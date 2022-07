L’ancien haut responsable américain John Bolton admet avoir planifié des tentatives de coup d’État à l’étranger

John Bolton, ancien ambassadeur américain aux Nations Unies et ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré mardi qu'il avait aidé à planifier des tentatives de coup d'État dans des pays étrangers.

Bolton a fait ces remarques à CNN après la journée d'audience au Congrès sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Les législateurs du panel ont accusé mardi l'ancien président Donald Trump d'avoir incité à la violence dans une dernière tentative pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020.

S'adressant au présentateur de CNN Jake Tapper, cependant, Bolton a suggéré que Trump n'était pas assez compétent pour réussir un "coup d'État soigneusement planifié", ajoutant plus tard : "En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d'État - pas ici mais vous savez (dans) d'autres endroits - cela demande beaucoup de travail. Et ce n'est pas ce qu'il (Trump) a fait."

Tapper a demandé à Bolton à quelles tentatives il faisait référence.

"Je ne vais pas entrer dans les détails", a déclaré Bolton, avant de mentionner le Venezuela. "Il s'est avéré que cela n'a pas réussi. Non pas que nous ayons eu grand-chose à voir avec cela, mais j'ai vu ce qu'il fallait à une opposition pour tenter de renverser un président illégalement élu et ils ont échoué", a-t-il déclaré.

En 2019, Bolton, en tant que conseiller à la sécurité nationale, a publiquement soutenu l'appel du chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido pour que l'armée soutienne ses efforts pour évincer le président socialiste Nicolas Maduro, arguant que la réélection de Maduro était illégitime. Maduro est finalement resté au pouvoir.

"J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que vous ne me dites pas (au-delà du Venezuela)", a déclaré le présentateur de CNN, provoquant une réponse de Bolton : "Je suis sûr qu'il y en a."

De nombreux experts en politique étrangère ont au fil des ans critiqué l'histoire des interventions de Washington dans d'autres pays, de son rôle dans le renversement en 1953 du Premier ministre nationaliste iranien Mohammad Mosaddegh et la guerre du Vietnam, à ses invasions de l'Irak et de l'Afghanistan au cours de ce siècle.

Mais il est très inhabituel pour les responsables américains de reconnaître ouvertement leur rôle dans l'attisation des troubles dans les pays étrangers.

"John Bolton, qui a occupé les plus hautes fonctions du gouvernement américain, y compris ambassadeur de l'ONU, se vantant avec désinvolture d'avoir aidé à planifier des coups d'État dans d'autres pays", a écrit Dickens Olewe, journaliste de la BBC au Kenya, sur Twitter.

John Bolton, who's served in highest positions in the US government, including UN ambassador, casually boasting about he's helped plan coups in other countries. https://t.co/v01CqssJSL

— Dickens Olewe (@DickensOlewe) July 12, 2022