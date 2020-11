L’appel de Zelensky au Donbass et le projet d’internement des citoyens russes en Ukraine sont dignes des nazis

L’appel vidéo de Volodymyr Zelensky à destination des habitants du Donbass et le projet de loi visant à interner les citoyens russes en Ukraine dans des camps, continuent de susciter de nombreux commentaires, tant à Kiev qu’en Russie, où on n’hésite pas à comparer ces méthodes avec celles des nazis. Et pour certains comme Alexeï Jouravko, ancien député de la Rada, la transformation de l’Ukraine en État nazi mènera à la destruction et à l’effondrement du pays.

Medvedtchouk compare le projet d’interner les citoyens russes dans des camps à la terreur nazie

Viktor Medvedtchouk, député ukrainien de la « Plateforme d’Opposition – Pour la Vie » a ainsi écrit sur le site de son parti que « Zelensky et son entourage sont sur une voie que seuls les nazis ont suivie et veulent maintenir leur pouvoir par le biais des camps de concentration ».

Pour lui, « ce projet de loi est une nouvelle manifestation de la politique de terreur et de violation des droits constitutionnels et inaliénables des personnes vivant sur le territoire de l’Ukraine, dont la culpabilité n’a pas été prouvée et ne peut exister que dans l’imagination de Zelensky et de son entourage ».

Medvedtchouk a aussi rappelé que la détention et l’envoi en camp, sans procès, des citoyens concernés, sera gérée par le SBU (services secrets ukrainiens), dont les prisons secrètes et l’usage systématique de la torture ont été pointés du doigt par Amnesty International, Human Rights Watch et d’autres organisations de défense des droits de l’homme (et dont l’existence a été prouvée par le témoignage l’an passé de Vassily Prozorov, un ancien agent du SBU).

Pour lui « il est évident que dès le premier jour, cette menace sera utilisée pour commettre des actes de corruption, et plus probablement – pour de banals pillages, des raids et des extorsions pures et simples », et de plus « la création de ces « camps de la mort », qui ne font pas partie des structures pénitentiaires ou d’enquête existantes dont le fonctionnement est régi par la législation actuelle, peut délier les mains pour les représailles criminelles les plus brutales contre les personnes indésirables ».

En clair, ce sera la porte ouverte à toutes les dérives criminelles, autorisées et couvertes par les autorités ukrainiennes, tant que ces dérives sont commises par des gens en uniforme, que ce soit la police, le SBU, ou la Garde Nationale ! C’est-à-dire la même chose que dans l’Allemagne nazie.

Medvedtchouk a aussi rappelé que les autorités ukrainiennes ont déjà porté atteinte aux droits des citoyens ukrainiens à plusieurs reprises, « en limitant leur droit à la libre utilisation de leur langue maternelle et en les privant des droits électoraux et des garanties sociales garantis par la Constitution ».

« Étant devenues enragées grâce à la permissivité, les autorités se préparent aujourd’hui à franchir la dernière ligne et à recourir de manière sélective à la violence contre les civils indésirables vivant sur le territoire de l’Ukraine », a-t-il écrit.

Pour Medvedtchouk les autorités ukrainiennes semblent vouloir répéter le chemin qui a été suivi par les nazis, quitte à franchir la ligne rouge.

« Le peuple ukrainien garde la mémoire des méthodes des nazis, et il y a une ligne de non-droit qu’il ne permettra jamais de franchir. Et l’envoi de civils dans des « camps de concentration » va bien au-delà de cette ligne. Les Ukrainiens comprennent bien que derrière ce projet de loi, il n’y a pas la volonté de protéger l’Ukraine, mais le désir de déployer la terreur afin de préserver à tout prix le pouvoir qui se dérobe, » a conclu le député.

L’appel de Zelensky aux habitants du Donbass est de la propagande digne des nazis

Le député russe Rouslan Balbek a quant à lui commenté l’appel vidéo lancé par Volodymyr Zelensky aux habitants du Donbass, dans lequel il prétend que l’Ukraine leur est grande ouverte, comme étant de la propagande comme celle que les nazis diffusaient au début de la guerre contre l’URSS.

« Compte tenu du fait que Zelensky n’a même pas levé le petit doigt pour mettre en œuvre les accords de Minsk, que les autorités ukrainiennes ont signés à une époque, on peut dire sans risque que l’appel actuel du président ukrainien est comme la propagande allemande en 1941. À l’époque, on nous a fait une offre du genre « Russes rendez vous, de la nourriture chaude, un lit chaud et notre hospitalité vous attendent », et puis les prisonniers étaient envoyés soit dans un camp de concentration, soit au crématorium, » a déclaré Balbek.

Le député russe a aussi rappelé que l’usage de tels mensonges pour attirer les habitants du Donbass dans un piège avait été publiquement recommandé dès 2014 par un officiel ukrainien.

« Nous nous souvenons tous comment en 2014, un haut fonctionnaire ukrainien a déclaré qu’il fallait promettre aux habitants du Donbass n’importe quoi, et qu’on les égorgerait et les pendrait plus tard », a ajouté Balbek.

La nazification de l’Ukraine mène le pays à l’auto-destruction

L’ancien député ukrainien, Alexeï Jouravko, a souligné pour sa part que non seulement le projet de loi visant à interner les citoyens russes montre que le pays est dirigé par des personnes dont l’idéologie n’a rien à envier aux nazis (y compris Zelensky), mais qu’en plus cette nazification est dangereuse pour l’Ukraine elle-même, et mène le pays à la ruine.

« Medvedtchouk a absolument raison, car il y a de vrais nazis à la tête de l’Ukraine. Après l’élection de Zelensky, rien n’a changé. Les élections locales en Ukraine ont montré que le pays est divisé. Et ces projets de loi du gouvernement ukrainien montrent que le fascisme est florissant au sein de l’État. Plus les autorités ukrainiennes encourageront de telles choses, plus les citoyens ukrainiens seront radicalisés », a-t-il déclaré.

Jouravko a ajouté qu’en la transformant en un État nazi, les autorités de Kiev mènent l’Ukraine à la ruine et à la perdition. En outre, les pays occidentaux ferment les yeux sur le fascisme rampant en Ukraine et contribuent ainsi à sa propagation, a-t-il déclaré.

« Je ne vois rien de bon pour l’Ukraine dans ces projets de loi. Et l’Ukraine elle-même se dirige vers l’enfer. Aujourd’hui, le pays est confronté à des problèmes de grande ampleur qui le dévorent de l’intérieur, tandis que les autorités de Kiev continuent leur sale boulot. En tant qu’homme politique expérimenté, je peux dire que les autorités de Kiev conduisent l’Ukraine à l’autodestruction et à la mort. C’est triste, bien sûr, mais ils détruisent leur propre peuple par leurs actions, en cédant à leurs partenaires étrangers. L’Occident reste silencieux sur le fait que l’Ukraine continue sur la voie de l’Allemagne nazie », a-t-il résumé.

Au lieu de soutenir stupidement les appels de Zelensky à ouvrir en grand les points de passage de la ligne de front, au risque de provoquer une crise sanitaire grave dans les deux républiques populaires du Donbass, la France et l’Allemagne feraient mieux de se pencher sérieusement sur le fait que l’Ukraine suit la même voie, et utilise la même propagande et les mêmes méthodes que les nazis. Le tout avec leur argent, leur soutien et leur silence complice.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider