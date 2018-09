L’Arabie saoudite en guerre et contre tous

En guerre sur tous les fronts – interne, international et régional –, le prince héritier Mohammed ben Salmane mène une politique dangereuse pour la stabilité du Moyen-Orient.

Jouer avec le feu, sous toutes ses formes : tel semble être le mantra du prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Depuis son accession – de fait, à défaut d'être officielle – au pouvoir en juin 2017, le jeune monarque de 33 ans multiplie les coups de force – à défaut d'être des coups d'éclats. Ainsi du blocus déclenché, avec les Emirats arabes unis, l'Egypte et le Bahreïn, contre le Qatar, accusé de financer le terrorisme international et d'être trop proche de l'Iran. Economiquement et diplomatiquement isolé, Doha fait néanmoins preuve d'une forte résilience depuis le début des sanctions décidées par Riyad.

Au Yémen, des dizaines d'enfants tués lors de frappes aériennes



A l'autre extrémité de la péninsule arabique, au Yémen, Mohammed ben Salmane a engagé son pays dans une guerre meurtrière, dont aucune issue ne se profile. Contre le mouvement des Houtis, qui contrôle de larges parties du territoire yéménite dans le nord du pays ainsi que la capitale Sanaa, une coalition arabe dirigée par Riyad se bat dans l'objectif de rétablir au pouvoir le président Abd Rabbo Mansour Hadi. Une guerre qui a fait plus de 10 000 morts et conduit plus de huit millions de personnes au bord de la famine, provoquant ce que les Nations Unies ont qualifié de « pire crise humanitaire » au monde.



Selon l'ONU, jeudi 23 août, à l'ouest du pays, une frappe de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a tué au moins 22 enfants et quatre femmes. Quatre autres enfants ont succombé à une seconde attaque, perpétrée le même jour. « C'est la deuxième fois en deux semaines qu'une frappe aérienne de la coalition menée par l'Arabie saoudite a entrainé la mort de dizaines de victimes civiles », a dénoncé, dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock. Un appel qui se joint à celui du propre secrétaire général de l'organisation, demandant la tenue d'une enquête indépendante, après la mort de 40 enfants à la suite d'un raid aérien contre un bus, le 9 août dernier.

Une activiste saoudienne condamnée à la décapitation



Le jusqu’au-boutisme de Mohammed ben Salmane ne s'exerce pas que sur la scène internationale. Il frappe aussi ses propres concitoyens. Fin août, le procureur général saoudien a réclamé la peine de mort, par décapitation, de la jeune activiste Israa al-Ghomgham. A seulement 29 ans, elle pourrait devenir la première femme à avoir été exécutée pour avoir défendu les droits de l'Homme en Arabie saoudite, ce qui créerait « un dangereux précédent pour toutes les autres activistes féministes actuellement derrière les barreaux », s'alarme l'ONG Human Rights Watch (HRW).



« Toute exécution est épouvantable, mais chercher la peine de mort pour des militants comme Israa al-Ghomgham, qui ne sont même pas accusés de comportement violent, est monstrueux », a également déclaré Sarah Leah Whitson, la directrice Moyen-Orient de HRW. Avec son époux, l'activiste s'était illustrée pour sa défense des droits de la communauté musulmane chiite, minoritaire en Arabie saoudite, et avait manifesté pour réclamer la libération de prisonniers politiques pendant le Printemps arabe.



Emprisonnée depuis décembre 2015, Israa al-Ghomgham, issue d'un milieu modeste, n'a jamais pu obtenir l'assistance d'un avocat en trois ans de détention. Des conditions d'incarcération qui écornent l'image d'un monarque se présentant volontiers en réformateur libéral du royaume wahhabite. « Si le prince héritier est vraiment sérieux en matière de réforme, il devrait immédiatement intervenir pour veiller à ce qu'aucun activiste ne soit injustement détenu pour son travail en faveur des droits humains », a encore déclaré Sarah Leah Whiston.

Le Liban, future cible ?

Enlisé dans sa guerre au Yémen, le régime des Saoud chercherait-il à ouvrir un nouveau front au Liban ? C'est ce qu'affirme, dans son édition du 27 août, le journal libanais Al Akhbar. Se basant sur un rapport diplomatique secret, le quotidien fait état d'une réunion au sommet, en présence de Mohammed ben Salmane et de divers ministres et membres des services de renseignement saoudiens. Elle se serait tenue à la fin de l'été, dans le but de compenser l'échec de l'offensive au Yémen et de contrebalancer le poids de l'Iran dans la région.



Selon le quotidien libanais, les participants à la réunion ont examiné « la façon de compenser cet échec afin d'établir un nouvel équilibre avec l'Iran » au Moyen-Orient. La solution envisagée ? « Après le renforcement des pressions économiques sur l'Iran et le Hezbollah pour les faire sortir de Syrie, déplacer la guerre du Yémen vers le Liban serait profitable à l'Arabie saoudite », auraient estimé, avec un cynisme décomplexé, les leaders saoudiens. Visiblement peu refroidi par ses échecs successifs, Mohammed ben Salmane semble bien parti pour déstabiliser encore davantage un Moyen-Orient ressemblant de plus en plus à une poudrière.