somme ni antisémite ni hitlérien ni même anti-sioniste. Il faudra vraiment trouver autre-chose.Qu'ils fassent un procès et ils se couvriront de ridicule.

Le peuple juif a donné à la civilisation beaucoup plus que le pourcentage de son poids démographique (100 fois plus ?). Il est évidemment nécessaire que le peuple juif existe. Existe-t-il un peuple qui par l’invention du monothéisme, de la loi, du christianisme et de l’Islam ait plus apporté au processus de civilisation ? Le tribunal civil juif est incontestablement une avancée de civilisation quand ailleurs la question est résolue par un crâne fracassé à coup de francisque ou de marteau, le rapt des femmes et la mise en esclavage des hommes. Enfin, en tant que gardiens des lieux saints, dans un contexte de poudrière permanente, Israël ne s’en tire pas si mal que ça et en tout cas bien mieux que les croisés qui firent du Kubbat-al-Sakhra le templum domini et d’al-Aqsa la résidence des rois de Jérusalem (1). On ne peut pas militer pour le droit des peuples à disposer de leur affaires en Europe et refuser au peuple juif un état légalement constitué sur lequel il puisse développer son génie propre. Hitler nous aurait éliminé dès 1934 comme AgoraVox d’ailleurs. Pauvre lecteur qui n’a plus la moindre idée de la difficulté quotidienne de rester en vie dans les années 30 entre Rhin et Vladivostok. Encore des anathèmes creux qui n'ont aucun poids. Le dernier homme encore et toujours.

Contrairement au respectable et honorable Sayed Hasan qui parlait le 19 septembre « d’acte criminel odieux, de chutzpah typique, hybris meurtrière – ou plutôt suicidaire », nous pensons qu’il se trompe.

Israël est en état de guerre avec la Syrie. Il n'y a pas d'acte criminel à détruire des objectifs militaires ennemis quand on est en guerre avec un autre état. C'est NORMAL.

Qu’Israël prenne le risque de se faire un ennemi de la Russie qui est précisément la force bienveillante qui peut s’interposer si l’Iran voulait attaquer Israël ne tient pas la route. On ne comprend pas comment Israël prendrait le risque de voir mise en place une zone d’exclusion aérienne par la Russie qui a tous les moyens de la faire respecter. Les intérêts d’Israël dans cette région ne coïncident pas avec ceux des ex-puissances coloniales qui peuvent créer le chaos et s’en aller en s’en lavant (en se frottant ?) les mains. Le but géopolitique d’Israël est au contraire d’exister de façon permanente dans la durée et dans un environnement hostile.

L’irruption d’une Russie forte au Moyen-Orient, d’où elle était évincée depuis Sadate est un facteur nouveau, inattendu et perturbateur, frustrant peut-être mais qui ne remet pas en soi en cause l’existence d’Israël. La Russie est l’État successeur de l’URSS qui a voté pour la création de l’État Juif en 1947 et jamais la Russie n’a remis en cause la validité de son existence. Très soucieuse de la légalité internationale (contrairement à d’autres), on peut être presque certain que la Russie soutiendrait Israël s’il était attaqué.

L’enquête n’est pas terminée. On imagine que des avions qui décollent partent avec un ordre de mission, il faudra savoir le degré d’initiative que les pilotes israéliens peuvent avoir, les trajectoires devront être reconstituées, les signaux radars étudiés. Un avion de reconnaissance électronique voit par définition tout (il est fait pour ça).

Reste à comprendre l’attitude d’Israël envers la Syrie.

Les Nations Unies ont voté la création de l’État d’Israël en 1947. L'imbroglio avait été crée par les Accords Sykès-Picot, la fiction du "mandat", promettre un état aux arabes contre les turcs, puis duplicité anglaise typique, revenir sur sa promesse en promettant en même temps un foyer national juif puis en empêchant les juifs persécutés par l'Allemagne nazie de s'y rendre et finalement en partant en se lavant les mains de toute le "merdier" créé.

On est presque sûr qu'une fois sortis de l'UE à leur avantage, ils vont torpiller financièrement le continent (c'est à dire vous). Il n'existe pas peut-être au monde de pays plus pervers que la Grande-Bretagne, avec ses paradis fiscaux qui récoltent et blanchissent tous les produits de la prostitution, de la drogue, du meurtre, du jeu tout en s'affirmant en même temps "autorité régulatrice et vertueuse". 25 % des capitaux mondiaux sont détenus par l'empire britannique 2.0. 40 % avec les anciennes possession type Hong-Kong - Singapour. Ceci on vous le disait en 2012

Entendre parler pour discréditer les autres de "théorie du complot" quand un pays n'est que complots plus tordus les uns que les autres durant toute son histoire (deception) montre l'état d'abrutissement où en sont arrivées des populations entières.

Encore une fois, il faut ouvrir des livres et se cultiver.

Israël se borne a essayer de ne pas être rejeté à la mer par des populations et états qui n'ont jamais accepté l'idée de son existence.

Or cet état est légal, créé par les Nations Unies et combattu par des pays qui font partie et bénéficient des Nations Unies. La contestation du principe de la légitimité de cet état par un autre pays membre des Nations Unies constitue une violation de la charte de celle-ci, même pour ceux qui ont voté contre.

Tout état membre des Nations Unies a des droits et des devoirs.

Tout état subitement attaqué par un autre état a le droit de légitime défense. Les guerres de 1948 et 1973 étaient légitimes. La guerre de 1967 l’était aussi car tombant dans la catégorie de la guerre préemptive (et non préventive, interdite). Lorsque l’attaque d’un autre état est certaine et imminente un état n’a pas à attendre le premier coup de l’ennemi ni à en passer par la lourde intervention du conseil de sécurité.

Israël et la Syrie sont en guerre. Les avions israéliens peuvent donc y effectuer des frappes et les autorités syriennes faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les abattre. Israël est la seule puissance qui ait le droit d’intervenir en Syrie contre la volonté du gouvernement syrien. Les autres occidentaux commettent une grossière ingérence dans les affaires d’un autre pays et une flagrante violation de la charte des Nations Unies.

Ce n’est pas Israël qui a attaqué brusquement et sans déclaration de guerre l’Égypte et la Syrie le 6 octobre 1973. Le 11 novembre 1973, après qu’Israël ait repoussé les agresseurs, un cessez le feu qui n'est pas la paix a été signé par des agresseurs en déroute.

L’Égypte est en paix avec Israël depuis 1978. Avec la Syrie, l’état de guerre perdure . Le Quai d’Orsay ferait bien mieux d’utiliser son influence résiduelle à favoriser la signature d’un traité de paix entre Israël et Syrie plutôt que d’envoyer des frégates et de tirer des missiles assez onéreux au large d’un pays qui ne lui a jamais rien demandé, qui combat des terroristes entraînés et armés par « certains » et qui lui a même donné des listes de terroristes susceptibles de se rendre en France, liste ignorée avec dédain (si ça vient d'Assad ... pouah - ne mérite pas de vivre-)

Il serait peut-être temps qu’un traité de paix soit signé entre Israël en la Syrie. Israël ayant déjà « incorporé à la loi israélienne » le Golan, on sait à peu près le prix qu’aurait à payer la Syrie pour la paix. Un pays qui attaque un autre pays et qui est vaincu doit accepter de douloureux mais justes sacrifices en échange de l’État de paix retrouvé.

Les Nations Unies n’ont à ce jour mis aucun outil contre les attaques surprises d’un autre état contre un autre. Tant que la paix n’est pas signée entre Israël et la Syrie, il est légitime qu’Israël rende impossible la reconstitution d’une armée syrienne capable de l’inquiéter, notamment par des missiles. La Syrie ayant déjà attaqué Israël sans déclaration de guerre préalable, elle peut le refaire.

Si la Syrie en fait officiellement la demande, l’État d’Israël a l’obligation de lui faire savoir quelles sont ses conditions de paix. L’établissement de relations diplomatiques (qui n’existent pas) peut ensuite normaliser les rapports entre ces deux États et ils pourrons échanger autre-chose que des pommes et des obus.

La Russie peut justement jouer un grand rôle de paix dans cette région. Penser qu’Israël se fasse un ennemi de cette taille ne serait pas de l’hybris mais de la démence. Les Israéliens ne sont pas fous.

La Russie gène, il faut reposer les équations, l’échiquier change, il y a peut-être de la frustration. De là à provoquer une guerre avec la Russie, on ne le crois pas.

S’il s’avérait que le haut commandement israélien avait effectivement demandé à ses chasseurs d’ utiliser un avion russe comme bouclier pour attaquer les syriens, on rentrerait dans un scénario stratégiquement désastreux et effectivement suicidaire à terme. Encore une fois on ne le crois pas.

La délégation militaire israélienne envoyée à Moscou a affirmé que la DCA syrienne « avait agi de manière irresponsable et non professionnelle au moment où nos avions n’y étaient pas, et que cela a causé le crash de l’avion russe ». La DCA syrienne aurait tiré plus de 20 missiles au moment où les avions étaient déjà de retour dans l’espace aérien israélien. C'est leur version mais si on la recoupe avec celles de Vladimir Poutine en marge du sommet avec Victor Orban, l’hypothèse « d’une série de circonstances tragiques » n’a pas de raison d’être mise en doute. Cette zone est un mouchoir de poche et les F16 volent à un peu plus de 2000 km/h.

Une chose est bien certaine : les données sont trop nombreuses pour que l’on ne sache pas la vérité à froid. Qui sommes nous pour juger des capacités techiques de F16 et de batteries sol-air ? Les techniciens feront leur rapport et la vérité sera connue. Comme pour les "affaires", on attend pas les résultat des enquêtes pour agir. C'est dangereux. De notre point de vue, le communiqué du ministère de la défense russe n'était-il pas un peu précipité ? L'opinion russe est chauffée à blanc reproche au président sa faiblesse. Stop ! On n'a pas les résultats de l'enquête.

Nous avons montré qu’Israël vise sa survie sur une terre dans le long terme. Une guerre avec la Russie va à l’encontre de cet objectif cardinal.

La signature d’un traité de paix entre Israël et la Syrie, pour que de telles choses deviennent imaginables, devient urgente. 45 ans après une guerre 1973, on pourrait penser à ouvrir des pourparlers de paix sous l’égide de Vladimir Poutine qui mériterait alors largement un prix Nobel.

Qu'on tourne les yeux en direction de l'Egypte. Depuis la signature du traité de paix, l'Egypte a-t-elle été survolée ou bombardée par l'aviation israélienne ? NON

Israël demande juste à l'Egypte de ne pas faire du Sinaï une zone de non droit. Chaque état a le devoir d'assurer l'ordre et la sécurité sur son territoire. Dans le cas contraire, on tombe dans la problématique des "failed states" de type Somalie.

Israël a très peur de l'Iran. Le problème stratégique majeur d'Israël est qu'il ne peut se permettre d'attendre pour voir si cette peur est justifiée ou exagérée. Il n'y a pas d'espace de repli stratégique. En 1914, l'armée française a pu reculer avant de contre-attaquer sur la Marne. En 1941, l'URSS a eu d'immenses territoires de repli avant de mener des contre-attaques. La situation stratégique israélienne la condamne à une vigilance maximale et pro-active. Le terme "axe de la résistance" est idéologique. L'axe de la résistance vise naturellement la destruction de l'Etat d'Israël et non pas à soulager les souffrances du peuple palestinien. C'est avec des missiles qu'on soulage les souffrances de populations civiles ?

Comme le pape pour les réfugiés qui parle beaucoup mais n'en accueille aucun (le quota du Vatican serait de 4) : pourquoi ces pays n'ouvrent-ils pas leurs frontières au peuple palestinien pour soulager ses souffrances ? Parce qu'on se fiche encore une fois des souffrances du peuple palestinien. Le rôle attribué à de ce peuple est d'être l'épine dans le pied d'Israël et le prétexte future à une intervention qui se terminerait pour Israël comme les pieds-noirs d'Algérie : la valise ou le cercueil.

Israël est donc dans son droit de veiller par des bombardement ciblés à ce que la Syrie n'ait pas la possibilité de refaire le coup de 1973.

Jusqu'à un traité de paix avec la Syrie qui sécurise les frontière Nord-Est d'Israël sur le modèle Egyptien.

Ensuite, se posera la question du Liban dont l'Etat n'est pas en mesure de faire régner son autorité sur l'ensemble de son territoire. Chaque état a le devoir d'assurer l'ordre et la sécurité sur son territoire

La Russie qui partage cette conception d'ordre et de sécurité internationale est le meilleur allé d'Israël mais Israël ne l'a peut-être pas encore compris.

C'est un peuple intelligent qui le comprendra bien vite.

Le pire n’est donc pas toujours certain

_______________________________________________________________________________________________

