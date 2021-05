L’Algérie et l’invasion du Maghreb par l’Est et le Chiisme

L’Algérie traverse actuellement la plus grave crise depuis son indépendance. C’est là une vérité que plus personne ne peut nier : une situation économique catastrophique, une explosion populaire de plus en plus grande avec un hirak décidé à aller jusqu’au bout, des frontières à gros risques avec la Libye, la Tunisie, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Maroc.

L’Algérie qui semble inconsciente de la gravité de la situation, continue d’aller de l’avant, sans se soucier des critiques internes et externes. Ses dirigeants répriment avec une rare violence les manifestations pacifiques du Hirak, comme ils s’élevant avec véhémence aux écrits des médias étrangers, notamment français. De plus, avec son régime dictatorial militaire et son orientation politique, économique et sociale tournée à 180° vers l’Est, depuis le président défunt Boumediene, l’Algérie constitue aujourd’hui un véritable écueil au sein de cette partie de l’Ouest méditerranéen et une porte ouverte à toutes les forces du mal.

Rappelons à ce sujet que le régime algérien est en passe d’autoriser l’implantation à Oran d’une base militaire russe, pas très loin de la base américaine de Rota dans la province de Cadix en Espagne. N’est-ce pas là un défi aux USA et à ses alliés de l’Otan ? Au sud du pays, les mêmes dirigeants d’Alger viennent de confier à la Chine, une autre puissance de l’Est, l’exploitation des mines de fer de Tindouf, une ville située au cœur de l’Afrique de l’Ouest et à quelques kilomètres des rives marocaines de l’Océan atlantique. Cette action anti occident de l’Algérie ne s’arrête pas là malheureusement. Avec la complicité des dirigeants d’Alger l’Iran s’installe dangereusement au Maghreb et dans tout l’Ouest africain. Selon l’Observateur (6 mai 2021) ‘’l’Iran, à travers le Hisbollah, veut étendre son influence aux pays arabes et à l’Afrique de l’Ouest : Téhéran finance et sa filiale le Hisbollah libanais utilise la langue arabe comme outil de communication pour l’initiation des éléments du Polisario aux méthodes subversives.

A signaler également à ce sujet que Dore Gold, ancien ambassadeur israélien à l’ONU, s’exprimant le 4/1/2021 dans une tribune du journal Israël Hayom, a déclaré que « les tentatives de l’Iran de se positionner en Afrique du Nord, ont poussé les US à reconnaître la marocanité du Sahara ».

Les services de renseignements européens ne doivent certainement pas ignorer toutes les implications du régime d’Alger dans l’expansion de l’Iran et du Chiisme dans cette région stratégique de l’Ouest de la méditerranée. Or on a malheureusement l’impression que le gaz algérien asphyxie toute volonté d’agir de la Communauté européenne, pourtant menacée, en premier lieu, par ce comportement de l’ancienne colonie française. Oui, le vieux continent semble ignorer ou négliger ce qui se trame à ses portes…

Doit-on également rappeler que l’AQMI (filiale d’Al Qaeda en Algérie) est implantée dans les grandes villes du pays. Certains de ses membres se sont même ralliés aux groupes armés de l’Etat Islamique qui agissent actuellement au Mali, au Niger et au Burkina Faso. On ne peut enfin terminer cet article sans évoquer le cas du Polisario, ce poulain de l’Algérie. Crée, soutenu et armé par les dirigeants d’Alger pour revendiquer une partie du Sud marocain, cette organisation est devenue, depuis quelques temps, l’un des principaux acteurs de cette guérilla au Sahel et ce, bien sûr au vu et au su de son pourvoyeur. L’un des principaux responsables de l’Etat islamique n’est autre que le dénommé Abou al Walid Al Sahraoui, un ancien membre du Polisario, natif de layoune et dont la tête est mise à prix par le département d’Etat américain.

Fidel Sendagorta, directeur de la politique étrangère et de sécurité du ministère espagnol des Affaires étrangères et de l’Union européenne ‘’a tiré la sonnette d’alarme et alerté la communauté internationale sur l’adhésion massive des membres du Polisario à l’organisation du DAECH’’. Pour lui ‘’les séparatistes armés renforcent de plus en plus les groupes terroristes qui sèment la mort au Sahel’’ (19 novembre 2020). Voilà une organisation terroriste que l’Algérie loge et équipe et au sujet de laquelle l’Europe reste muette pour ne pas mécontenter les militaires d’Alger ou mettre en danger leurs intérêts économiques.

Les adeptes du chiisme sont actuellement bien présents en Libye, en Tunisie et s’infiltrent chaque jour d’avantage en Mauritanie. L’Algérie quant à elle est aujourd’hui un allié fidèle de l’Iran. Les dirigeants d’Alger dont on ne connait nullement la véritable orientation de leur régime jouent avec le feu et sont prêts à s’allier avec le diable pour faire durer leur domination sur le pays.

Le Maghreb deviendra-t-il, avec le temps, un nouveau Moyen-Orient ? Un grand nombre de penseurs se posent aujourd’hui un tas de questions à ce sujet : est-ce que l’Europe place ses intérêts économiques au-dessus de sa propre sécurité, est-ce qu’elle va permettre à l’Iran d’infecter cette belle et stable région de la méditerranée occidentale par l’islam chiiste ? Ce serait la plus grave erreur historique que les générations futures ne pardonneront jamais à leurs ancêtres.