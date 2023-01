Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a effectué ce lundi 23 janvier 2023 une visite en Afrique du sud. Accueilli par son homologue Naledi Pandor, le Chef de la diplomatie russe a également eu un entretien avec le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Les relations russo-sud-africaines, sont basées sur une base solide et historique. Les deux parties se sont convenu d'intensifier leurs efforts dans un certain nombre de domaines afin de libérer davantage le potentiel considérable des liens économiques. Tout comme elles ont décidé d'intensifier les préparatifs de la 17e réunion du Comité mixte intergouvernemental sur la coopération commerciale et économique à Moscou.

Moscou et Pretoria ont exprimé leur volonté d'augmenter de manière significative le nombre de bourses accordées à la jeunesse sud-africaine dans le cadre du budget fédéral.

Au cours des échanges avec les responsables sud-africains, les parties ont beaucoup parlé de problèmes régionaux et internationaux d'actualité. Les deux pays sont des partisans constants d'une architecture plus juste, inclusive, démocratique et polycentrique de l'ordre mondial, qui serait basée sur le principe fondamental de la Charte des Nations Unies - le respect de l'égalité souveraine de tous les États.

A ce titre, la Russie défend l'accroissement du rôle des pays africains dans la résolution des problèmes clés de notre époque, y compris dans le contexte des discussions en cours sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.

Pays membre des BRICS, l'Afrique du sud assure depuis le 1er janvier 2023, la présidence de cette organisation qui se déroulera sous le slogan "BRICS et Afrique : un partenariat pour une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ".

Sergueï Lavrov et ses interlocuteurs ont aussi parlé de régler les conflits existants sur le continent africain, notamment dans la région des Grands Lacs, la République centrafricaine, le Mali, le Soudan du Sud et le nord du Mozambique. Les deux parties partageant le point de vue selon lequel les africains devraient déterminer de manière indépendante comment résoudre leurs problèmes sans ingérence extérieure.

Au sujet des exercices navals conjoints de la Russie, de la Chine et de l'Afrique du Sud dans l'océan Indien en février de cette année et qui a suscité une réaction mitigée provoquant par la même occasion des critiques compte tenu des tensions en Ukraine. Sergueï Lavrov a souligné que, ces trois pays sont souverains et ne violent aucune norme du droit international alors que, les américains se croient tout permis. Désormais, ils sont activement engagés dans des exercices navals dans le cadre de leurs « stratégies indo-pacifiques » autour de la République Populaire de Chine, en mer de Chine méridionale, dans le détroit de Taïwan.

Également au centre des discussions avec ses partenaires sud-africains – les préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra fin juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie.